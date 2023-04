LÉNYEG: Egyre kétségbeesettebben járják pávatáncukat a politikusok

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

(Illusztráció: AdobeStock)

Ahogy közeledünk az előrehozott parlamenti választáshoz, úgy érezni egyre inkább a kétségbeesést a demokratikusnak mondott jobbközép politikai pártok háza táján.

Politikusaink a nagy nyilvánosság előtt szeretnek nagyvonalúan legyinteni a közvélemény-kutatások eredményeire, mondván: nem felméréseket kell nyerni, hanem választásokat. Titokban azonban figyelik a preferenciák alakulását, hiszen nekik igazán nem mindegy, oda tudnak-e furakodni a vályú közelébe, vagy legalább elérik-e az állami támogatáshoz és további működésükhöz szükséges három százalékot.

Együtt vagy egyedül?

Richard Sulík, az SaS vezetője nyeregben érzi magát, hiszen az „egykori” négyes koalíció pártjai közül az ő pártjuk a legelfogadottabb, ha most tartanák a választásokat, a liberálisok 8,3 százalékot kapnának. Sulík pénteken ki is jelentette, nekik nincs szükségük senkire, eddig négyszer már egyedül indultak, ötödszörre is így tesznek.

Azért egy húzónév az SaS-nek sem ártana. Igyekeztek is megszólítani Ivan Korčok volt külügyminisztert, aki Matovič kormányában a külügyminisztériumot vezette. Őt ráadásul annak idején éppen Sulík jelölte a legfőbb külügyér posztjára. Korčok azonban ma kerek perec visszautasította az SaS ajánlatát, hogy legyen a párt listavezetője a közelgő választásokon.

Boris Kollárék pártja, a Sme rodina egyelőre tartja magát az ötszázalékos „álomhatár” fölött, így aztán a házelnök is nyugodtan belemondta a kamerákba, hogy ők nem szorulnak rá más pártokra.

Szeptember végéig még sok minden történhet, ahogy azt a 2020-as parlamenti választás példája is mutatta. Akkor a Progresszív Szlovákiát mindenki biztos befutónak tartotta, mégsem kerültek be a parlementbe. Szóval hátradőlni és a babérokon üldögélni olyan luxus, amit Ficón és Pellegrinin kívül aligha engedhet meg magának bárki is.

Magyar-roma-régiós-demokrata Fórum?

Jól tudja ezt Simon Zsolt is. Miután a Szövetségben nem talált szövetségesre, a Magyar Fórum magyar-szlovák koalíciót épít: pénteken együttműködési memorandumot írt alá négy törpepárttal. Azt még nem tudjuk, milyen néven találjuk majd meg a választási ívek között az ötpárti listát, annyi azonban biztos, hogy nem koalícióban indulnak, hanem egyetlen jelöltlistát állítanak össze.

A most egymás tenyerébe csapó öt pártot saját meghatározásuk szerint a polgári és a demokratikus értékek kötik össze, az emberi és a kisebbségi jogok érvényesítése, valamint Szlovákia EU- és NATO-tagságának támogatása. Egyik fő céljuk pedig a régiók fejlesztése.

Kevés olyan politikai pártot találnánk Szlovákiában, amelyik nem ugyanezeket a célokat és értékeket tűzi zászlajára, ezért még nem sejtjük, mivel igyekszik majd megszólítani az új tömörülés a választókat, akiknek többségét nem érdekli az egyes pártok választási programja. Ez egy olyan verseny, ami pofára megy.

Jelige: Fiatal „demokrata” társat keres

Nincs könnyű dolga Eduard Hegeréknek sem. A mára rosszul csengő OĽaNO márkanevet hanyagul eldobó, megbukott miniszterelnök új formációja, a Demokrati ezekben a napokban azzal foglalatoskodik, hogy minél igézőbb pávatáncot lejtsen: Hegerék tárgyalnak a Za ľudíval, a KDH-val és Mikuláš Dzurinda volt kormányfő pártjával, a Modríval is. A kinézett „menyasszonyjelöltek” azonban egyelőre nem hajlanak a frigyre a levitézlett miniszterelnökkel. A Demokrati alelnöke, Jaroslav Naď megbízott védelmi miniszter ma „felelőtlen hazardírozásnak” nevezte, hogy a megszólított pártok egyelőre kosarak adtak nekik.

Talán ideje lenne felvilágosítani az Egyszerű Emberekből „demokratákká” kikeresztelkedett politikus urakat, hogy felelőtlen hazardírozás az volt, amit az elmúlt években ők műveltek a kormánykoalíción belül, amikor Igor Matovičért tartották a hátukat, ahelyett, hogy idejekorán megszabadultak volna az ország legtoxikusabb pártelnökétől.

Juhász László