LÉNYEG: Bugár beleunt a nyugdíjas tempóba, szuperhősködne, mint a komáromi Pókember

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook (Bugár Béla)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Nagy nap ez a mai! Bugár Béla úgy döntött, elég volt a visszavonulásból, és inkább visszatér a politikába. Csütörtökön bejelentette, hogy belép a tragikomikus ripacsokat előtérbe helyező Szövetséget otthagyó, májusban újjáalakult Hídba. De azért marad annyira nyugdíjas, hogy a párt listájára nem kéredzkedik fel. Tanácsokkal, valamint a kampányban való személyes részvétellel akarja segíteni a Mikuláš Dzurindával összefogó hidas tömörülést. Harminc év a politikában elég volt a parlament korábbi alelnöke számára, azonban segítő kezet tud nyújtani, és ha szükség lesz, részt vesz a vitákban, terepmunkát végez, és a régiókban is hirdeti az igét. Az meg most abból áll, hogy véget kell vetni a gyűlöletkeltő politikának, hogy a választások után egy acsarkodás nélküli országban élhessünk.

Akik a bűnbakokból élnek

Mert az ellenségképzésért elsősorban a politikusok a felelősek. Főleg a söpredékhez tartozóak. Ilyen legalja figura volt korábban Ján Slota és Vladimír Mečiar, de nyugodtan tegyük hozzá, a jelenlegi magyar kormány bazinagy cimborája, Robert Fico is, ők mindannyian még a szlovákiai magyarok ellen lázították az embereket. Később bűnbaknak megtették a romákat, illetve a bevándorlókat, most pedig a politikai csőcselék képviselői azokon köszörülik a nyelvüket, akik támogatják Ukrajna szabadságharcát a benácult ruszkikkal szemben. Akik most legújabban egy víztározót robbantottak fel a szomszéd országban, hogy minél nagyobb legyen a kavarodás. És közben meg lövik azokat a civileket, akik menekülni igyekeznek az árvíz sújtotta területről. De hát az a bolond, aki Moszkvától másra számított.

Biztos befutók és küszöbnél tanyázók

Ám hagyjuk is Putyin rohadék diktatúráját, inkább kanyarodjunk vissza a hazai pártjainkhoz. Amelyek most nekigyürkőznek, és szeptember végén megpróbálnak annyi szavazatot gyűjteni, hogy bejussanak a szlovák parlamentbe. Egy csomó párt még most sem tudja, hogy milyen formációban, kivel összefogva mérettesse meg magát, és csak négy szervezet érezheti biztonságban magát, hogy bekerül a törvényhozásba. Érdekesség az, hogy legutoljára, 2020 februárjában a mostanság elegendően népszerűnek elkönyvelt Smer, Hlas, Progresívne Slovensko és Republika közül egyedül a Robert Fico tömörülése jutott mandátumhoz. A "nyertes négyek" közül a többi politikai csoportosulás vagy nem létezett még, vagy csak pár ezer szavazat hiányzott számára a boldogsághoz. Ezeken a biztos "befutókon" kívül van egy csomó olyan szereplő, amelyik a parlamenti küszöb környékén tanyázik. Ilyen Boris Kollár családias hangulatú egylete, a kereszténydemokraták klikkje, Igor Matovič baráti köre és Richard Sulík SASkája is, meg a rendre öt százalék alatt mért nemzetiek, a begyimesiződött Szövetség, Eduard Heger demokratái, és a már említett hidasok, illetve a Magyar Fórum. Ez utóbbiak, azaz a gyengén teljesítő pártok azt hangoztatják, megugorják a küszöböt, azonban a statisztikák nem mellettük szólnak. Erre mondja azt a Focus ügynökség vezetője, hogy ha az adatok régóta 5 százalék alatti preferenciát mutatnak és nem tapasztalható tartós növekedés, akkor azok a pártok egyértelműen veszélyben érezhetik magukat.

Ítélet napjai

Közben a hazai igazságszolgáltatás malmai is őrölnek a maguk tempójában. Egyrészt 15 év börtönbüntetésre ítélték azt a személyt, aki tavaly piásan, észveszejtő sebességgel becsapódott egy buszmegállóba, ahol öt embert gázolt halálra Pozsony központjában. A még nem jogerős döntés alapján egy élet kioltásáért tehát három év járna. Az egyik áldozat családjának ügyvédje nem is ért egyet a kiszabott büntetés mértékével. Szerinte tizenöt év annyira kevés, mintha valamilyen vádalku keretében született volna ez a határozat. A másik ügy meg a korábban rettegett Ján Slotát érinti, aki közben majdnem 70 éves lett, és mankóra támaszkodva próbálja sajnáltatni magát. Az egykori nemzetieskedőt tízéves szabadságvesztés fenyegeti, mert hozzá méltó módon, kenőpénzzel intézte a dolgait a bíróságon. Pénteken majd megtudjuk, kárörvendhetünk-e az egykor még tankokkal Budapestet fenyegető kiöregedett politikai huligán ellen hozandó ítélet miatt.

Akin esetleg már csak egy olyan szuperhős segíthet, mint amilyen a komáromi Pókember. De mivel a különleges képességekkel rendelkező Duna-parti hős magyar érzelmű, nem biztos, hogy különösebben csípi Zsolna egykori erős emberét.

Sidó Árpád