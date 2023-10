LÉNYEG: Čaputová semmi pénzért sem nevezné ki Huliakot, az országnak meg minden pénzre szüksége lesz

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Elég lesz? (Fotó: TASR)

Jön a hétvége, amikor valószínűleg senki se fog senkinek politikailag üzengetni, hacsak nem számítjuk a tévés vitaműsorokat. De azért megvan rá az esély, hogy a lekevésbé elviselhető politikusok most két napig csak a családjukat, fiukat, lányukat, apjukat, anyjukat boldogítják. Hogy nekünk ne kelljen anyáznunk.

Jövő szerdán lesz új parlament

Péntek lévén azért még egy utolsót villantottak a politikusok. Zuzana Čaputová például bejelentette, október 25-re hívja össze az új parlament alakuló ülését. Robert Fico már korábban jelezte, szeretne kormányfőként utazni Brüsszelbe, az Európai Tanács jövő csütörtöki ülésére, ennek ellenére a leendő kormánykoalíciót alkotó pártok azt kérték, az újdonsült honatyák először szerdán találkozzanak. Elég szűkre szabták a saját mozgásterüket, ugyanis korántsem biztos, hogy szerdán a parlament alakuló ülése után marad még elég idő arra, hogy a kormányt is kinevezze a köztársasági elnök, és Fico másnap már újdonsült miniszterelnökként utazzon Brüsszelbe. Ahhoz viszont továbbra is ragaszkodik Čaputová, hogy a kormányt csak akkor nevezze ki, ha megszületik a javaslat a környezetvédelmi poszt várományosának a személyére is. Az ismeretlenségből hírhedtté vált Rudolf Huliaknak ugyanis nem hajlandó miniszteri megbízást adni. Ezzel a döntésével az államfő Robert Ficót helyezi nyomás alá. Ő ugyanis addig nem lesz kormányfő, amíg az SNS nem ad másik jelöltet a minden szempontból vállalhatatlan Huliak helyett.

Emlékeznek még Matovičra?

Az OĽaNO elnöke felszólította a köztársasági elnököt, hogy utasítsa el Robert Kaliňák jelölését a védelmi miniszteri posztra, mert veszélyesnek tartja Fico volt belügyminiszterének ismételt helyzetbe hozását. Matovič szerint ugyanis nem a kétbites Huliak a leggyengébb láncszem az alakulófélben lévő kabinetben, hanem az a Kaliňák, aki ellen pillanatnyilag ugyan nem zajlik rendőrségi eljárás, azonban a maffiaellenes szabadságharcos Matovič gyomra nem tudja bevenni, hogy az országot elrabló smeres bagázs egyik legprominensebb tagja ismét beülhet egy miniszteri bársonyszékbe.

Kérdés persze, mennyire Kaliňák évekkel ezelőtti kártékony tevékenysége zavarja az Egyszerű Emberek legegyszerűbbikét, és mennyire személyes indíttatású ez az ellenszenv. Jól emlékszünk még a jelenetre, amikor a kampány finisében a potenciális választók egyenes adásban nézhették végig, amint Robert Kaliňák megpróbálta kirángatni Igor Matovičot az megafonos kampányautójából, ki akarta csavarni a kezéből a mikrofont, mire az egy jól irányzott mozdulattal mellkason rúgta a volt belügyminisztert. Majd slusszpoénként ő is kapott egy pofont az egyik, főnökét védő fiatal smeres tagtól. Így volt kerek a performansz, amely besegítette a bukdácsoló OľaNO-t a parlementbe. Matovič persze a látszat kedvéért azért feljelentette Kaliňákot rablás, károkozás és köztisztviselő elleni támadás miatt, pedig inkább meg kellett volna köszönnie neki, hogy statisztált az OĽaNO legsikerültebb kampányvideójához, amely az egyszerű embereknek minden pénzt megért.

Horváth Mihály lassan csomagolhat

És minden pénz nem is lesz elég Szlovákiának, hiszen az ország gazdasága olyan siralmas állapotban van, hogy minden valószínűség szerint költségvetési provizóriummal kezdi majd az új évet. Ezt Horváth Mihály jelentette ki, aki pénzügyminiszterként valószínűleg utoljára adott interjút a Paraméternek.

Ebben elismeri, a hamarosan felálló kormány nehéz feladat előtt áll, hiszen az év végéig aligha lesz képes új költségvetést kidolgozni és elfogadtatni a parlamentben, így valószínűleg állami büdzsé nélkül köszönt ránk 2024. A pénzügyminiszter szerint egy-két hónapig el lehet így lébecolni, de a költségvetési provizórium alkalmasint nagy problémákat eredményezhet.

Horváth Mihály azt is elárulta, hogy már találkozott Ladislav Kamenický régi-új pénzügyminiszterrel. Azt nem kötötte az orrunkra, miről beszélt leendő utódjával, azt azonban elárulta, átadta neki a szakértői kormány által előkészített intézkedéscsomagot, amely enyhíteni lenne hivatott az ország áldatlan állapotán. Aki pedig elolvassa a teljes beszélgetést, azt is megtudhatja, Ódor Lajos kormányfőhöz hasonlóan Horváth Mihály is fontolgatja-e a politikai karriert.

Juhász László