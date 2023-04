LÉNYEG: Eddig kétséges volt a magyar egység, most már kétségtelen: lőttek a megegyezésnek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Végleg befellegzett a választások előtti magyar-magyar együttműködésnek Szlovákiában. A Szövetség és a Magyar Fórum ugyanis nem tudott megállapodni a közös választási lista felállításáról. És hogy ki tehet a fiaskóról? Természetesen a másik.

Nem édes hármas, hanem kényszerházasság

Kedden befejezte a tárgyalásokat a Szövetséggel a Magyar Fórum, így nem lesz egy közös magyar lista a szeptemberi előrehozott parlamenti választáson. Hónapokon át zajlottak a tárgyalások Forró Krisztiánék és Simon Zsolték között, és egészen mostanáig úgy tűnt: van némi halvány remény arra, hogy végül megegyezzen a két párt. Nem így történt.

Eleve nehéz helyzetből indult a közeledés, hiszen amikor másfél évvel ezelőtt az MKP, a Híd és az Összefogás romjain megalakult a Szövetség, Simonékat egyszerűen kihagyták a buliból. Súlytalannak, jelentéktelennek tartották a Magyar Fórumot, és akkoriban valóban szinte mérhetetlen volt a párt támogatottsága. A Szövetségben úgy gondolhatták, nélkülük is bőven megugorhatják az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

Egyébként, ha visszaemlékezünk, 2019-ben még ötpárti egyeztetésen próbálták összehozni a szlovákiai magyar politikusok a hőn áhított egységet, azonban már akkor sem tudtak megállapodni a közösen indulásról. A 2020-as parlamenti választásokon aztán a Magyar Közösségi Összefogás listáján az MKP, az Összefogás és a Magyar Fórum kapott helyet, a Híd pedig külön utakon, az MKDSz-szel futott bele a 2020-as választási pofonba.

Ahogy négy évvel ezelőtt, úgy 2021-ben sem a szerelem hozta össze a szlovmagy politikusokat: a Szövetség is kényszerházasság volt a javából. Az pedig, hogy az édes hármast végül nem bővítik négytagúra, minden bizonnyal a Forró Krisztián vezette gyűjtőpárt bukását hozza majd magával. Persze a várható fiaskónak ennél komolyabb okai is vannak, amit viszont nem most fogunk taglalni.

Magyar Fórum: marad a külön út

Nézzük inkább a mai nap fejleményeit, illetve azt, melyik fél hogyan kommentálta a történteket.

„Úgy gondolom, itt az ideje, hogy pontot tegyünk az értelmetlen tárgyalások végére” – jelentette ki Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke, aki szerint a megegyezés kerékkötője a Szövetség MKP platformja volt. Szerinte a Híddal és az Összefogással meg tudtak volna állapodni, azonban a Berényi József vezette legnagyobb platform egyetlen helyet sem volt hajlandó adni Simonéknak a pártlistán. A 150 nevet tartalmazó lajstrom első tizenöt helyéből négyet kértek volna Simonék, 11 maradt volna a Szövetség politikusainak. Akik azonban mindössze egyetlen pozíciót szántak az első 15 képviselőjelölt között a Magyar Fórumnak.

Simon egyébként már annak idején, a Szövetség megalakulásakor kijelentette, hogy az egység keresését nem lehet kirekesztéssel kezdeni. Ezzel arra reagált, hogy pártját kihagyták a nagy magyar-magyar összeborulásból.

Simon, aki korábban a Híd még korábban pedig az MKP színeiben volt agrárminiszter ebben a helyzetben egy dolgot tehet: folytatja a már megkezdett tárgyalásait azokkal a szlovák pártokkal, amelyeknek nincs zsigeri viszolygásuk a Magyar Fórum nevének hallatán.

Szövetség: Simonék nem is akartak megállapodni

A Szövetség szerint Simonék „korrekt ajánlatot” kaptak, ezért sajnálják, hogy nem sikerült megállapodni a választási együttműködésben.

Forró Krisztiánék pártja februárban még ultimátumnak nevezte Simon Zsolték javaslatát, hogy nevezzék át a gyűjtőpártot, mostanra azonban már ebbe is hajlandóak lettek volna belemenni.

Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke úgy kommentálta kedden a tárgyalás dugába dőlését, hogy a Magyar Fórum valójában nem is akart megállapodni.

„Van tapasztalatom, tudom mikor törekszik a partner a megállapodásra, ezt most nem éreztem Simon Zsolték részéről” – jelentette ki Sólymos, aki jó, szövetséges szokás szerint mindjárt rúgott is egyet az MKP-ba, mondván, Berényiék részéről sem volt meg az akarat a közös lista létrehozására.

Várhatóan lesz még egy felvonása a Szövetség listaállításának, hiszen még nem dőlt el, bekerül-e a képviselőjelöltek közé az OĽaNO díszmagyarja, Gyimesi György. Az viszont már most borítékolható, hogy ha Forró Krisztiánék úgy döntenek, Simon helyett Gyimesinek nyújtják a kezüket, az a Szövetség végét fogja jelenteni.

Juhász László