LÉNYEG: Csapatépítés a Duna-parton: csak progresszíven!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Vegyesen (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Demokraták az erőszak ellen

A politikai érdekeket nem lehet az értékek fölé helyezni. Ennek a nemes gondolatnak a hallatán csak bólogathatunk, amíg meg nem tudjuk, hogy ezt egy reménybeli politikus mondta, konkrétan Andrea Letanovská, a Demokrati listavezetője a házelnök, Boris Kollár ügyével kapcsolatban, aki bántalmazta egykori élettársát.

Hegerék pártjának listavezetője kedden felszólította a többi képviselőt, tegyék félre pártállásukat, és csatlakozzanak a Kollár visszahívását célzó kezdeményezésükhöz.

A Demokrati persze nem azért emelt szót a házelnök ellen, mintha ők politikai tőkét akarnának kovácsolni a nőverő Kollár esetéből, dehogy: őket ennél sokkal nemesebb cél hajtja, hiszen a nők elleni erőszakot szeretnék megfékezni. Az pedig valószínűleg véletlen, hogy mindez a választási kampány idején történik.

Nincs meglepetés: Fico még mindig az élen

Futottak még – ez a visszafogottan előkelő skatulya jutott a szlovákiai magyarságot képviselni kívánó minipártoknak: a Hídnak, a Szövetségnek és a Magyar Fórumnak azon a felmérésen, amelynek eredményét kedden tették közzé. A Median közvélemény-kutatásában ezek a pártocskák másfél százaléknál kisebb népszerűséggel „dicsekedhetnek”.

Nem úgy a volt miniszterelnökök pártjai. Robert Fico és a Smer-SD a megkérdezettek 18 százalékával végzett a lista élén, Peter Pellegrini Hlas-SD -jére a választók 14 százaléka szavazna, és még Eduard Heger Demokratija sem teljesen láthatatlan, bár a parlamenti küszöböt ebben a pillanatban még nem ugorná meg a maga 4,7 százalékával.

Igent mondtak a női nemnek a progresszívek

A felmérésben a harmadik hely a Progresszív Szlovákiának (PS) jutott. Michal Šimečkáék pártja befejezte a csapatépítést. Kedden Pozsonyban, egy Duna-parti sajtótájékoztatón mutatta be képviselőjelölt-listáját, amely egyedülállóan progresszív a maga nemében. Illetve a női nem komolyan vételében. A PS ugyanis már most választási történelmet írt: Szlovákiában először fordul elő, hogy egy párt listáján minden második hely egy nőt il let. A PS szakít tehát azzal a 19. (na jó, 20.) századi felfogással, hogy a nőknek a konyhában a helye.

A férfiak és nők közti esélyegyenlőséget nem csak hirdető, hanem a gyakorlatban is megvalósítani látszó párt egyébként aktív magyar kampányt is tervez, a szórólapjaik, plakátjaik magyarul is megjelennek majd az ország déli részén. Šimečkáék listáján a 15. helyet kapta Jaroslav Spišiak korábbi országos rendőrfőkapitány, akit a dunaszerdahelyi maffiával való leszámolás tett ismertté. Forró Tibor, a párt Magyar Platformjának alapítótagja és vezetője a 47. a listán, ami befutó helynek aligha mondható.

Szegény Kočner gyengélkedik

Biztos viszont Marián Kočner helye – a börtönben. Bár a Kuciak-gyilkosság feltételezett megrendelőjeként egyelőre megúszta a felelősségre vonást, a Markíza váltóinak hamisításáért jogerősen tölti 19 éves börtönbüntetését.

Kočner egészségi állapota miatt továbbra is orvosi segítségre szorul, és bár azt nem kötik az orrunkra, Kočner hogy mennyire súlyos beteg, annyi bizonyos, hogy nincs rá jó hatással a börtön. Éppen ezért töröltek minden vele kapcsolatos tervezett eljárást, beleértve a további kihallgatásokat is. Pedig azt azért sejteni lehet, hogy lenne még miről beszélnie…

Elfogták Čaputová fenyegetőjét

Kočnernél persze sokkal kisstílűbb bűnöző az a férfi, akit most kapcsolt le a rendőrség, amiért megfenyegette Zuzana Čaputová államfőt és Jaroslav Naď korábbi védelmi minisztert. A pozsonyi elkövetővel kapcsolatban egyelőre elég szűkszavú a rendőrség, így a konkrétumok csak később válnak ismertté. Annyi azonban már most biztos, hogy egy évig terjedő börtönbüntetés várhat a férfire, ha rábizonyítják, hogy ő fenyegette meg életveszélyesen a köztársasági elnököt, és ő küldött éles lövedéket a védelmi tárca vezetőjének.

Ennél sokkal nagyobb kárt okozott azonban az országnak, hiszen éppen az őt és családját ért életveszélyes fenyegetések is hozzájárultak ahhoz, hogy az államfő 2024-ben már nem indul újra a köztársaságielnök-választáson, és ezért jövő ilyenkor már nem Zuzana Čaputovának fogják hívni Szlovákia elnökét.

Juhász László