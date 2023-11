LÉNYEG: Danko tényleg lelépne Szlovákiából és inkább a bűnös Brüsszelbe menne? 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Aki arra számított, hogy majd a választásokat követően összeálló - Matovič és Suliak nélküli - új kormány miatt egy roppant nyugalmas időszak köszönt be, az kénytelen csalódottan tudomásul venni, hogy erről szó sincs.

Csinálják a fesztivált

Természetesen a balhésnak elkönyvelt pártok és politikusok csinálják a fesztivált, akikből van jópár. Még meg sem alakult a kabinet, amikor az SNS a félnótásnak tűnő környezetvédelmi miniszterjelöltjével üzente meg, lesz itt még hepaj. A nemzetiek körében ugyanis túl sokan vannak az olyanok, akik mondjuk kétkedve fogadják a globális felmelegedésről szóló nézeteket, meg azt is, hogy hasznos találmány a koronavírus elleni vakcina.

Aztán miután a pártelnök, Andrej Danko részese lett a koalíciónak, megkapva két létező szaktárcát és a parlament alelnöki pozícióját, azt gondolhattuk volna, hogy lenyugszanak a kedélyek. Ám nem így lett. A nemzetiek vezetője már most arról beszél, hogy nem tudja, meddig tart ki a Smer, a Hlas valamint az SNS által összetákolt kabinet. Hirtelen annyira elbizonytalanodott, hogy már azt is fontolóra vette, hogy veszi a kalapját, itt hagyja az országot és inkább az Európai Parlamentben folytatná a tevékenységét. Pontosabban, fel akar kerülni a pártja jelöltlistájára, és majd eldönti, hogy mihez kezd a mandátumával. Minderre politikai okai vannak. Főleg Peter Pellegrini emberei nem jönnek be neki. Egyrészt nem tetszik neki az, hogy az egészségügyi miniszter túlságosan kedvezően beszél a Covid-oltásokról, pedig hát, biztos minden felvilágosult személy sejti, hogy a szérum CIA-s mikrocsipet tartalmaz, amit a szuverén egyének nem tűrhetnek szó nélkül. Ráadásul Dankónak azt sem veszi be a gyomra, hogy az oktatási tárca szintén hlasos irányítója nem ront neki páros lábbal az iskolák környékén sertepertélő civil szervezeteknek, holott ezek a fránya kormány kívüli hippik addig nem nyugszanak, amíg a gyerekeink nemét Soros Gyuri bácsi pénzéből át nem alakítják.

Marxista fenegyerek

Aztán itt van még a Smer marxista fenegyereke is, aki kész csoda, hogy nem a komcsik sorait "erősíti". Ľuboš Blaháról már eddig is tudtuk, hogy egy neosztálinista pozőr, de az elmúlt pár évben nem sok vizet zavart. Most azonban, hogy a lapokat újra osztották a parlamentben is, ezt a szélsőbalos arcot is vályúhoz juttatták, és alelnöki tisztséget kapott. És amint felrakták a polcra, egyből elszállt magától. Annyira, hogy első dolga nem volt más, minthogy leakassza a falról a köztársasági elnök képét, és Zuzana Čaputová helyére az argentin születésű gerillavezér, Ernesto "Che" Guevara arcképét biggyesztette ki. Blahát biztosan bántotta az is, hogy az új irodájában az őszi huzat nem libbentheti meg az észak-koreai zászlót, ezért aztán az EU-s lobogót is szépen kivágta onnan. Erre meg berágtak az ellenzéki kereszténydemokraták, akik a normálisabb térfelet képviselve rühellik az ilyen bolsevik trükköket, és aláírásgyűjtésbe kezdtek egy rendkívüli ülés összehívásához, hogy leváltsák a smeresek túlmozgásos balfékjét. Erről a kezdeményezésről valószínűleg még hallani fogunk, mert a KDH-hoz rögtön csatlakozott Igor Matovič frakciója is.

Zurian, a megbízható arc

Közben az új hatalom a NAKA korábbi igazgatóját kinevezte a belügyminisztérium Belső Ellenőrzési Hivatalának élére. Branislav Zurian ellen korábban már indult büntetőjogi eljárás, de ez felénk nem jelent akadályt. Főleg, ha maga a főügyész segítette ki a pácból a hírhedt 363-as paragrafus bedobásával. Zurian most a törvényességet, a hitelességet, a szakértelmet és a függetlenséget szeretné képviselni. Ha ez úgy megy majd neki, ahogy az ellene folytatott eljárás során a bujkálás, akkor sikerre van ítélve. Az viszont nem is annyira köztudott, hogy a demokráciájáról hírhedt Fehéroroszországban húzta meg magát, amikor itthon forró lett a talaj a lába alatt. Jó, hogy nem egyenesen Putyin ölében akart menedéket találni ez a talpig derék zsaru. Akinek mostantól az lesz a fő feladata, hogy felelősségre vonja a tisztességtelen rendőröket, akik például hagyják magukat lefizetni, visszaélnek a pozíciójukkal, együttműködnek a maffiával, vagy titkos információkat szállítanak ki. Az új belügyminiszter meg tűzbe teszi a kezét érte. Matúš Šutaj Eštok teljes politikai felelősséget vállal az igazgató kinevezéséért. Meggyőződése, hogy Zurian mindig a törvények szerint fogja ellátni a feladatait, és hogy Szlovákiában ezzel véget is ért a politikai megtorlások korszaka.

Ki tudja, hogy amikor a tárca vezetője kiejtette a száján ezeket a szavakat, mennyire pirult bele. Mert hogy amióta tudjuk, hogy a korábbi főzsarut milyen villámgyorsan menesztette ez a fiatal hlasos politikus, ráadásul úgy, hogy át is vezényelte Hamran Istvánt Poprádra, azóta a kicsinyes, sunyi bosszúállás mértékegységeként méltán használható a Šutaj Eštok név.

