LÉNYEG: Az élre tört a PS, de azért a kampányban inkább ne higgyünk a saját szemünknek sem!

Lehet, hogy Šimečka lesz a befutó?

Már csak hármat kell aludnunk, hogy végre megválaszthassuk a kormányt, amellyel újabb néhány évig elégedetlenek lehetünk. A kampánycsend viszont már holnap reggel beköszönt.

Šimečkáék az élen

Természetesen a választásról és a kampányról szólt a szerdai nap is. Alig néhány órával a kampánycsend beállta előtt futott be az AKO közvélemény-kutató ügynökség felmérése, amely először mutatta a szombati választás győzteseként a Progresívne Slovensko pártot.

Mielőtt liberálisabb lelkületű olvasóink pezsgőt bontanának, gyorsan tegyük hozzá, hogy a pártok közötti különbség alig nyúlfarknyi, és jóval a hibahatáron belül van.

Az ügynökség utolsó közvélemény-kutatásában a Progresszív Szlovákiát 18 százalékon mérték, de szorosan a nyomukban vannak Ficóék, a Smer ugyanis 17,7 százalékon áll az AKO felmérése szerint.

És egy mondatot persze érdemelnek a magyar érdekeltségű pártok is, amelyek együtt sem érnék el a parlamenti küszöböt: A Szövetséget 2,8 százalékon mérték, a Kékek-Híd pártot 1, a Magyar Fórumot pedig 0,6 százalékon.

AI a PS ellen

Van, aki a mesterséges intelligenciát (AI) állítja hadba politikai ellenfeleivel szemben. Legújabban a PS első emberéről, Michal Šimečkáról röppent fel egy nyúlfarknyi videó, melyben egy Šimečkára emlékeztető hang arról értekezik, hogy drasztikusan fel akarják emelni a sör árát.

Tudvalévő, hogy soha sehol nem nyert még párt választást azzal a szlogennel, hogy legyen drágább a sör. A kortesrendezvényeken is inkább ingyensörrel igyekeznek tompítani potenciális választóik érzékeit, hogy aztán lehetőleg csak a sört ingyen csapoló párt logója vésődjön be a politika iránt egyre szélesebb mosollyal érdeklődő delikvensek emlékezetébe.

A videó, pontosabban a hangfelvétel hamisítvány, a sör ellen tervezett gaztettről szóló fáma pedig álhír. A Progresívne Slovensko nem akarja módosítani a habzó nedű árát, Michal Šimečka hangját rosszakarói a mesterséges intelligencia segítségével generálták.

A történet akár vicces is lehetne, ha nem volna ijesztő. Amíg néhány évvel ezelőtt biztosak lehettünk abban, hogy egy Robert Ficóra emlékeztető hang valóban a volt kormányfőé, ma már a deepfake-nek nevezett technológiával az is gyerekjáték, hogy valakiről olyan videófelvétel készüljön, amin nem is ő szerepel. Arról nem is beszélve, hogy bármilyen szöveg bárkinek a szájába adható. A „hiszem, ha látom” jellegű felkiáltások kora lejárt. Már azt sem szabad elhinnünk, amit saját szemünkkel látunk vagy saját fülünkkel hallunk.

A mesterséges intelligenciával szemben a saját intelligenciánkra lesz szükségünk, mert egyesek hajlamosak helyettünk gondolkodni.

Forró a stúdióban

Ma a végéhez ért tizenkét részből álló, választás előtti interjúfolyamunk, amelyet egyes pártok képviselőjelöltjeivel és vezetőivel készítettünk a Paraméter stúdiójában. Szerdán Forró Krisztián, a Szövetség elnöke ült kameráink össztüzébe.

A szlovák politikusok soha nem fognak értünk tenni semmit! – mondja a pártelnök a beszélgetésben, melyből kiderül, hogy a Szövetséget nem feszíti belső ellentét, nincsenek viták, mintegy varázsütésre megoldódott a Forró Krisztián vezette párt minden gondja, amint leléptek a Híd platform azon tagjai, akiknek nem fért bele, hogy azt a szekeret kell tolniuk, amelyre kevélyen felpöffeszkedett az őket lenemzetárulózó, lemaffiázó, a Smerrel kokettáló, és un bloc rendkívül kártékony Gyimesi György.

De nem is akarok sok mindent elárulni a félórás beszélgetésből, amelyet végignézhetnek a Paraméteren, ízelítőül inkább csak néhány azok közül a kérdések közül, amelyeket feltettünk az elnök úrnak.

A többi között arra voltunk kíváncsiak, hogy ezentúl az Orbán Viktor által meghonosított, vitapartnerek nélküli vita lesz-e a követendő példa a Szövetségnek, amelyik nem volt hajlandó szlovákiai magyar politikusokkal választás előtti konfrontációra.

A Szövetség mellett Dél-Szlovákiában kampányoló magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter korteskörútja kapcsán azt is firtattuk, a látottaktól nagyon különbözően festene-e Forró Krisztián szerint az, ha Szijjártó beavatkozna a szlovákiai választásba. Mivel szerinte most nem avatkozik be. És az is kiderül a beszélgetésből, hogy a magát „békepártinak” tartó Szövetség első embere szerint miért baj az, ha az Ukrajnának folyósított fegyverszállítmányok miatt „elhúzódik” az orosz-ukrán háború. Talán azért, mert így Putyin nem tudja gyorsabban lerohanni keleti szomszédunkat? Részletek választási videóbeszélgetés-sorozatunk záróepizódjában.

