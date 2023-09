LÉNYEG: Belelendült a bohóc: Matovič berúgta pártját a parlamentbe

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

(Fotó: FB/Igor Matovič)

Ma, alig több mint két héttel az előrehozott parlamenti választás előtt nem kevesebb történt, mint hogy Igor Matovič egy jól irányzott rúgással bejuttatta politikai mozgalmát a parlamentbe.

Egy rúgás...

A videón, amely néhány óra leforgása alatt vált virálissá az interneten, a parlamenti küszöb magasságában bukdácsoló OĽaNO elnöke a kormányhivatal előtt trollkodja szét a legnépszerűbb párt, a Smer-SD sajtótájékoztatóját. Hol vannak már a sebtében összevásárolt olanos Fiat csinkvecsentók, amelyektől a kampányfinisben valami nagy durranást – vagy legalább kipufogást – vártunk?! Helyettük megtette egy hangszórókkal felszerelt Ford pickup is, amelynek a volánja – pontosabban mikrofonja – mögött maga a nagy kampányfiniselő, Igor Matovič foglalt helyet. A smeresek éppen a migránshelyzet megoldásáról sajtóztak, amikor a volt kormányfő közvetlenül mellettük elkezdett kiabálni. Ezúttal nem is Robert Ficót szidta, hanem a volt belügyminisztert, Robert Kaliňákot, amiért annak regnálása idején vezette be Szlovákia az illegális határátlépőknek adott igazolást.

A költővel szólva: tűrte Robert, tűrte, ameddig tűrhette, majd amikor már nem bírta cérnával, megpróbálta kirángatni a feltűnési viszketegségben és preferenciazuhanásban szenvedő Matovičot az autóból, ki akarta csavarni a kezéből a mikrofont, az meg csak hajtogatta a magáét. Kaliňákot egy jól irányzott mozdulattal mellkason rúgta, mire ő is kapott egy pofont az egyik, főnökét védő fiatal smeres tagtól.

Mindezt az internet népe egyenes adásban láthatta, mert Igor ezúttal sem bízta a véletlenre az objektív tájékoztatást: kamerát szerelt az autóba, és élőben közvetítette a kiprovokált összetűzést. Kaliňák pedig pontosan úgy viselkedett, mintha olvasta volna a Matovič által írt forgatókönyvet. Besétált a csapdába, önként és dalolva statisztált az OĽaNO legsikerültebb kampányvideójában.

Szinte tetten érhető a pillanat, amikor a volt miniszterelnökkel hadakozó volt belügyminiszter ráébred, hogy mi is történik, hogy ő itten be lett húzva a csőbe, az OĽaNO-nak pedig elkezdtek pörögni felfelé a százalékpontjai. Méghozzá az ő hathatós segítségével.

Ez után a zseniális kampányfogás után Kaliňák futott a rendőrségre feljelentést tenni, Matovič pedig posztolt egy képet a „csínyankis” bal lábáról, a cipőjét méltatva.

...és ami mögötte van.

Azóta már boldog-boldogtalan megszólalt az ügyben, és a városi rendőrség is foglalkozik az üggyel, bár Igor számlájára nagy valószínűséggel egy tilosban parkoláson kívül mást aligha írhatnak.

Sokan emlékezhetnek rá, hogy a 2020-as választás előtt néhány héttel az röpítette a kormányhivatalba az Egyszerű Embereket, hogy Matovičék a franciaországi Cannes-ban a korábbi smeres pénzügyminiszter, Ján Počiatek villájára kiragasztottak egy papirost, melyen az állt, hogy az ingatlan a szlovák állam tulajdona lesz. Ezt a megmozdulást is videóra vették, a rövidke kampányfilm pillanatok alatt milliós nézettséget az OĽaNO meg 25 százalékot ért el.

Abba azért érdemes belegondolni, mi is a ma reggel történtek olvasata. Azon túl, hogy a politikai marketingen kívül nem sok mindenhez értő Matovič ezzel a jól átgondolt, tökéletesen időzített és megvalósított gerillaakcióval minden valószínűség szerint bejuttatta pártját a parlamentbe, ez az incidens rendkívül szomorú képet fest a parlamenti választásra készülő Szlovákiáról.

Ahol egy volt belügyminiszter és egy volt miniszterelnök egyenes adásban közvetített birkózása, acsarkodása, tettlegessége viccoldalaknak szolgáltat nyersanyagot, a történteken napokig-hetekig csámcsog majd nemcsak a bulvár, hanem a mértékadó sajtó is. Ahol lassan a nem normálisan viselkedő politikusok magatartása jelenti a normalitást. Ahol a félkegyelműként viselkedő exkormányfő tízezrek szimpátiáját képes kivívni. Ahol olyan rövid a választók kollektív emlékezete, hogy képesek elfelejteni, ki is az az Igor Matovič.

Juhász László