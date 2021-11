LÉNYEG: Bármekkora a vicsorgás, leginkább a korlátoltak vannak korlátozva, de lehetünk majd jobban, főleg, ha megérjük!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Valahol Kelet-Szlovákiában - TASR

Nem egyszer előfordult már, hogy szociopaták hordái rontottak sajtótermékre, mert nem a meteorológusok előrejelzése szerint alakult az időjárás. Ezért hát igencsak óvatosan tesszük közzé legfrissebb előrejelzésüket, miszerint hamarosan megérkezhet Szlovákiába az első hó. Azt állítják, Katalin napján (november 25-én) lehet az első hópelyhekre számítani, és ettől a dátumtól lehet jelentősebb lehűlés is. Vagy nem...

Az összeomlás szélére kerültek a kórházak

Mindennek ellenére ugorjunk neki a járványhelyzetnek és következményeinek. Ehhez is ugyanazok értenek, mint a meteorológiához. Plusz a foci és általában a politika, meg minden…

Nem a sajtómunkások, hanem a miniszterelnök, Eduard Heger osztotta meg Facebookon, hogy Szlovákiában az összeomlás szélére kerültek a kórházak, mivel minden egyes lélegeztetőgép foglalt. Ehhez azért érdemes tudni, ha több lélegeztetőgép lenne, akkor is hiányozna a megfelelő szaktudású személyzet a berendezések mellé … A kormányfő szerint könyörögnek a politikusoknak a kimerült egészségügyi dolgozók, hogy lépjenek közbe, mert nem akarnak többé arról dönteni, hogy kit kössenek lélegeztetőgépre és kit tegyenek ki a halál kockázatának. További rizikó, hogy a műtéteket megint el kell halasztani, így a nem coviddal fertőzött páciensek is veszélyeztetve vannak.

Ezért döntött a kabinet csütörtökön a járványellenes óvintézkedések szigorításáról. Teljesen logikus, hogy a korlátozások főleg az oltatlan személyekre vonatkoznak. Vagyis bármekkora vicsorgócunamit okoz, jellemzően az egyébként is korlátoltak vannak korlátozva… A rendőrségen kívül a hadsereg 400 hivatásos katonája által is.

Most a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta

Annak ellenére, hogy tombol az országban az őszi járványhullám, a munkanélküliségre vonatkozó eredmények nagyon jók a munkaügyi miniszter, Milan Krajniak (Sme rodina) szerint. Aki azt is hangsúlyozta, hogy tavaly május óta most a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta. A 2020 októberi adathoz képest is jelentős a csökkenés.

Szóba kerültek a munkanélkülieket támogató projektek is. A munkaügyi központhoz eddig 940 pályázatot nyújtottak be 1140 munkahely támogatása érdekében. A kérvényezett összeg eléri a 4,5 millió eurót. A miniszter közölte: jövő év elejéig még biztosan lehet pályázni.

Petíció indult az R7-es gyorsforgalmi út építésének mielőbbi folytatásért

Meglehetősen hosszú idő után immár nem csak jelképes kvázipolitizálással rukkolt elő a három magyar pártból konstruált Szövetség. Bejelentették, a csallóközi polgármesterekkel együtt petíciót indítottak az R7-es gyorsforgalmi út építésének mielőbbi folytatásáért. A petíció indításához a szeptemberi, négy halálos áldozatot követelő baleset adta az impulzust, amelyben négy gútai fiatal vesztette életét.

A petíció szervezői szerint Csallóköz egy részében ugyan csökkentette a forgalmi nehézségeket az R7-es Egyházgelléig tartó szakasza, építését azonban mielőbb folytatni kellene a kitűzött nyomvonalon.

A petícióhoz legalább 50 ezer aláírást szeretnének összegyűjteni, mert ezzel elérhetnék, hogy a kormány is foglalkozzon a témával. Annak ellenére, hogy az illetékesek most még csak a vállukat vonogatják. A közútfejlesztési projektek előkészítésének és építésének ütemterve szerint az R7-es következő szakasza – Egyházgelle-Ollétejed – ugyanis csak a 76. a fontossági sorrendben.

Lehetünk még jobban is, főleg, ha megérjük…!

Elképzelhető, hogy nem így viszonyulna a hivatalosság a dél-szlovákiai úthálózat fejlesztéséhez, ha lenne a parlamentben kellő politikai súllyal bíró, magyar politikusok alkotta frakció. Egyelőre nincs és a vonatkozó felmérés is csak arról szól, hogy esetleg majd lehet. A Szövetség ugyanis az AKO közvéleménykutatói szerint 4,2 százalékával még csupán a parlamenti küszöb körül kacsingat a törvényhozásra.

Egyébként amennyiben novemberben rendezték volna a parlamenti választásokat, 18,5%-kal Peter Pellegrini pártja, a Hlas lett volna a nyerő. A második helyen az SaS volna 13,6%-kal, míg a harmadikon a Smer kerek 13-mal végzett volna. A bejutási küszöb fölé mérték az OĽaNO-t (9,7%), a Progresívne Slovenskót (8,7%), a Sme rodinát (6,8%), a Republikát (5,6%) meg a KDH-t (5,4%).

Így állunk mostan, de lehetünk majd jobban is. Főleg, ha megérjük…!

Barak László