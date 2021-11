LÉNYEG: A beoltottak az ünnepek előtt búcsút inthetnének a lezárásoknak, addig meg a határátkelőknél szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tartanak a zsaruk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Pozsony belvárosa is kiürül lockdownkor (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Ha már egyszer nagy hirtelen lockdown, veszélyhelyzet, meg kijárási korlátozás lépett érvénybe, olyan nincs, hogy egy ilyen döntés érintetlenül hagyná a határátkelőket meg a focistadionokat.

Szigorúan ellenőrzött határok

A rendőrség át is gondolta csütörtökre a dolgot, és bejelentette, az említett rendelkezések bizony azokra is vonatkoznak, akik külföldről érkeznek Szlovákiába. Aki a schengeni övezeten kívüli országokból repül haza, annak a körmére ránéznek a zsaruk, hogy kiderüljön, az utazás célja megfelel-e a kijárási korlátozás alóli kivételnek. Rossz válasz esetén ezer eurós büntetés fenyegeti a hazatérő vándort. Az egyenruhások szúrópróbaszerű ellenőrzésektől sem riadnak vissza, és az összes határon, így tehát a magyar-szlovák szakaszon is vizsgálják, hogy az ország területére belépők betartják-e a szabályokat.

Lőttek a hangulatos meccseknek

A hatályba lépett lezárások a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot is érintik. Mégpedig olyan formában, hogy a Fortuna Liga egy darabig nézők nélkül kénytelen folytatódni. Ez a határozat egyelőre a következő két fordulóra érvényes, így a DAC-drukkerek kénytelenek majd kihagyni egy trencséni kiruccanást. Azt meg nehéz megjósolni, hogy december közepén milyen meccsekre számíthatnak a rendezők.

A páciensek átoltottsága kiábrándító

Főleg olyan covidos körülmények között bizonytalan minden, amilyenben az ország vergődik. Hiszen megint 10 ezer feletti a napi fertőzöttszám, a teszteltek egyharmadáról kiderült, hogy koronavírusos, a kórházakban fekvő 3 ezernél is több páciens átoltottsága meg egyenesen kiábrándító: Hatból öt fertőzött nem rendelkezik teljes védelemmel. Ezen is próbál változtatni az egészségügyi minisztérium mellett működő szakmai konzílium, amelyik már javában készül az elvileg csupán két hétig tartó lockdown utáni időre. A lezárások felfüggesztése szerintük akár már karácsony előtt bekövetkezhet. Mert ugyan a következő tíz nap adatai még nem nagyon fogják megmutatni a szigorú lépések hatását, de ha mondjuk a klinikákon kezeltek mennyisége csökkenésnek indulna, akkor már az ünnepek előtt várható a szabályok enyhítése. De csak a beoltottak számára.

Rengeteget segíthet a vakcina

Hogy a vakcina mennyit segít, arról már rengetegszer írtunk. Csütörtökön egy újabb adatsort kaptunk a Covid okozta előző havi halálozásokról és azok körülményeiről. Eszerint októberben az összesen 429 elhunyt személy 85 százaléka egyáltalán nem voltak beoltva. De hasonló rátát tapasztalhatunk a dunaszerdahelyi kórházban is, ahol szeptember vége óta 19-en haltak meg, 84 százalékban oltatlanul.

Ez lesz, ha nem segít a motiváció

Ez akkora aránytalanság a vakcinázottak javára, hogy politikus legyen a talpán, aki némán elbattyog mellette. A legkisebb kormánypárt, a Za ľudí már javasolta is, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket, amelyekkel az embereket motiválnák az oltásra. Így például kilenc hónapra csökkentenék a Covid-igazolványok érvényességét, a 65 éven felülieket pedig rekreációs utalvánnyal jutalmaznák. Ha meg nem segítene az egyik intézkedés sem, készen állnak párbeszédet folytatni az oltás kötelezővé tételéről az 55 évesnél idősebbek számára.

Hasonlóról nyilatkozgat a járványügyi szakértők tanácsa is, amelyik szerint, ha a társadalom átoltottsága záros határidőn belül nem emelkedik 70-80 százalékra, akkor komolyan mérlegelni kell a kötelező oltás bevezetését. Ez a kitűzött cél meg aligha tűnik elérhetőnek, hiszen Szlovákia "vakcinateljesítménye" továbbra is lehangoló. Eddig a lakosság alig 43 százaléka kapta meg mindkét adag védőoltását.

Sidó Árpád