LÉNYEG: Dunaszerdahelyen pusztít a leggyorsabban a vírus, plusz megérkezett az OP plusz

Szerdán is mindent vitt a koronavírus, és nem csak a hírekben: 61 embernek az életét is elvette a járvány. Újabb intézkedéseket vezettek be a covid terjedését megakadályozandó, és szó volt a kötelező védőoltásról is. Vírusilag egyre rosszabbul állunk, elöljáróban csak annyit, hogy már a Dunaszerdahelyi járásnak sincs mivel dicsekednie.

Szerdán beindult az OP+

Alig telik el néhány nap újabbnál újabb járványellenes intézkedések nélkül. Szerdától például már nemcsak zárt térben, hanem a szabadban is kötelező a reszpirátor viselése, ha nem lehet betartani a kétméteres távolságot két ember között. Életbe lépett az OP+ is. Ebbe a rezsimbe azok tartoznak, akik megkapták a vakcina mindhárom adagját vagy akik két oltást kaptak és rendelkeznek friss teszteredménnyel. Azok is OP pluszosnak minősülnek, akik csak két vakcinát kaptak és az elmúlt 180 napban vészelték át a betegséget.

Azok, akik nem hajlandók felvenni az oltást, teszteltethetik magukat nyakra-főre, hiszen sok szolgáltatás számukra csak így lesz elérhető. Nem lesz viszont szükségük tesztre a három oltással rendelkezőknek, ők mehetnek fitness- és wellnessközpontokba, aquaparkokba, szállodákba. A szerdán életbe lépett rendelet a különösen magas kockázatú rendezvényekre, például az esküvőkre, a diszkókra és minden, vendéglőben tartott rendezvényre is vonatkozik.

További újdonság, hogy az éttermek, kávéházak, vendéglők már teljes kapacitással működhetnek, mostanáig ezek csak a férőhelyek 50 százalékát tölthették meg vendégekkel.

A miniszterek már tudják, kötelezővé tennék -e a védőoltást

Közben elkészült az az elemzés, amelynek alapján a kormány majd eldönti, kötelezővé teszik-e a koronavírus elleni védőoltást Szlovákiában. A dokumentumot az egészségügyi és az igazságügyi minisztériumok közösen dolgozták ki, és lapzártánkig még senki sem szivárogtatta ki annak tartalmát.

Nem tudjuk tehát, mit ajánlanak a kormánynak az illetékesek, annyi azonban bizonyos, hogy ha lesz is kötelező covidoltás, az csak bizonyos korcsoportokra vonatkozik majd, és a szankciók is nagyon különbözőek lesznek. Ez érthető is, hiszen nyilván forradalom törne ki az oltásellenesek között, ha Szlovákiában is 3 600 euróra büntetnék az oltatlanokat, mint ahogy ezt a szomszédos Ausztriában tervezik februártól.

De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a kormányfő is még csak most ismerkedik az elemzés eredményével, ezért helyette a mindenhez (is) értő elődje, Igor Matovič állt az újságírók elé, hogy pénzügyminiszterként oltásügyben nyilvánítson véleményt. Szerinte már nem lenne értelme kötelezővé tenni a védőoltást, hiszen „Szlovákiában egy hónapon belül mindenki be lesz oltva“ – jelentette ki Matovič, arra célozva, hogy aki nem veszi fel a közeljövőben a védőoltást, azt majd jól „beoltja“ az omikron variáns.

Ötnapos lehet a kötelező házi karantén

Hiába fertőz még öt nap után is a vírus, az egészségügyi minisztérium azt fontolgatja, hogy ha tovább romlik a járványhelyzet, tízről öt napra rövidülhet a kötelező otthoni karantén. Erre Vladimír Lengvarský tárcavezető szerint azért lehet szükség, mert az omikron várhatóan minden eddiginél több embert fertőz majd meg, így egyes létfontosságú ágazatokban hirtelen nagyon sok dolgozó fog hiányozni. A karantén lerövidítéséről azonban egyelőre nem született döntés, erre várhatóan a jövő héten kerül csak sor.

Milyen szép is volna, ha a rengeteg sajtótájékoztatót és műsoridőt arra használnák fel a politikusok, hogy a védőoltás felvételére buzdítsák az embereket, ahelyett, hogy arról értekeznének, mi várható, miről vitatkoznak, és ki mivel ért vagy nem ért egyet. Dehát akkor nem is Szlovákiában élnénk...

Dunaszerdahelyé a szomorú elsőség

Hol vannak már azok a régi, szép idők, amikor a Dunaszerdahelyi járás kérkedhetett a legalacsonyabb fertőzöttségi mutatókkal! Szerdán az is kiderült, hogy országos viszonylatban a Csallóközben és környékén is gyorsan pusztít a koronavírus: a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban is meghaladja a 70 százalékot az új esetek növekedése heti viszonylatban. Nagyszombat megyében éppen a Dunaszerdahelyi járásé a szomorú elsőség: sehol másutt nem betegedtek meg annyian az elmúlt héten, mint itt. Ami pedig a korcsoportokat illeti, a legtöbben a 17-19 éves korosztályban kapták el a koronavírust. Buli van…

