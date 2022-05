LÉNYEG: Bugár nem bírta tovább, de Fico holnapig még tartja magát

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

BB pár évvel ezelőtt, amikor még bizakodóbb volt (Fotó: Paraméter)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Miközben Ukrajnában továbbra is szólnak a fegyverek, Magyarország magyarázkodni kénytelen, mondván: nem igaz, hogy ők előre tudtak volna arról, hogy Moszkva le akarja rohanni Kijevet. Idehaza Fico körül áll a bál, holnap szavaznak a képviselők arról, kiadják-e az igazságszolgáltatásnak a volt kormányfőt. A Híd egykori elnöke pedig megunta az MKP-s kiszorítósdit, és búcsút intett a Szövetségnek.

BB: agyő, Szövetség!

Egy újabb fejezet zárult le a szlovákiai magyar politikában: kedden Bugár Béla bejelentette, kilép a Szövetség nevű pártból.

A politika nagy veteránja hét hónapot adott a tavaly októberben megalakult hárompárti összeölelkezésnek, aztán nem bírta tovább. Vezető szerepet ugyan már mostanáig sem vállalt a szlovákiai magyarság képviseletét zászlójára tűző pártszövetségben, most azonban végképp betelt a pohár.

Bugár az MKP Platform túlterjeszkedésével indokolja távozását, úgy látja, hogy az MKP-ból érkezett párttagok megpróbálják kiszorítani a Híd és az Összefogás embereit minden fontosabb pozícióból. Ez a helyzet például Bugár Béla szűkebb pátriájában, Somorján, ahol a helyi Híd-platform testületileg kiszáll a Szövetségből.

Megkapta a magáét a Szövetség elnöke is. „Mintha nem az új egyesült párt elnöke, hanem az MKP Platform elnöke lennél” – írja a kilépését bejelentő levelében Forró Krisztán pártelnöknek Bugár.

Tény, hogy a Szövetség elnöke mostanáig inkább tűnt az MKP platform szóvivőjének, mint a három párt közötti viszályokat csírájában elfojtani igyekvő politikusnak.

Érdekes, hogy Bugár egykori párttársa, Rigó Konrád keddi Facebook-bejegyzésében egyenesen politikai nyugdíjba küldte őt, hiszen azt írta: ezzel Bugár befejezte aktív politikai pályafutását. Ezt ugyan Bugár Béla nem állította, ő csak a Szövetségnek intett búcsút, azonban a korábbi kulturális államtitkár valószínűleg joggal gyanítja, hogy a két pártot is parlamentbe juttatott politikus még egyszer aligha lesz hajlandó a nevét adni egy szlovákiai magyar párthoz. És nagy valószínűséggel szlovákhoz sem. Volt idő persze, amikor Bugár Béla a szlovákok körében is igencsak népszerű volt, azonban ennek vége szakadt, amikor a Híd elnöke elkövette azt a végzetesnek bizonyuló hibát, hogy engedett egyes regionális politikusoknak, és nem léptette ki pártját a kormánykoalícióból Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása után.

Bugár persze nem az első politikus, aki otthagyja a süllyedő hajót, még mielőtt az egyáltalán kifutott volna a kikötőből. És nem kérdés, lesz-e követője. Csak ma még nem tudjuk, ki és mikor elégeli meg a Szövetségen belüli acsarkodást.

Szerdán szavaznak Ficóról

Bugár Béla volt koalíciós partelnök-kollégája, Robert Fico körül is zajlanak az események rendesen. A parlamentben kedden is folytatódott az a színjáték, amely már jó ideje hajtja a vizet a Smer-SD malmára: a képviselők este hétig arról vitáztak, hozzájárulnak-e Robert Fico előzetes letartóztatásba helyezéséhez. Az ellenzék igyekezett kihasználni a sajtófigyelmet, és gyűjteni egypár politikai piros pontot. Egymás után szólaltak fel a smeresek pártelnökük védelmében, ezzel is húzva az időt, ameddig csak lehet. Végül azonban kedden jobb belátásra tértek és beleegyeztek, hogy szerdán délután öt órakor hajlandóak szavazni a volt háromszoros miniszterelnök sorsáról.

Azaz, legyünk pontosak: a parlamenti képviselők nem arról döntenek, hogy Fico előzetesbe kerüljön, ehhez ugyanis csak a bíróságnak van joga. Ők mindössze átadják a maffiaállam fenntartásával gyanúsított volt kormányfőt az igazságszolgáltatásnak. Gyanítható, hogy a smeresek nem félnének ennyire kiszolgáltalni az ügyészségnek Robert Ficót, ha meg lennének győződve az egykori miniszterelnök ártatlanságáról.

Magyarország előre tudhatott az orosz agresszióról

Ártatlannak mondja magát a magyar kormány is. Őket, szerencsétleneket, azzal vádolta meg egy ukrán politikus, hogy jó előre tudták: Putyin meg akarja támadni Ukrajnát. Az ukrán védelmi tanács titkára, Olekszoj Danilov egy interjúban azt állította, az orosz elnök még az invázió megkezdése előtt figyelmeztette Magyarországot az Ukrajna elleni támadásra. Mindezt kedden „durva hazugságnak” és „nonszensz történetnek” nevezte Menczer Tamás külügyi államtitkár, aki szerint a magyar emberek április 3-án, az országgyűlési választás alkalmával azt is eldöntötték, Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnának.

Budapest narratívája az újabb kétharmad megszerzése után sem változott: a putyini terror egyértelmű elutasítása helyett folytatódik a dörgölőzés az orosz medvéhez, és Orbánék az agressziót elszenvedő Ukrajnával is hajlandók összekülönbözni, hogy megmutassák Brüsszelnek: nem Nyugat felé vezet az egyetlen út.

Valóban nem, csak az a gond, hogy a putyini úton ott a tábla: zsákutca.

Juhász László