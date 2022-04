LÉNYEG: A bucsai mészárlás megmutatta az orosz megszállók igazi arcát, Orbán győzelmi beszéde pedig azt, hogy neki ki a szövetségese

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A szlogen még a békéről szól, a beszéd már a harcról (Fotó: MTI)

Megdöbbentő képek érkeztek az oroszok hadseregtől felszabadított ukrajnai településekről: az utcákon mindenfelé halottak hevernek, az orosz katonák civileket kínoztak és öltek meg, több településen tömegsírokat találtak. A halottak – nők, férfiak, gyerekek, idősek vegyesen – száma folyamatosan nő, ahogyan egyre több sírt tárnak fel, egyre több településre vonul be az ukrán hadsereg.

Egyelőre csak az látszik biztosnak, hogy több mint 300 ártatlan embert öltek meg, végeztek ki az orosz katonák az általuk elfoglalt területeken.

A nyugati államok vezetői a látottak hatására újabb szankciók elfogadását tervezik, Oroszország Putyinnal az élen feltehetően évtizedekre kiírja magát a civilizált világból. A képek láttán az orosz propaganda is megindult, a szokásos dezinformációs csatornákon két változat terjed: az utcákon látható halottak nem is halottak, „egyiknek megmozdult a keze”, vagy ha mégis halottak, akkor természetesen az ukránok ölték meg őket.

Sulík újra Putyin „hasznos idiótája” lett

Az orosz propaganda terjed a neten a térségünkben is, Putyinnak nálunk is megvannak a „hasznos idiótái”. Az egyikük sajnos a szlovák kormányban ül: Richard Sulík gazdasági miniszter nem először teszi meg Putyinnak azt a szívességet, hogy nyilvános kijelentését az orosz média is örömmel használja. Decemberben a Krím félszigetről tett félreérthető kijelentést, most pedig az orosz gáz árának kifizetéséről. Már szinte egy hete megy a vita azon az uniós tagállamok között, hogy hogyan válaszoljanak Putyin újabb követelésére,

az orosz elnök ugyanis az érvényes szerződésekkel ellentétben, euró vagy dollár helyett rubelben kéri a leszállított gáz árát az „ellenséges országoktól”, vagyis tőlünk is.

Ez azonban az Oroszország ellen meghozott szankciók megsértését jelentené, az Európai Unió pedig nem akarja Putyinnak megtenni ezt a szívességet. Ezért is jött rosszul Sulík kijelentése, aki vasárnap arról beszélt, hogy akár rubelben is fizethetünk az orosz gázért. Később persze megpróbálta a médiára fogni, hogy kiforgatták szavait, de pechjére a műsort bármikor meg lehet újra hallgatni. Eduard Heger kormányfőnek volt mit tennie, hogy helyére tegye gazdasági miniszterét.

Orbán nyert és harci üzemmódba kapcsolt

A hétfő hajnal legfontosabb híre a magyarországi országgyűlési választás eredménye volt. Mondhatjuk, hogy Magyarországon 12 éve minden választás unalmas, mindig a Fidesz nyer és mindig legalább kétharmaddal.

Az ellenzéken ezúttal az sem segített, hogy összefogva indult, sőt, most kevesebb szavazatot kapott, mint négy éve.

Ennek megfelelően már a választás éjszakáján felbomlott, a DK és a Jobbik egyértelműen saját miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert hibáztatja a bukásért.

Orbán Viktor győzelmi bejelentéséből azt is megtudhattuk, hogy a következő négy évben sem változik semmi Magyarországon: a választások előtti „békegalamb” üzemmódból – amikor a béke és a biztonság volt a legfontosabb, persze Ukrajna rovására – újra harci üzemmódba kapcsolt.

A „baloldal” – hazai és nemzetközi –, Brüsszel, Soros, a „fősodratú média” és „egyéb nemzetközi erőközpontok” mellett azonban ezúttal az oroszok ellen valóban honvédő háborút vívó ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt is felvette az ellenségek listájára.

Találjuk ki, hogy akkor ki lehet a szövetségese... Vlagyimir Putyin elnök már gratulált is a győzelméhez.

A Szövetség jövője a karmelita kolostorban dől el

Orbán újabb győzelme a Szövetségnek is feladta a leckét, sikerült is megosztania a különben sem egységes társaságot.

Berényi József győzelmi mámorában és az MKP Platform nevében „elénekelte” Orbánnak a Kossuth-indulót, a Híd Platform viszont megpróbálná „Magyarországon tartani” a magyar kormányfőt.

Biztosra vehetjük, hogy nem fog nekik sikerülni, a Szövetség sorsa feltehetően a budai karmelita kolostorban dől majd el: ha Orbán akarja együtt maradnak, ha nem, akkor várhatóan hónapokon belül széthullik a a társaság.

Lajos P. János