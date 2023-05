LÉNYEG: Egyenes adásban verik szét az erősebbik magyar pártot, és még vannak nyitott kérdések is

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook (Szövetség)

Ha igazat beszél Gyimesi György, és tényleg megegyezett már a Magyar Konzervatív Platformmal, hogy a Szövetség listáján megkapja a 150-ik helyet, az nagyjából azt jelenti, hogy a közös párt vezetője nem tudja, vagy nem érdekli mi zajlik körülötte. Forró Krisztián kedden még arról beszélt, hogy folynak a tárgyalások az ex-OLaNO-s képviselő és az MKP között a hogyan továbbról, de Igor Matovič embere szerdán kora este meg már azt nyilatkozta a közrádióban, hogy a megegyezés értelmében övé a jelöltlista utolsó helye. Ahogy mondja, azért a 150-ik hely, hogy senkit ne veszélyeztessen.

Nyitott kérdések

Ez utóbbi megjegyzése azért is vicces, mert még a párt egyetlen szerve sem hagyta jóvá a jegyzéket. Ráadásul ha a szövetséges listán bárhol is bukkanna fel az egyszerű emberek díszpéldányának neve, azzal 149 jelöltet meg egy csomó szavazót sodor abba a veszélybe, hogy október elsején keserűen megállapítsa, még pár évig parlamenten kívül marad a magyarok szervezete. Mert ez a Gyimesi túlságosan megosztó személy, és a hidasok már korábban jelezték, vele nem hajlandóak közösködni. Sőt, még az MKP-sok platformját vezető Berényi József szerint sem lezárt téma ez, hiszen vannak még nyitott kérdések.

Önbizalom és az elérhető cél

A visszaszámláló időzítő szerint most már kevesebb mint két hónap áll a szeptemberi választásokra gyúró pártok rendelkezésére, hogy a megfelelő szerveknél leadják a jelöltjeik végső jegyzékét, és szerdán mintha csak a parlamenten kívüli tömörülések nyüzsögtek volna. Dagadhat például Mikuláš Dzurindáék önbizalma, mert kevesebb mint öt hónappal az előrehozott választások előtt bejegyezték a Modrí névre hallgató pártjukat. Hogy a többszörös exkormányfő mire megy a legújabb jobbközép tömörülés létrehozásával, csak sejteni lehet. Összeállhat mondjuk a már létező, és normálisabb embereket felsorakoztató pártokkal, hogy együtt nagy nehezen elérjék az 5,1 százalékot.

Danko megállíthatatlan

Hasonló ambíciói lehetnek az SNS vezérének is. Andrej Danko már 3 éve búcsút inthetett a törvényhozásnak, ami nagy megpróbáltatás lehetett számára, hiszen 2020 márciusáig mégiscsak ő volt a tisztelt ház mestere. Talán visszasírja azt az időszakot, mert lázasan folytatja a nemzeti erők összefogását, és szerdán is bevett egy alig létező csoportosulást a bulijába. A szlovák patriótákkal, - vagy kikkel - együtt azt szeretnék elérni, hogy egyetlen nemzeti, keresztény és szociális érzelmű szavazó voksa se vesszen el. Ez a tervük, ámen!

Matovič ártatlan

Közben Igor Matovič mereven tiltakozik a feltételezés ellen, miszerint ő provokálta volna az LMBTQ+ közösséghez tartozókat a keddi, parlament előtti tüntetésen. Azon a megmozduláson, ahol az OLaNO-s sztárbohócot majdnem szétcincálták a szexuális kisebbségekkel szimpatizáló aktivisták. A heteroszexualitásával néha rosszkor hencegő Matovič biztos, csak véletlenül bóklászott a helyszínen pont akkor, amikor a melegpárti tüntetők a felvonulásukat tartották. Neki ez csak jól jött, elvégre demonstrálni kell, ki képviseli a normalitást, meg amúgy is, kit érdekelnek ezek a sokak által perverznek tartott kisebbségek?! A rendes, konzervatív heterókat nemigen.

A vélemény nálunk egyre szabadabb

De legalább minden hasonló megmozdulásról beszámolhat a hazai sajtó, és el is mondhatja a véleményét a történtekről. Például arról is, hogy a mezőgazdasági miniszter egyik cége a környezetvédelmi tárcától egy komolyabb támogatást vehetett át, és ez nincs teljesen rendben. Vagyis majd kiderül. A sajtó ilyen furkálódása, szimatolgatása viszont nem adatik meg a világ legtöbb államában. Szerdán az egyik nemzetközi szervezet közzé is tette, melyik ország hányadik helyen áll a sajtószabadság világrangsorában. Tavaly óta, azaz amióta már nem Matovič vezeti az országot, tízet ugrott előre Szlovákia, és így felkapaszkodott a 17-ik helyre. Ez elég jónak tűnik, főleg, ha Magyarországgal hasonlítjuk össze magunkat. A szomszéd országban szintén javítottak a helyezésükön, és így küzdötték fel magukat a 72-ik pozícióba.

Sidó Árpád