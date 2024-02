LÉNYEG: Čaputová tizenkilencre lapot húzott, de ebben a partiban nem ő osztja a kártyákat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

(Fotó: TASR)

Nem volt választása az elnöknek

Zuzana Čaputová számára nem sok jogi kiskapu kínálkozott, így meggyőződése ellenére kénytelen volt aláírni az ellenzék által – meglehetősen találóan – „maffiacsomagnak“ nevezett jogszabályt, hogy aztán az Alkotmánybíróságon megtámadhassa azt.

Így rendelkezik ugyanis a törvény: az alkotmánybírák csak akkor kezdhetnek érdemben foglalkozni egy-egy jogszabály alkotmányosságának vizsgálatával, amikor az megjelenik a törvénytárban, vagyis miután az elnök ellátta kézjegyével a parlament által elfogadott törvényt és az érvényes lesz. (Hogy még bonyolultabb legyen a dolog, ehhez nincs szükség a törvény hatályba lépésére, csak az érvényességére – de ebbe most ne menjünk bele részletesen.)

Ha az elnök most megvétózta volna a törvénycsomagot, a koalíció akár közvetlenül a hatályba lépése előtt szavazhatná meg újra, változatlan formában. Ezzel pedig megszűnne a lehetőség, hogy az alkotmánybíróság megvizsgálhassa a törvényt, mielőtt a rendelkezései kötelezővé válnak.

A lényeg, hogy jövő héttől a kassai székhelyű taláros testület térfelén kezd pattogni a labda. Az Alkotmánybíróság általában hónapokig tanakodik egy-egy beadvány kapcsán, most azonban erre nincs idő, hiszen ha március közepén akár egyetlen napra is hatályba lépne ez a jogszabály, akkor az elég lenne ahhoz, hogy a kormány felmentessen jó néhányat a meggyanúsított és megvádolt emberei közül.

Így sem kell azonban elkapkodniuk a dolgot: a bírák kiadhatnak egy ideiglenes intézkedést, amellyel azonnali hatállyal felfüggesztik a törvény érvényesítését, amíg hivatalosan meg nem hozzák a döntésüket. Ebben a helyzetben tényleg az volna a lényeg, hogy ez a módosítás ne léphessen működésbe, mert az rossz hír lenne Szlovákia minden lakosa számára. Kivéve persze Ficóék csókosait.

Pellegrini nem érti, mi a gond

Ha már róluk esett szó, Peter Pellegrini pártja szerint a köztársasági elnök a Btk. esetében a politikát helyezte az emberek érdekei elé, és csatlakozott azokhoz, akik a lakosságot riogatják a módosítások miatt. A Hlas elnöke szerint az államfő lehetetlenné tette, hogy a parlament esetleg tovább módosítsa az egyes rendelkezéseket. Elég vicces ez a reakció a házelnök részéről. Pellegrini mintha nem akarná megérteni, mi a gond a jogszabállyal: nem az egyes rendelkezései finomhangolására van szükség, hanem arra, hogy az egészet, úgy ahogy van, kukázzák.

Sokkal józanabbul látja a helyzetet az ellenzéki SaS. Mária Kolíková igazságügyi exminiszter helyesli Čaputová húzását, és azt is kijelentette, hogy szerinte a Btk. módosításának olyan sok buktatója van, hogy ez elegendő lesz a hatályba lépésének felfüggesztéséhez. Azt csak remélhetjük, hogy ez nem kincstári optimizmus, hanem jogi szakvélemény a részéről.

Sok múlik majd az alkotánybírósági beadvány indoklásán, és persze a legtöbb magukon az alkotmánybírókon. Dönthetnek így is, úgy is. Egy valami azonban már a laikus megfigyelők számára is körvonalazódik: bármennyire is egyértelmű, milyen rossz hatással lehet az elfogadott törvény a hazai jogérvényesítésre és igazságszolgáltatásra, az alkotmánybíróság aligha fog tudni érveket felsorakoztatni az mellett, hogy Ficóék „reformcsomagja” alkotmányellenes. A Speciális Ügyészi Hivatal meglétéről ugyanis nem az Alkotmány rendelkezik – ahogy létrehozta az állam, sima törvénnyel, úgy meg is szüntetheti. És éppen ez történik most, akár tetszik nekünk, akár nem.

Végül csak megölték Navalnijt

Mindeközben Oroszországban újabb áldozata van Putyin demokrácia ellen vívott hadviselésének. Az északi sarkkör közelében lévő, szigorúan őrzött börtönben meghalt Alekszej Navalnij, az orosz elnök legismertebb bírálója. Egy séta után rosszul lett, és meghalt – így a hivatalos állásfoglalás.

A nemzetközi közvélemény, Ukrajna, az Európai Unió és az Egyesült Államok szerint egyértelmű, hogy Oroszország felelős Navalnij haláláért.

Amikor az orosz elnök rezsimje megelégelte, hogy Navalnij a 2000-es évektől fogva sorozatos leleplezésekkel és tényfeltárásokkal próbált rést ütni a terrorkrácia pajzsán, perekkel és börtönnel igyekezett „honorálni” a legbefolyásosabb ellenzéki politikus tevékenységét. A putyini módszerek kicsúcsosodása az volt, amikor 2020-ban idegméreggel próbálták őt eltenni láb alól. Majd a börtönévek következtek olyan körülmények között, amelyek lényegében kínzásnak számítottak, és ami az Amnesty International szerint oda vezethet, hogy „lassan megölik az ellenzéki politikust” – ezt 2021 áprilisában írta a nemzetközi jogvédő szervezet. A gyilkosság – amelyet Putyin rezsimje persze sohasem fog elismerni – három évvel később bekövetkezett.

