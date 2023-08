LÉNYEG: Befellegzett a legfőbb titkosszolgának, Kollár csókosának már senki sem tartja a hátát

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A titkosszolgálat székháza (Fotó: TASR)

Aláčszolgája

Már csak formalitás volt, hogy a köztársasági elnök is rábólintott a szlovák titkosszolgálat vezetőjének menesztésére, miután szerdán a miniszterelnök javaslatára a kormány is elfogadta Michal Aláč visszahívását. Az SIS igazgatója a gyanú szerint a külföldre szökött Ján Kaľavský exrendőrnek nyújtott támogatást, segítette őt abban, hogy Bosznia-Hercegovinában menedékjogot kapjon.

Az elmúlt napokban másról sem szólt a szlovák belpolitika, mint hogy szorul a hurok az SIS és a Nemzetbiztonsági Hivalal vezetésének nyaka körül. A NAKA körül pedig szintén bűzlik valami, egyesek ugyanis zokon veszik, hogy az elit rendőrségi alakulat azzal foglalkozik, ami a dolga: igyekszik felderíteni a bűnözőket még akkor is, ha a társadalmi-politikai-rendőrségi rajglétra legfelsőbb fokain kell is kutakodniuk.

Amikor annak idején, a szakértő kormány kinevezése után az újságírók Ódor Lajosnak szegezték a kérdést, vajon leváltja-e a titkosszolgálat vezetőjét, a kormányfő nem mondott igent vagy nemet. Kijelentette viszont, akkor biztosan meneszti Aláčot, ha a SIS vezetője élő ügyekbe fog beavatkozni vagy érzékeny információkat szivárogtat ki illetékteleneknek. Egyszóval a kelleténél korábban nem akarta visszahívni a legfőbb titkosszolgát. A kellő pillanat viszont már napokkal ezelőtt elérkezett, konkrétan akkor, amikor múlt pénteken meggyanúsították Aláčot a Végkifejlet fantázianevű akció keretén belül.

Tény, hogy Ódor lehetett volna egy kicsit gyorsabb is az SIS igazgatójának visszahívásakor, hiszen ilyen esetben egy miniszterelnök nem takarózhat az ártatlanság vélelmével. Az ilyen kulcsfontosságú állami szervet egy percig sem kellene olyan személynek vezetnie, aki ellen eljárást kezdeményez a rendőrség.

Egy korai Ódor

Ódor Lajosnak persze hajlamosak vagyunk sok mindent megbocsátani, és nem csak azért, mert “a mi kutyánk kölyke”, hanem azért is, mert nála józanabb, értelmesebb és rátermettebb ember már régen állt Szlovákia kormányának élén. Szerdán pedig ismét csak alaposan kilengett a cukiságmutató, amikor az internet bugyraiból előkerült egy évekkel ezelőtti fogalmazás, az akkor ekeli alapiskolás tanuló, Ódor Lajcsika töltőtollából. Nemcsak a hatodikos girbegurba betűit érdemes megcsodálni, hanem a későbbi besztszelleríró, jegybanki alelnök és kormányfő gondolatait sem árt megszívlelni. Akkoriban ugyan még nem a titkosszolgálat irányításának dilemmáival foglalkozott, csak az eszményi tanító ismérveit foglalta össze.

Kollárnál kilóg a lóláb

A Sme rodina első embere közben igyekszik más irányba terelni a közbeszédet, hogy minél kevesebb potenciális választónak jusson eszébe, hogy Boris Kollárék pártja helyezte a titkosszolgálat élére Michal Aláčot. A parlament sokgyermekes elnöke szerdán jobb híján azon kezdett keseregni, hogy három szlovákiai nemzeti park tervezett zonációja tönkreteheti az ott élő emberek életét. Szerinte a javaslat az emberek ellen irányul, és negatív következményei vannak nemcsak az ottani telektulajdonosok számára, hanem a hétköznapi emberekre nézve is. Kollár felszólította a miniszterelnököt, hogy értékeljék át a javaslatot, “állítsák le ezt az őrületet”, és küldjék vissza átdolgozásra.

Hát bizony, kilóg a lóláb. Valószínűsíthető ugyanis, hogy a házelnök magasról fütyülne a nemzeti parkokra és tájvédelmi körzetekre, ha éppen nem a választások előtt járnánk, és pártja jelöltjeinek bukása miatt nem kellene féltenie a hatszázalékos Sme rodinát attól, hogy megbotlik a parlamenti küszöbben.

PS vs. hackerek

És ha már az előrehozott parlamenti választásnál tartunk, a közvélemény-kutatások második helyén tanyázó Progresívne Slovensko szinte úgy került a pártpreferenciák élbolyába, hogy alig lehetett hallani róluk.

Talán ez volt a taktikájuk: ha nem szólalunk meg, és nem csinálunk semmit, a hülyeségeket beszélő többiek mellett okosnak tűnhetünk. Šimečkáékról mindenesetre ritkán lehet hallani, és a szerdai hírekbe is csak azért kerültek be, mert valakik hackertámadást intéztek a párt honlapja ellen: valószínűleg sokan nem nézik jó szemmel, hogy a PS ott liheg Ficóék nyakába. Ha viszont tényleg a progresszívek politikai ellenlábasai intézték el, hogy egy nap alatt 130 millióan próbálják megnyitni a PS honlapját, így téve elérhetetlenné a weboldalt, akkor ezzel éppen az ellenkezőjét érték el annak, amit akartak. A progresszív passzivisták pártja, ha nem is saját munkájuknak köszönhetően, de ismét bekerült a hírfolyamba.

Juhász László