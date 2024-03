LÉNYEG: Azt ismerik, hogy az agybajos, az elmeroggyant és a tökkelütött beszégetnek a köztévében? Nem vicc az, amit az SNS-es miniszter kiagyalt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A Kulturális Minisztérium felvétele

Amióta felállt az új kormány, Robert Ficóék azon dolgoznak, hogy a hatalom képviselői minél kényelmesebben érezhessék magukat. Emiatt is élvezett prioritást a rendőrségen belüli tisztogatás, majd egy olyan Büntető Törvénykönyv elfogadása, ami jóindulatúan viszonyulna a haverokhoz. Szerencsére ez utóbbi a húzása nem sikerült a koalíciónak. Az ellenzék és az államfő, na meg az Alkotmánybíróság egyelőre megálljt intett az esztelen változtatásoknak, és majd a taláros testület végső döntésén múlik, mi lehet a sorsa annak a jogi fércmunkának.

A miniszter teret akar adni

De addig sem unatkozunk, hiszen most a kalapból egy újabb téma került elő, mégpedig az, hogy a kabinet fenekestül felforgatná a szlovákiai viszonyokhoz képest jól működő közmédiát. Az SNS-es "nagyasszony", a pár hónap alatt közröhej tárgyává lett Martina Šimkovičová vezette kulturális minisztérium már tárcaközi véleményezésre is benyújtotta a Szlovák Televízió és Rádióról szóló törvénytervezetet, melynek egyik legkevésbé zavaró eleme az lenne, hogy ezentúl majd STaR-nak rövidítik a RTVS-t. Azzal már sokkal nagyobb a baj, hogy az új törvény hatályba lépésének napján megszűnne a jelenlegi vezérigazgató megbízatása, akit alig másfél évvel ezelőtt választott meg a törvényhozás 5 évre. Akkor arról beszéltek a témát átlátó szakik, hogy Ľuboš Machaj megválasztásával megszűnik a politikai nyomás a hírműsorokban, és véget érhet az a korszak, amikor dezinformációkat erőltettek be a hírekbe. Most aztán felkészülhetünk a legrosszabbra. Az elképzelések szerint az új igazgatót egy héttagú testület választja majd meg, amelynek három tagját maga a miniszter jelöli ki, négyet pedig a kormánykoalíció által felügyelt parlament. És ez nem minden: a változtatás kiagyalói azon vannak, hogy létrejöjjön egy programtanács is, amelynek nagy részét szintén a nemzeti tanács választaná meg. Šimkovičová azzal indokolja ezt a "reformot", hogy a közszolgálati intézmény nem ad teret mindenkinek, és automatikusan korlátozzák, ha valaki a többségtől eltérő nézeteket hangoztat. Szóval előre felkészülhetünk arra, hogy majd az eddigieknél sokkal érdekesebb arcok, színesebb egyéniségek bukkanhatnak fel a beszélgetős műsorokban. Rossz esetben odáig fajulhat a helyzet, hogy alufólia sisakban magyarázó balfékek tálalásában kaphatunk majd ízelítőt a laposföld-elméletről, meg mondjuk arról, hogy világjárványkor a vakcinák segítségével amerikai dzsipet akartak belénk ültetni Soros emberei.

A "békepártiak" médiaháborút indítottak

De amíg a legidiótább forgatókönyv nem válik valóra, lehet bátran tiltakozni a most kiújuló médiaháború ellen. A legerősebb ellenzéki párt számára a kulturális tárca közmédia átalakítására vonatkozó tervezete egyenesen a magyarországi autokratikus szcenáriót idézi. Ez Michal Šimečka pártelnöknek annyira nem jön be, hogy rögtön megígérte, minden lehetséges eszközt bevet, hogy megakadályozza ezeket a belengetett változtatásokat. Amik ha tényleg megvalósulnának, akkor a progresszívok vezetője szerint egy olyan propagandamédiát kapnánk, amelyik szolgalelkűen segítené a kormányt az oroszbarát narratívák elfogadtatásában. Šimečka a parlamenti tiltakozása mellett civil nyomásgyakorlásra is számít, és emlékeztetett arra, hogy éppen az utcákra kivonuló polgárok ellenállásának köszönhetően sikerül korrigálni a kormány Btk-módosítással kapcsolatos terveit. Ezért aztán a nemzeti ünnepünk napjára, március 15-ére tüntetést szerveznek Pozsonyban.

Kočnerék megunták a börtönkaját

A maguk módján tiltakozik két ismertebb börtöntöltelék is, de ők még nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy pénteken szabadon demonstráljanak a fővárosban. Marian Kočner és Pavol Rusko megelégelte, hogy még mindig nincsenek szabadlábon, ezért aztán három évvel a hivatalos ítélethirdetést követően felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Markíza-váltók ügyében. A Legfelsőbb Bíróság pontosan 2021. januárjában ítélte 19 éves szabadságvesztésre a két nevezettet, mert 70 millió euró értékben hamisítgattak hivatalos értékpapírokat. Már egy ideje a rácsok mögött csücsülnek, de most Kočnerék úgy gondolhatják, elérkezett az ő idejük, amit ki kell használniuk. Elvégre a szeptemberi választások óta a javukra változott a helyzet az országban: kirúgtak egy csomó zsarut a rendőrségtől, pár nap múlva megszűnik a speciális ügyészség, meg hát a fehérgalléros bűnözés büntetési tételei is könnyen megváltozhatnak. És a szempotjukból az sem utolsó dolog, hogy a hatalom sáncai mögött egyre inkább teret hódítanak az összeesküvés-elméletek. Amik, ha nem figyelünk oda eléggé, előbb-utóbb a közmédiába is beszivároghatnak. A konspirációkra igencsak fogékony Šimkovičová segedelmével.

