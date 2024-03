LÉNYEG: Egyre nagyobb a sajtószakadtság, csak Pelle mosolyog, mint a vadkörte

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Veszélyben a Markíza is

Téved, aki azt hiszi, hogy csak a közszolgálati rádió és tévé dolgozóinak életét igyekszik megkeseríteni a Szlovák Nemzeti Párt vérszemet kapott kultúrtüncije, Martina Šimkovičová. A miniszter asszony (és az egész kormány) ellen pénteken sokezres tüntetés volt Pozsonyban és Kassán, mivel mindenkinek egyre nyilvánvalóbb, hogy a kormány leplezetlen és egyetlen célja a közmédia teljes leuralása. Mára azonban már úgy tűnik, a legnézettebb kereskedelmi tévé sem immunis a kormány tevékenységével szemben, a cenzúra karmai a Markízát is elérni látszanak.

A szakmai “odafigyelés” új korszakát az a Michal Kratochvíl fémjelzi, aki Henrich Krejčát váltotta a tévé hírszolgálati és publicisztikai központjának élén. Azóta az új hírigazgató rendszeresen beleszól a markízás kollégák munkájába. Ami rendben is volna, hiszen ő a főnök, na de ennek a Csehországból importált tévésnek olyan húzásai vannak, hogy az ész megáll. Egyszer azt kérte a beosztottaitól, hogy a kormányellenes tüntetésekről szóló riportban mondják el, hogy nem polgári, hanem politikai célú tüntetésekről van szó Ivan Korčok támogatása érdekében. Máskor meg megtiltotta a kiadásvezetőnek, hogy újra leadja a Focus felmérését a büntetőjogi enyhítésekről, amit a Markíza számára készített, aztán arra kérte a szerkesztőt, hogy ne kérdezze erről a belügyminisztert.

A kívülállóknak érthetetlen, hogyan és miért szólna bele egy magánkézben lévő, kereskedelmi tévé működésébe a kormány. Tény, hogy nem is olyan régen Robert Fico a Markízát is az “ellenséges médiák” közé sorolta. Szóval, mi sem tudjuk, mi az igazság, az viszont elgondolkodtató, hogy a tévét birtokló PPS csoport évek óta zsíros üzleteket köt a szlovák állammal, a tulajdonában van a SkyToll társaság is, amelyik az elektronikus útdíjakból hízik egyre kövérebbre. Szóval a kereskedelmi tévékre is rossz idők várhatnak.

A feje tetejére állított piramis

Lovász Attila, aki a közmédiában a nemzetiségi adások főosztályát vezeti, azt mondta a Paraméternek, az RTVS beszántásáról szóló jogszabály a nemzetiségi adásokra vonatkozóan komolyabb változást nem jelent, megtartja a jelenlegi status quót, vagyis nem is nem rontja, de nem is javítja különösebben a Pátria rádió és a magyar nyelvű tévéadás működési feltételeit. A törvény azonban Lovász szerint azért árthat a Pátriának, mert ha a közmédiának romlik a helyzete, akkor a nemzetiségi adások helyzete is rosszabb lesz. „Ezt a romlást a kis szervezeti egységek érzik meg leginkább, többek közt a nemzetiségi adások” – állítja Lovász.

Azt most még nem tudjuk, hogy a nemzetiségi adások vezetője maradhat-e a posztján egy feje tetejére állított közmédiában, de sejthetjük, hogy aligha. Ha Machajnak mennie kell, Lovász sem sokáig maradhat a Pátria élén. És az is lehet, hogy a rádió magyar adásában hamarosan ismét „bratyiszlavát“ meg „dunajszká sztredát“ kell majd mondaniuk a műsorvezetőknek.

Pellegrini csak mosolyog a bajsza alatt

Közben az elnökválasztás nagy esélyese éppen Berlinben turnézik, az RTVS változtatások miatt aggódó alkalmazottainak Peter Pellegrini onnan üzente, hogy „senki nem akarja megszüntetni az RTVS-t, vagy csinálni vele valamit, épp ellenkezőleg”. Egyúttal felszólította a közmédia alkalmazottait, ne hagyják magukat belerángatni a belpolitikai harcokba, várják meg a törvény parlamentben elfogadott végső változatát. Ez utóbbi megjegyzése annak szólt, hogy a rádió és televízió alkalmazottai és külső munkatársai közül már több mint 1200-an írták alá azt a tiltakozó levelet, amely munkahelyük ellehetetlenítése ellen szólal fel. Foganatja azonban valószínűleg ennek a megmozdulásnak sem lesz.

PP az élen

Az emberek többségét azonban, úgy tűnik, teljesen hidegen hagyja, hogy a Fico-kabinet rátenyerel még a sajtószabadságra is. Ha nem így lenne, akkor a Focus közvélemény-kutató ügynökség nem azt jelezné előre, hogy a Hlas elnöke az államfőválasztás második fordulójában a szavazatok 56 százalékával meg fogja nyerni a voksolást. Kihívója, Ivan Korčok volt külügyminiszter jelenleg mindössze 44 százalékos népszerűségnek örvend az elnökálasztási szépségversenyben. Vde legyünk optimisták, és reméljük, hogy az emberek előbb-utóbb (vagyis legkésőbb az áprilisi második forduló előtt) észbe kapnak, hogy kit is akarnak támogatni szavazatukkal.

