LÉNYEG: Čaputová úgy döntött, itt hagy minket, de legalább Ódor meg letaszította Ficót a dobogóról

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Zuzana Čaputová köszöni szépen, de nem akarja tovább folytatni a munkát. Az államfő kedden szinte drámai bejelentést tett. Úgy döntött, hogy nem indul a jövő évi köztársaságielnök-választáson, mert nem érez magában annyi erőt, hogy még egy cikluson keresztül tapossa a vizet a sűrűjében. Mára már tudja, hogy a következő időszakra már nem lenne szuflája. Ezzel cseng össze az is, hogy Čaputová szerint a hivatalban eltöltött négy éve a legnehezebb volt egész életében. Ezen nincs is mit csodálkozni. Elvégre a megbízatási idejére esett a covidos felfordulás, meg a kormány részéről kaotikusra sikeredett járvány elleni védekezés. Aztán alig lélegeztünk fel, már kardcsörtetve be is dübörgött a szomszédunkba Moszkva fasiszta diktátora, és rárontott Ukrajnára, hogy ott tízezrével ölje halomra az oroszul beszélő polgári lakosságot. Amely konfliktus aztán energiaválságot okozott, és egekbe ugrott a pénzromlás mértéke is.

Čaputová elfáradt

Közben meg a hazai putyinisták cseszegetéseikkel még Čaputová családját sem kímélték, őt meg a legalját képviselők egyenesen amerikai prostinak nevezték, aki Sorossal áll szoros kapcsolatban. Ebbe a zsé-kategóriás hazai cirkuszba fáradhatott bele az eddigi szlovák elnökök közül a legnormálisabb politikus, aki civilként került a pályára, és idáig bírta a gyűrődést. Aki azért remélhetőleg a maradék egy évben még belead minden tőle telhetőt. Čaputová sajnálja, hogy csalódást okozok azoknak, akik azt várták, hogy újra jelölteti magát. Mert igaz, ami igaz, ezzel a lépésével azt jelzi a politikai ellenfeleinek, kifizetődőek az állandó lejárató kampányok. Ám abban igaza van, hogy Szlovákia sorsa nem egy emberen múlik, és lesz elég megfelelő jelölt a jövő évi választáson is.

Matovič hálája felér egy beszólással

És amíg a viccesen baloldalinak nevezett Smer és Hlas bírálta az államfőt, az SNS meg egyenesen ugrált az örömében, az elnök "anyapártja", a Progresszív Szlovákia sajnálja Čaputová döntését, hogy jövőre leteszi a lantot. Erről meg kapásból arra a következtetésre jutott a közösségünk ügyeiben leginkább magára számító Szövetség, hogy majd 2024-ben saját jelöltet kell indítania. Az OĽaNO reakciójában Čaputová pozitív lépéseire összpontosít, de úgy, hogy abban alig van hála. Pedig Igor Matovičék szépen köszönik az ország első emberének mindazt a jót, amit Szlovákia érdekében tett, de közben meg abban bíznak, hogy vele ellentétben az "új köztársasági elnök határozott, szilárd jellemű ember lesz, aki képes lesz megvédeni Szlovákiát a maffiától".

Ódor lepipálta Ficót

Azonban ott még nem tartunk, és visszacsöppenve a jelen időbe, az emberek továbbra is Zuzana Čaputovát tartják a legmegbízhatóbb politikusnak Szlovákiában. Egy friss közvélemény-kutatás szerint 43 százaléknyian hiszünk az államfőben, még Peter Pellegrini pártja híveinek jelentős százaléka is. A második helyen maga a Hlas vezetője végzett 36 százalékos bizalmi indexszel, és a harmadik helyen jelentős változás történt: Ódor Lajos miniszterelnök ugyanis 33 százalékkal megelőzte az eddigi dobogós Robert Ficót. Meglepőnek számít az exkülügyminiszter Ivan Korčok jó helyezése, akit mostantól tényleg lehetséges államfőjelöltként lehet emlegetni, bár ő a politikába lassan egy éve nem kapcsolódik be aktívan.

Veszélyes arcok ülnek a parlamentben is

Egy másik felmérés meg lehangoló képet nyújt arról, hogy a választók hogyan vélekednek arról, ami körülöttük zajlik. Az ország lakosságának kétharmada szerint gyökeres változásokra van szükség, és a 80 százalékuk meg úgy véli, hogy rossz irányba tart Szlovákia. És még a parlamenti választási kampány alig indult be, pedig csak idő kérdése volt, hogy felpörögjön a menekültekre épített politikai hadjárat. Az országos rendőrfőkapitány a megmondhatója, hogy a migránsoktól sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a dezinformációt terjesztő politikusok, akik teljesen félre tudják vezetni a közvéleményt. Még jó, hogy nem fogják lezárni a szlovák-magyar határt a vidékeinket is érintő menekülthullám miatt, mert ennek nem is lenne semmi értelme.

Sidó Árpád