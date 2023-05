LÉNYEG: A Bugár nélküli Híd beintett az "orbános" pártnak, és a nagymegyeri vámosok meg ráerősítettek az előítéletre: ha Csallóköz, akkor maffia

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ez gyorsan ment! Kedden az alapszabályra fittyet hányó MKP-sok miatt a Híd Platform arról döntött, hogy távozik a Szövetségből, csütörtökön pedig már meg is alakították új pártjukat, mégpedig Híd 2023 néven. Ráadásul előzetesen már választási együttműködésben is megállapodott az egyik törpepárttal, a közvélemény-kutatások által szinte mérhetetlen Mikuláš Dzurinda vezette Kékekkel.

Vannak ambíciók

Sólymos Lászlóék ambíciója nem kicsi: megpróbálják egyesíteni a jobbközép politikai pártokat. Megszólították már Eduard Heger pártját, a Demokratákat, és a magyar fórumos Simon Zsolt választási koalícióját is. De ez az őrült tempó érthető. Az MKP által Gyimesi Györgyre cserélt hidasoknak nincs mire várniuk, mert fogytán a rendelkezésre álló idő, így meg szédületes sebességgel kell cselekedni. Hiszen ha nem csak a jelöltjeiket akarják rátenni valamelyik tömörülés listájára, hanem választási pártban gondolkodnak, amelynek a megnevezésébe bekerül minden alapító párt neve, akkor azt legkésőbb a választások kihirdetéséig kérvényezni kell. És Boris Kollár házelnök pedig már jelezte, a jövő héten rukkol elő a nagy bejelentésével a szeptember végén esedékes parlamenti választások napjáról.

Volt ott mindenki, Orbántól Gyurcsányig

Hogy addig a maradék Szövetség mit lép, nem tudni. Még azt sem, mennyi platformja lesz. Azonban azt megtudhattuk, hogy ez alapból egy olyan párt, ahol kis túlzással „Orbántól Gyurcsányig” mindenki megtalálható. És vannak olyan "exhidas" politikusok, akik bár maradnak Forró Krisztián kötelékében, de megértik Sólymosék döntését a távozással kapcsolatban. Mert nem tudják elfogadni Gyimesi. Aki miatt egyfajta 22-es csapdája helyzet alakult ki. Hiszen miután bedobták a köztudatba, hogy az OLaNO embere felkerül a magyar listára, ha onnan ezután levették volna a tiltakozás miatt, akkor az a réteg, aki kedveli a populista dumagépet, elhagyta volna az MKP szavazótáborát. Így viszont, hogy az MKP Igor Matovič puszipajtása mellett voksolt, ezért meg a liberálisabb réteg távolodott el a Szövetségtől. Azok, akiket taszít a nevezett alak viselkedése, meg a sok sületlensége, amiket például olyan békéről hord össze, ami egyet jelentene az ukránok oroszok általi kiirtásával.

Szlovákia álláspontja változatlan

Szerencsére az új miniszterelnök nem követi ezt a hülyegyerek dumát. Ódor Lajos inkább arról beszél, hogy a kormány érdeke a folytonosság megőrzése az ország külpolitikai irányultságában. Ezért aztán még pár hónapig Szlovákia álláspontja változatlan maradhat Ukrajnával kapcsolatba. Azt vallja, amit a normálisan gondolkodó ember vall, hogy olyan igazságos békére van szükség, amelyik megbünteti az agresszort, és kárpótolja az áldozatot. Ódor amúgy szakít a szlovák politikai hagyománnyal, és újdonsült kormányfőként első nekifutásra nem a csehekhez látogat, hanem Németországba. A szlovákiai miniszterelnök ugyanis részt vesz az Európai Központi Bank egyik rendezvényén, ahol nem mellesleg jelen lesz a német kancellár és más európai vezetők is. De azért a cseh kormányfőnek sem kell sokat várnia ahhoz, hogy lepaccsolhasson Ódorral. Petr Fiala május végén a Pozsonyban zajló Globsec biztonsági konferenciára néz be, ahol majd a két ország vezetője átvehetik azt is, kezdenek-e bármit a lengyel-cseh-szlovák összetételű "visegrádi hármakkal".

Igazi maffia

Közben meg a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség emberei lerántották a leplet az igazi maffiaként működő nagymegyeri vámosokról, akikről kiderült, hogyan tartották sakkban a vállalkozókat és a kamionosokat. A NAKA egységei még május elején őrizetbe vették a csallóközi település vámhivatalának kilenc alkalmazottját, mert a szinte két évig tartó nyomozás során olyan bizonyítékokat sikerült összeszedni, amelyek azt támasztják alá, hogy a Pénzügyi Igazgatóság alkalmazottai a nagymegyeri hivatalban bűnszervezetet működtettek. Zsaroltak, vállalkozóktól védelmi pénzt szedtek, és rendszeresen jártak ingyen zabálni, mert még erre is volt pofájuk. Sokan panaszkodhattak rájuk, de aztán jöttek a beépített ügynökök, akik következetes munkával feltárták, mi folyik a kisvárosban. Hát semmi olyan, amire itteni magyarként büszkék lehetnénk.

