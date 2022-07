LÉNYEG: Délnyugat-Szlovákiában csak az nem talál munkát magának, aki nem akar és ismét apuka lett a parlament elnöke

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már a nyár sűrűjében járunk, még a láthatárról is eltűntek a politikusok, főleg, ha nem képesek egyetlen bulvárhírt sem produkálni. Még szerencse, hogy a szlovák parlament elnökét nem ilyen fából faragták.

Izmosodik a munkaerőpiacunk

A munkaügyi miniszter még tuti nem ment el nyaralni. Ehelyett inkább olyan kedvező híreket jelent be, amit illik megbecsülni ebben az egyre furább világunkban. Mert az igaz, hogy vágtázik az infláció, meg a szakik állandóan visszanyesik a becsléseiket a gazdasági növekedés mértékéről, de közben meg folyamatosan csökken a munkanélküliség is Szlovákiában. Ezért aztán elégedett a foglalkoztatottsági adatok alakulásával Milan Krajniak. A szociális tárca vezetője odáig ragadtatta magát, hogy azt állítsa, az ország felében már olyan erős a munkaerőpiac, hogy nincs szükség semmilyen intézkedésre. A járások felében 5 százalék alatt, 39 járásban pedig 6 százalék alatti a munkanélküliek aránya, ami már olyan alacsony érték, hogy csak az nem talál munkát magának, aki nem akar. Sajnos, a helyzet még mindig a Rimaszombati járásban a legrosszabb, ahol majdnem 20 százaléknyian keresnek állást, de legalább az előző hónaphoz képest itt is javultak a számok.

Így néz ki a fogyasztó kosarunk

Az infláció viszont egyelőre nem akar szelídülni, és a pénzromlás itt nálunk durvábban hat, mint mondjuk Németországban. Ez főleg azért lehet így, mert Szlovákiában az úgynevezett fogyasztói kosarunkban többet nyomnak a latban az energiadíjak, és mondjuk amíg a német háztartások a költségvetésük mindössze 12 százalékát költik élelmiszerre, - ami az energiával együtt a legnagyobb éves drágulást produkáló kategóriába tartozik, - addig nálunk ez az adat majdnem eléri a 20 százalékot.

Jöhet a negyedik vakcina

Közben a koronavírus sem tétlenkedik, romlanak azok a mutatók, amelyeket már több mint két éve szoktunk figyelni a Coviddal kapcsolatban. Szerdán az derült ki, hogy már az ezret is meghaladja a napi új fertőzöttek száma, ráadásul egyre többen kerülnek kórházba, és huszonnégyen fekszenek a klinikák intenzív osztályain. Ezért sem lehet véletlen, hogy mától már a negyedik vakcinát is fel lehet venni az 50 év felettieknek. Ez a covid elleni küzdelem logikája szerint a második emlékeztető oltásnak felel meg. A negyedik adaggal történő injekciózást kizárólag a Pfizer cég vakcinájával történik, függetlenül attól, a páciensek az előző alkalmakkor milyen szert kaptak. Mostanáig nem tapasztalható az egészségügyi rendszer túlzott leterhelése, ami egyrészt annak köszönhető, hogy nő az átoltottság mértéke, másrészt pedig egyre többen átestek már a fertőzésen, és így az immunitás is egyre jelentősebb.

Újra apa lett a házelnök

Hogy a parlament elnöke már kilábalt-e abból az állapotból, amikor pár hete még pozitív tesztet produkált, azt nem tudni pontosan. De az biztos, hogy megszületett Boris Kollár tizenkettedik gyermeke. A csonka családokat következetesen gyártó házelnök ezúttal nem hozott új tagot az eddig tíz tagot számláló "háremébe", az anyuka már korábban is megajándékozta a Sme rodina elnökét egy gyerekkel. Sőt, egyike volt azoknak az "ápolónőknek", akik Kollár gondját viselték a kórházban, miután tavalyelőtt autóbalesetet szenvedett. Ha egymás mellé tesszük a dátumokat, abból kijön az, hogy a hölgynek sikerült a parlament elnökét gatyába ráznia. Innen is gratulálunk az újdonsült szülőknek!

Na végre!

És a kormánynak is kijár a gratuláció! Hiszen alig öt hónap telt el azóta, hogy katasztrófa történt az egyik kelet-szlovákiai folyónknál, azonban a kabinet csupán ma, azaz szerdán hirdetett rendkívüli helyzetet a Sajón. Ahová már februártól ömlik egy parkolópályára állított bánya szennyezett vize, és ami miatt a folyó felső folyása teljesen kihalt. Eddig valószínűleg nem volt kapacitása a kormánynak ezzel a kérdéssel foglalkozni, de jobb későn, mint soha, és már meg is született a kormányhatározat, ami egyszerre hat különböző minisztériumnak ad feladatot a szennyezésének megállítására. Ettől az intézkedéstől az várható, hogy a kárelhárításra több pénzt fordíthat majd a kormányzat, és a szükséges munkákat is gyorsabban végzik majd el. Ez eddigi téblábolásnál, bénázásnál minden gyorsabbnak tűnhet majd.

Sidó Árpád