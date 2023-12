LÉNYEG: Az ellenzék beleköpött Ficóék káposztalevesébe, de sebaj, mert Putyin meg odavan a szlovák miniszterelnökért

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A vak is látja, hogy van értelme az utcára vonulni, ha a kormány rosszban sántikál. Robert Ficóék pedig nem fogják vissza magukat, és az utóbbi pár hétben határozott lépésekkel próbálják leépíteni mindazt, amiben az elmúlt három évben a rendőri szervek részesülhettek. Az októberi kormányváltásig ugyanis szabad kezük volt a zsaruknak, és nagyjából tették is a dolgukat, amennyire azt a köreiken belül folyó háborúskodás engedte. Most, hogy a "szuverén" szociáldemokraták Andrej Dankóval együtt összekapaszkodtak a hatalom megszerzése érdekében, minden másképpen lett. Peter Pellegrini belügyminisztere alapos pucolásba kezdett, kivágta a rendőrségi vezetőket, és aztán már attól kellett tartanunk, hogy január közepétől a fehérgallérosok korrupciós ügyeit vizsgáló speciális ügyészséget is beszántják. Nem csupán megszüntetnék a Daniel Lipšic vezette intézményt, hanem még a büntetési tételeket is lejjebb vinnék, csak hogy kedvezzenek a smeres, meg egyéb Ficó-közeli enyveskezű alakoknak.

Észhez tért az ellenzék

Az ellenzék egy ideig csak bámult maga elé, hogy ez most akkor mi akar lenni, de aztán nagy nehezen észhez kapott, hogy mese nincs, az embereket ki kell vinni a terekre, hogy hangot adhassanak a nemtetszésüknek. Hogy kifejezhessék azt, nem jó irányba haladnak a dolgok. Ezért aztán már több városban is hangos tiltakozások zajlottak az országban, ami azért is szokatlan, mert alig két és fél hónapja szavazhattunk az új parlament összetételéről. Azaz még le sem telt a normális esetben az új kabinetnek járó száznapos türelmi idő. De a hazai helyzet nem normális, és Fico a két koalíciós társával sem új arcok a közéletben, tehát nekik nem jár automatikusan a tolerancia időszaka. Főleg, ha a végrehajtó hatalom figurái szinte csak arra koncentrálnak, a korábbi időkben elkövetett félrelépéseik nyomait miként tudnák eltüntetni. Ficóéknak kapóra jött a december is, mert az év utolsó hónapjában az emberek egyre kevésbé figyelnek a politikára. Ilyenkor nkább arra koncentrálnak, hogy otthon az asztalka terülj, terülj legyen és a fa alatt is minden stimmeljen.

Erre meg az ellenzék beleköpött a káposztalevesükbe, meg a saját tenyerébe is, és szervezkedni kezdtek. És úgy néz ki, nem is nagyon akarnak leállni ezzel a tüntetésdivel, mert azt érzik, a társadalomban az ünnepi periódus ellenére is van fogadókészség. Az Igor Matovič nélkül is boldoguló PS, SaS és KDH hármas újabb megmozdulásokat jelentett be országszerte, melyeken a Robert Fico vezette kormány intézkedései ellen tiltakoznak majd. Ez már a harmadik demonstráció lesz, amelyik "megállítaná" a kormányt, és a legerősebb ellenzéki párt vezetője azt üzeni az embereknek, hogy ezek a tüntetések nyomás alá helyezik, szorult helyzetbe hozzák a koalíciót. Mert Fico - aki közben már Brüsszelben nyafog az otthoni bírálóira - azt hihette, hogy majd itt gyorsan véghezvisz mindent még karácsony előtt, hogy aztán az újévben elkezdhessenek az államfői babérokra törő Peter Pellegrini mellett kampányolni.

Danko nem áll Pellegrini mellé

Ha már itt tartunk, akkor csütörtökön derült ki, hogy az SNS nem áll be a koalíciós partnerei mellé, inkább saját államfőjelöltet indítanának a nemzetiek. A nemzeti párt azt állítja, hogy a hlasos házelnök amúgy is visszautasította a támogatásukat arra az esetre, ha majd úgy dönt, nekivág a jövő tavasszal esedékes elnökválasztásnak. A kormánypárt mezőgazdasági minisztere azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy Andrej Danko pártelnök mellett kampányolnának.

Putyin viszont Fico-párti

Közben meg Vlagyimir Putyin, a világ legnagyobb terroristaállamának véres kezű ura meg Ficót reklámozza. Minden oroszok diktátora ma évértékelőt tartott, és szépen megdicsérte a szlovák miniszterelnököt. Meg a magyarországi haverját is. Szerinte ugyanis Fico és Orbán Viktor nem orosz-, hanem nemzetbarát politikus, a többi kollégájuk az Európai Unióban meg velük ellentétben az amerikai "nagy testvértől" függ. A területrabló háborúja miatt elszigetelődött vezető úgy látja, a magyar és a szlovák kormányfőhöz hasonló kaliberű politikus nincs több, és nem is tudja, hogy ez mivel áll összefüggésben.

Ócska dumák

Tehát "büszkék" lehetünk a miniszterelnökünkre. Nem akárki dícsérte őt meg. Elvégre korunk Hitlere veregette meg elismerően a vállát. És ez elég bátorítóan hathatott Ficóra, mert kapásból azt találta mondani az által felkeresett NATO irányítójának, hogy Szlovákia és a katonai szervezet véleménye Ukrajna támogatásával kapcsolatban eltérő, mivel a szlovák kormány szerint ez nem segíti elő az ukrajnai helyzet megoldását. Sajnos, hasonló sületlenségeket állítanak a magyarnak nevezett Szövetség egyes vezetői is. Forró Krisztián és Ukrajna gazdasága kapcsán viccesen "gédépéző" helyettese még mindig azt az ócska dumát nyomatja, hogy Kijev katonai megsegítése a béke elodázását jelenti. Mintha a fegyverszállítások leállítása nem kizárólag az orosz érdekeket és célokat szolgálná ki.

