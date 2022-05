LÉNYEG: Čaputovát a fasiszták meg a tahók gyűlölik, viszont Matovič magyarja szerint a szlovák parlament tele van a magyar kultúra igaz barátaival…!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Megint itt a szélső nap, amit sokkal, de sokkal többen szeretnek, mint a szélsőségeseket. Ez a tuti, amit megkutatni sem szükséges. Rátette a tavasz is, így csak a tök pesszimisták fintoroghatnak. Az abszolút optimisták meg akkor is megvennék a szíjjártóktól az echte székely pénztárcát, ha egy vasuk sincs. Legfeljebb bekerül a vitrinbe. Ha az sincs, a lyukas farzsebbe... A lószerszámhoz kellő szíjazatra azért sokkal szerényebb a kereslet. Ugyan mit keresne az egy vitrinben... A farzsebről nem is beszélve.

Čaputovát a fasiszták meg a tahók gyűlölik

Maradjunk az államfőnél, akit három évnyi regnálás után még mindig több állampolgár kedvel, mint amennyi nem. Ez az AKO közvélemény-kutató ügynökség felméréséből derült ki, amit a Joj Televízió rendelt meg.

A megkérdezettek 55,3 százaléka elégedett az államfő munkájával, elégedetlenségüket pedig 41,4 százalékuk fejezte ki. A válaszadók 25 százaléka nagyon, 30,3 százaléka pedig inkább elégedett. Ellenkezőleg, 17,2 százalék inkább elégedetlen, 24,2 százalék pedig nagyon nem. A megkérdezettek 3,3 százaléka nem válaszolt.

A felmérésből kiderül, hogy a nők nagyobb arányban (57 százalék) szimpatizálnak Zuzana Čaputová tevékenységével, mint a férfiak (54 százalék). Ami a korcsoportokat illeti, elsősorban a 18-33 év közöttiek szavaznak bizalmat az államfőnek.

A végzettséget tekintve, a diplomások 73 százaléka elégedett az államfővel, a legkevésbé elégedettek pedig az alapiskolai végzettségűek (48 százalék).

Ami az egyes politikai pártok szimpatizánsait illeti, Čaputovával a legkevésbé a Republika (100 százalék), a Smer-SD (88 százalék), az SNS (66 százalék) és a Hlas-SD (63 százalék) szavazói szimpatizálnak.

Nemzetiségi tekintetben a magyarok hajszálnyival ugyan, de többen elégedettek az államfővel, mint a szlovákok. A szlovákiai magyarok 21 százaléka teljes mértékben, 36 százaléka pedig inkább elégedett. 21 százalékuknak viszont inkább nem, 20 százalékuknak pedig egyáltalán nem kóser az államfő.

Na, egy hét múlva kiderül, mennyiben képes módosítani a tetszési vagy a nem tetszési indexet a putyinista ellenpropaganda, ha Čaputová fogadja majd pénteken a Szlovákiába látogató first ladyt, Jill Bident.

Sokan ugatnak, de a karaván halad

A fasiszták meg a tahók vélhetően ugyanazokra, ugyanúgy fognak továbbra is ugatni, amint azt Szlovákia jelenlegi kormánypártjai egymással teszik. Utóbbiakról Juraj Hrabko publicista nyiltkozta ezt az állami hírügynökség tévévitájában, amely arról szólt, hogy az Igor Matovič fémjelezte OľaNO két képviselője miatt nem adta ki Robert Ficót a parlament az igazságszolgáltatásnak. Hrabko szerint nem korrekt azzal vádolni a két képviselőnőt, hogy elárulták az OĽaNO választóinak többségét, hiszen a felmérések szerint ez a többség a már rég nem Igor Matovič pártját támogatja. Azt azonban nem tartja valószínűnek a publicista, hogy megbukik a kormány. Mert a koalíció ugyan meggyengült, de még mindig többsége van a parlamentben. A kormánypártok, meg, amint mondani szokás, ugatnak ugyan még egymásra egy darabig, de a karaván halad tovább. Szerinte nem lesz leváltva Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter sem, akinek a minap úgy nekirontott Igor Matovič, mint bika a partnak.

Dől majd újra a lé a Csemadokhoz

De mindez nem is igazán kell, hogy érdekelje az egyszerű emberek többségét. Legalábbis, amíg a tyúkok tojnak… És legalább viszonylag megfizethető lesz a (lengyel) tojás… Arról egyelőre nincsen felmérési eredmény, hogy mennyire hatódtak meg a szlovákiai magyarok attól, hogy a Csemadok eztán évente kap alanyi jogon 300 ezer eurót az állami költségvetésből, az adófizetők pénzéből nevezetesen. Az ún. lex Csemadok törvény alapján.

A Csemadok elnöke, Bárdos Gyula kvittelte, hogy dől majd újra a lé a szervezethez. Ami szerinte majd elsősorban úgymond, a regionális Csemadok-tevékenységre lesz fordítva. Hogy konkrétan mit értett ezalatt, majd kiderül a jogszabály júliusi hatályba lépése után.

A regionális kultúra elvileg a helyi szervezetek működését fedné le, legalábbis a laikus elképzelés szerint. A szóban forgó 300 ezerből pedig gyakorlatilag egyszerre meg lehet vásárolni minden régió nóta- és tánccsoportjának a népviseletet, egyéb jelmezekkel együtt. Hogy mire költik majd aztán az évente utalt támogatást, majd csak kiderül. Akárha a terhesség…

A lex Csemadok ötlete nem mellesleg Gyimesi (Juraj) Györgytől származik. Igor Matovič pártjának parlamenti képviselője ő. Népiesebben szólva, politikai bérmagyar. Ebben a minőségében nyilván érthető, hogy a törvény elfogadása után ösztönösen kibukott belőle a szlogen, miszerint „a szlovák parlamentben a magyar kultúrának igaz barátai vannak”.

Na mindegy, minek vitatkozni, jobb a békesség. Pillanatnyilag tényleg nem kell más konklúzió, mint az, hogy használják a csemadokosok a támogatást a legjobb meggyőződésük és tehetségük szerint. Aztán majd csak kilyukadnak valahol…

Barak László