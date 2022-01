LÉNYEG: Befutottak a számok, amik eldöntik, hol lehet majd magyarul beszélni. A kormányfő meg már a kötelező oltáson töprenghet

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Tízévente a statisztikai hivatal annyi népszámlálási adatot zúdít a nyakunkba, hogy alig győzzük követni az információáradatot. Csütörtökön jócskán kaptunk ebből, és megtudhattuk, mennyien valljuk magunkat magyarnak az országban, valamint, hogy milyen a vallásunk, ha van egyáltalán.

Ennyien vagyunk

A 2011-ben tapasztalt fogyáshoz képest az egyesült magyar párt, a Szövetség nem tartja túlságosan lesújtónak a népszámlálási adatokat, azt, hogy 422 ezer magyar él Szlovákiában. Főleg, ha ehhez hozzászámítjuk azt, hogy ezen felül további 34 ezren második nemzetiségként tüntették fel ezt a nemzetiséget. Ha a két szám összegét hasonlítjuk össze a 2011-es népszámlálási adattal, akkor szinte nem is beszélhetünk fogyásról. És bizony a magyar politikai tömörülés elvárja a kormánykoalíciótól, hogy számolja hozzá ezeket a kettős identitású embereket is a magyar kisebbséghez. Már csak azért is, mert ez alapján számítják ki az idevágó törvények szerint, hogy mennyi pénz jut a magyar kultúrára, vagy azt, hogy melyik településen lehet a hivatalban is használni a nyelvünket.

Csütörtökön az is kiderült, hogy tíz év leforgása alatt majdnem megduplázódott az országban élő ateisták száma, és a katolikusoké meg 300 ezerrel csökkent. Annak ellenére erodálódik a nyáj, hogy 2013-tól egy egészen szimpatikus arcot ismerhettünk meg az amerikai kontinensről származó szentatyában.

Az államfő záradéka

És ha már Újvilág, akkor ejtsünk szót arról is, hogy a szlovák államfő támogatja az ellenzéki körökben hihetetlen álfelháborodást gerjesztő szlovák-amerikai védelmi megállapodást. Zuzana Čaputovának ezért esze ágában sincs az Alkotmánybírósághoz fordulni, de azt kéri, hogy a dokumentumhoz csatoljanak egy záradékot arról, hogy Szlovákia hogyan értelmezi a szerződést. Hogy még a leghülyébbek is megértsék, nem lesz itt amerikai támaszpont és még atomfegyvereket sem zsúfolnak be a kis országunkba. Ez persze nem lesz elég az ellenzék dilisebb részének, de mindenkinek amúgy sem lehet megfelelni. Kiváltképp, ha valaki a jóvágású Vlagyimír Putyin ülepéből lóg kifelé.

A zsaruk politikailag vakok

Közben a legerősebb kormánypárt, az OĽaNO háza tájékán sincs minden rendben, ugyanakkor a jogbiztonság megfelelően vizsgázik. Az történt ugyanis, hogy a rendőrség meggyanúsította az Igor Matovič vezette párt egyik képviselőjét, mert az polgármesterként állítólag machinált a közbeszerzésekkel. Még az is lehet, hogy a koalíciós politikust nyolc évre bevarrják a rácsok mögé.

Jaj nekünk, ha lecsap az omikron!

De ez még arrébb van, és addig a kormány teljes erőbedobással készülhet arra, hogy az elkövetkező hetekben elárasztják a kórházakat a koronavírusos páciensek. Ugyanis minden jel arra utal, hogy a nyavalya omikronos variánsa kezd egyre dominánsabbá válni Szlovákiában. És még az sem biztos, hogy lesz elegendő kapacitás az emberek tesztelésére. A szakértők szerint január első napjaiban a vételezett mintáknak mintegy 13 százalékát tette ki ez a szapora verzió, egy héttel később viszont ez már 30 százalékra lőtt ki. Szerencse, hogy ez még nem tükröződik a kórházakban kezeltek számán, ahol meg egyre kevesebb a covidos páciens. Viszont az ördög és az omikron nem alszik, ezért aztán a kabinetnek is éjt nappallá téve gondol mindenre. Emiatt elkészült a kötelező oltás bevezetésének lehetőségeivel foglalkozó jogi elemzés is, amit már a miniszterelnök csapata is lapozgathat. Hogy mire jutnak vele, az egyhamar kiderül. És akkor majd a Lényeg rovatunk újabb cikke beszámol róla.

Sidó Árpád