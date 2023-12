LÉNYEG: Az emberek nagykanállal zabálják azt, amit a Smer kotyvaszt. A magyar térfélre is jut belőle, de az csak árt a pártnak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Minden arra vall, Robert Fico ellenzéke beleállt a szerepébe és következetesen húzza-halasztja a törvényhozási munkát, hogy a Smer vezette kormánykoalíció minél később tudja csak megvalósítani a mestertervét a korrupciós ügyeket fürkésző különleges ügyészség félreállításával kapcsolatban. A Smerrel szemben álló parlamenti pártok képviselői éjszakába nyúlóan obstruálnak, mondják a magukét, ahogy azt tették csütörtökön is, hogy aztán péntek reggel gyűrött arccal ismét visszaüljenek a padsoraikba.

Pihen már a törvénygyár

Ma az úgynevezett hatásköri törvény módosításáról szóló vitát folytatták a nemzeti tanácsban, ami szintén érdekes téma. Ez a központi államigazgatás átszervezéséről szóló jogszabály nem csupán a sportra fókuszáló új minisztérium létrehozását foglalja magában, amit még októberben Fico és Peter Pellegrini a nemzetieknek ígért oda a tárcák szétosztogatásakor. De ezzel a törvénnyel kapcsolatban felmerült az is, hogy Ficóék bele akarnak csempészni egy lehetőséget, ami bizonyos esetben bevédené a most már a legerősebb kormánypárt képviselőjeként tevékenykedő Tibor Gašpart. Mert a híresztelések szerint a miniszterelnök fejéből az az elképzelés pattanhatott ki, hogy a maffiaállam működtetésével gyanúsított korábbi rendőrfőkapitányt jó lenne kinevezni a titkosszolgálatok élére. Azonban ha az igazságszolgáltatást nem sikerülne teljesen megbénítani és "neadjisten" valamelyik túlmozgásos bíró megvádolnák a prominens exzsarut, ő a SIS élén nem rendelkezne mentelmi joggal. Ezért hát ebbe a hatásköri törvénybe a Smer belecsempészné azt a jogi lehetőséget, hogy a főtitokszolga vissza tudjon somfordálni a mostani helyére, a számára biztonságot jelentő parlamenti kuckójába. Ám itt még nem tartunk, és különben is, Pellegrininek állítólag gondja lenne azzal, ha bűncselekmények elkövetésével gyanúsított Gašpar lenne a Szlovák Információs Szolgálat igazgatója. A sarkára álló házelnöknek meg alig van okunk nem hinni. Vagy nem így van?

Ám most még csak ott tartunk, hogy a hét utolsó munkanapján délután négykor letették a lantot a politikusok, mert hát ők is emberek, és ennyi éjjelezést követően rászolgálnak egy kis pihenésre. Hogy aztán majd hétfőn, a saját tempójukhoz képest szokatlanul korán, már tízkor csatasorba álljanak, megvédendő a maguk igazát. Fico korábban közölte azt is, hogy a képviselők előreláthatólag az ünnepek között is tanácskoznak majd, abban bízva, hogy a pártjához közel álló személyek után kutakodó speciális ügyészség beszántását az előre eltervezett módon, gyorsított ütemben hajthassák végre.

Csúcson a Smer

És úgy néz ki, a sok megtévesztett birkának bejön ez a lendület, mert a legújabb felmérés szerint a Smer még a szeptemberi választásokhoz képest is javított a népszerűségi mutatóján. Most már 24 százaléknál is nagyobb a rajongótáboruk, elfeledve minden korábbi bűnüket és aljasságukat. Az AKO ügynökség közvélemény-kutatása alapján a progresszív PS is belehúzott, és 3 százalékkal javított a két és fél hónappal ezelőtti teljesítményéhez képest. Most is a második helyen végzett, begyűjtve a szavazatok 21,4 százalékát. A Pellegrini vezette párt drukkereinek bázisa szinte semmit sem változott, 14,6 százaléknyian vallják azt, a Hlas az ő hangjukon szól. A többi parlamenti párt is azt a támogatottságot hozza, amit legutóbb mandátumra válthatott. Kivéve Igor Matovičék. Ám náluk talán az lehet a bibi, hogy az egyszerű emberek Szlovákiára nevezték át magukat, és a követőiknek több időre lehet szükségük arra, hogy követni tudják a nagyszombati "nagyvezír" ötleteléseit. Magyar fronton meg szintén változatlan a helyzet. Az egyetlen mérhető tömörülés, a Szövetség most 3,6 százalékon áll, és ebbe még nincsen benne az, hogy a párt egyik alelnöke belefeledkezett az egyéni kampányába és képtelen visszavenni a visszataszító smeres szövegéből, amivel meg bomlasztja a szervezetet. De ez legyen azok baja, akik áldásukat adták ennek a szlovákul kifogástalanul, magyarul viszont inkább sután szereplő "nagyágyú" leigazolására.

Hal a szatyorban

Közben a földművelésügyi miniszter átérezte az ünnepek közeledését és igyekezett jó fej lenni. Gondolván, hátha így a pártja könnyebben feledteti a smeresek viselt dolgait. Azzal jött elő a szaktárca vezetője, hogy a minisztériuma a haltenyésztőkkel közösen élő pontyokat fog árulni karácsony előtt. A legnagyobb üzletláncoknak viszont ez az ötlet nem jön be annyira, és jelezték, hogy ebben nem lesznek partnerek. Az egyikük közölte azt is, hogy nem tartják humánusnak és etikusnak a karácsonyi vacsorának szánt virgonc potykákkal való bánásmódot. Mellesleg ahogy a szilveszteri tűzijátékot sem. A derék miniszter meg bizonyára nem számított ilyen elutasításra. A vélt hagyományok felélesztésében bízó politikus valószínűleg azóta is értetlenül pislog, mint hal a szatyorban.

Sidó Árpád