LÉNYEG: A DAC-drukkerek rémálmától kezdve Kočner majmocskáján keresztül sok ficóista arc jól meg lett ma izzasztva

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Amolyan smeresre sikeredett ez a csütörtök. Annyira, hogy szinte háttérbe szorította a koronavírust, meg az általa vetett sokadik hullámát. Csupa olyan dolog történt ma, ami összefügg Robert Ficóval, meg a kétes minőségű csapatával. Azzal kezdődött a nap, hogy Robert Kaliňákot, a DAC-drukkerek meg Malina Hedvig családjának "legőszintébb barátját", a korábbi belügyminisztert csütörtökön behívták a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA épületébe, hogy tanúvallomást tegyen a Tisztítótűz nevű nyomozás ügyében. Aki éppen elveszett a rengeteg rendőrségi fedőnév sűrűjében, annak zárójelben jegyezzük meg gyorsan, hogy ez az az eset, ahol a zsaruk maffiahálózata, az exfőzsaruval, meg Norbert Bödör oligarchával az élen a Smer pártot szolgálhatta úgy, hogy az akkori ellenzéki politikusok - például a mostani pénzügyminiszter, Igor Matovič, vagy Andrej Kiska korábbi államfő - után nyomoztak illegálisan. A befolyásos személyekből álló kupaktanács legalább 2012-től működött, és arra törekedtek, hogy a politikai küzdelem során olyan előnyöket biztosítsanak maguknak, amelyek bebetonozzák a hatalmukat.

Kaliňák úgy hablatyol, mintha nem lenne holnap

Persze most Kaliňák badarságnak gondolja azt, hogy az általa vezetett minisztériumon belül bűnszervezet alakult volna ki. És ha már ez így van, akkor a nyomozás mögött is lát politikai motivációt, és szerinte ennek kétségbe vonhatatlan bizonyítéka is van. Mégpedig az, hogy olyan nyomozótisztek kutakodnak a múltbeli történések után, akik már 12 éve is ott dolgoztak a NAKA korrupcióellenes részlegén. Az idevágó kaliňáki bölcsesség meg úgy szól, hogy "mivel az elmúlt 12 évben nem kezdtek el nyomozni, világos, hogy ilyen ügyek akkor nem tűntek fel nekik, tehát evidens, hogy most politikai megrendelésre zajlik mindez". Se füle, se farka ennek az érvelésnek, de ezt megszokhattuk tőle az elmúlt tizenvalahány évben. Hiszen 2006-ban szerinte Hedvig kitalálta a nyitrai megveretésének történetét, aztán két évvel később, amikor a zsaruk Dunaszerdahelyen rárontottak a DAC rajongóira, akkor meg azt mondta, minden felvettek kamerával, de nem videókölcsönző a tárcája, és ezért hinni kell a brutális fellépésük jogosságában.

Fico haverjai a börtönben rohadnak

Az ellenzéki Smer elnöke, Robert Fico is most szólalt meg, kétségbe vonva Daniel Lipšic pártatlanságát, mert a korábbi ellenzéki politikus komoly megállapítást tett. A jelenleg speciális ügyészi pozíciót betöltő Lipšic azt posztolta ki a közösségi oldalára, hogy a korrupciós ügyekben beigazolódni látszik a gyanú, és hogy az elkövetkező időszakban csúcsosodhat ki a "korrupciós polip" azon igyekezete, hogy akadályozzák az ellenük megkezdett büntetőeljárásokat. Fico szerint az ilyen nyilatkozatai miatt Lipšic nevetség tárgyává teszi a speciális ügyészi hivatást. Úgy véli, neki köszönhetően "ártatlan emberek rohadnak a börtönökben".

Kičura miatt jött a bünti

Talán ilyen romlásnak induló ma született bárány lehet Fico szerint a jó nevű Kajetán Kičura is, aki tavaly áprilistól hűsöl a rács mögött. Ő az az illető, aki miatt a Közbeszerzési Hivatal 70 ezer eurós büntetést rótt ki az Állami Tartalékalapra a koronavírus-világjárvány idején vásárolt egészségügyi segédeszközökkel összefüggésben. A problémás beszerzésekre még a tartalékalap előző igazgatója, Fico régi barátja, Kičura vezetése alatt került sor. Az exdiri azóta az előzetes letartóztatásban "rohad", ellene korrupció és pénzmosás különösen súlyos bűncselekménye ügyében folyik eljárás.

Jankovská ellen vádat emeltek

Hogy ez mind ne legyen elég, a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze is most emelt vádat Marian Kočner jól ismert "majmocskája", Monika Jankovská egykori smeres igazságügyi államtitkár ellen, ezúttal a Fatima-ügyben. Ennek az esetnek a lényege, hogy Jankovská 100 ezer eurónyi összegért egy NAKA-s középvezető feleségének a kezére játszott egy olyan éjszakai lokált, amelyet a Peter Čongrády nevével fémjelzett maffia erőszakkal szerzett meg az eredeti tulajdonostól. Nagy összegben nem érdemes arra tenni, hogy a smeres expolitikus szárazon megússza a vádakat.

