LÉNYEG: Čaputová belebetegedett a gondolatba, hogy milyen bandát kell majd kineveznie?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Újabb nap telt el a parlamenti választások óta és megint egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy Robert Fico kiterítse a lapjait és ismertesse az ország polgáraival, hogy egy darabig - de legfeljebb négy éven keresztül - milyen összetételű kormány élén kíván állni. Na nem mintha dúskálnánk a részletekben, sőt. Alig szivárognak ki információk, igazak-e a pletykák arról, hogy melyik minisztériumot ki kaparinthatja meg.

Nem minden pletyka igaz

Az előző napi összefoglalónkhoz képest éppen csak annyi derült ki, hála égnek nem igaz az a szóbeszéd, hogy a kulturális tárcát az idén leszerepelt Marian Kotlebától Andrej Dankóhoz átpártolt fura figura, egy bizonyos Tomáš Taraba foglalhatná el. Ezt a fámát maga az érintett, a nemzetiek listáján mandátumhoz jutott képviselő cáfolta a maga korlátolt stílusában. És aki meg örült volna egy kis cirkusznak, az most kissé sajnálhatja, hogy ez a forgatókönyv nem látszódik teljesülni, pedig már számos tiltakozó megnyilvánulás érkezett a művészek részéről. A kulturális élet képviselői első ijedségükben rögvest felszólították a kormányzásra készülődő Smert, Hlast meg hát az SNS-t is, hogy olyan személyt állítsanak a minisztérium élére, aki a szlovákiai kultúra területén tiszteletnek örvend, és nem vált ki ellentmondásos reakciókat a társadalomban. És hát ez a politikai gyüttment Taraba nem éppen ilyen fazon. Akinek az ambícióit esetleg majd egy másik minisztériummal lehetne kielégíteni.

Lehet-e orvosolni az egészségügy helyzetét?

Úgy hírlik, a választók életminőségét nagy mértékben befolyásoló egészségügyet Peter Pellegriniék kapják meg. Nem egy irigylésre méltó misszió vár a feladatra kijelölt személyre, bőven lesz mit tennie. Az egyik hazai kutatóintézet elemzője megvizsgálta a tárcánál uralkodó viszonyokat, és úgy látja, az új kormány alatt is folytatódni fog az egészségügy stagnálása, és elmarad a problémák orvoslása, senki ne számítson komoly reformokra. A legjobb esetben is maximum újabb összegeket öntenek az ágazatba. Annak ellenére állhatnak így a dolgok, hogy a majdani kormánypárt közül csupán a Hlasnak van úgy-ahogy kidolgozott egészségügyi programja, de az is eléggé általánosra sikeredett, és nem tartalmaz semmilyen komoly változtatásokat. Pedig azokra a fenntarthatóság szempontjából égető szükség lenne.

Az Alkotmánybíróság is szerephez juthat

Nem Szlovákiáról lenne szó, ha az alakulófélben lévő kormányban nem pályáznának olyan személyek posztokra, akik korábban vizsgálati fogságban voltak vagy büntetőeljárás folyik ellenük. Az érintett politikusok jelöltségének elméletileg gátat szabhat a köztársasági elnök, viszont egyes politológusok véleménye megoszlik erről. Mert ha valakit például meggyanúsítanak, az még nem jelenti azt, hogy az illető el is követte a szóban forgó bűncselekményt. A magas pozíciókra pályázó lehetséges jelöltek közül például Filip Kuffa és a korábbi főrendőr Tibor Gašpar ellen is eljárás folyik. Az SNS-es Kuffát leendő környezetvédelmi miniszterként emlegetik, míg a smeres Gašpar a Szlovák Titkosszolgálat élére kerülhet. De ebbe a dicstelen társaságba tartozik Robert Kaliňák is, akinek a nevét először a belügyi tárcával kapcsolatban kezdték ragozni, ám most már a védelmi minisztérium várományosaként beszélnek róla. A Smer befolyásos emberét most éppen nem gyanúsítják semmivel sem, azonban a nevezett tavaly még vizsgálati fogságban ült, és a hátát a főügyész kétszer is bevédte a hírhedt 363-as paragrafussal. Ennek ellenére még folyik ellene a nyomozás. Bár elnézve az új kabinet összetételét, ez a "nagyvad" nem biztos, hogy sokáig a detektívek célkeresztjében marad. Akárhogyan is lesz, a miniszterjelöltek jóváhagyása végső soron az államfőn múlik, akinek meg majd fontolóra kell vennie, bevállal-e egy újabb összecsapást Fico embereivel szemben, hogy aztán majd az Alkotmánybíróság tegyen igazságot.

Stresszes meló

Stresszes dolog tehát az elnöki tisztség, hiszen nem babra megy a játék, és ezt átérzi Zuzana Čaputová is. Bizonyára ez is hozzájárulhatott a döntéséhez, hogy jövőre nyugdíjazza magát, és otthagyja a palotát, mert nincs kedve folytatni ezt az állandó civakodással járó melót. És most hirtelen le is betegedett. Így aztán az államfő egészségi okokból a következő két napra lemondta összes programját. Reméljük hétfőre összeszedi magát, mert addigra bőven elkészül Fico végső listája, amelyik tartalmazni fogja a díszes társaság névsorát, akikkel a smeres matador megpróbálja irányítani ezt az országot.

Sidó Árpád