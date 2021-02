LÉNYEG: Elég volt a tesztelésből, lázít az egyik polgármester, de mostantól inkább a keddek döntik el, mi lesz a régióinkkal

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

A beharangozott iskolanyitás sajnos még nem az óvintézkedések nagybetűs enyhítését jelenti. Inkább csak azt, hogy túl sok itt a változó, és bár a fene tudja, mikor kecmergünk ki "végleg" ebből a vírusos slamasztikából, de a tantermekből kiűzött gyerekekkel valamit kezdeni kell.

Pontosított a kabinet

A kormány szerdán pontosított, és azt már tudjuk, annyiban más lesz a következő hét, hogy a legkisebbek és a középiskolák végzős diákjai ismét látogathatják az oktatási intézményeiket. Persze ehhez az is szükséges, hogy anyu és apu alaposan le legyen tesztelve, ahogyan az érettségiző évfolyam tanulói is. Aztán kötelező lesz otthonról dolgozni azok számára, akik ezt megtehetik, és ezt a home office-t ellenőrizni is fogják, legalábbis most ezt mondják. Mivel az iskolák nyitásával párhuzamosan szigorították a szintén hétfőn bekapcsolni szándékozott - a kiszámíthatóságot biztosító - Covid-szemafort, emiatt nehezebb lesz az országosan érvényes fekete jelölésű, legrosszabb zónából a bordó jelzésűbe visszalépni. Például Szlovákiában 3 ezer alá kell csökkennie a kórházban ápolt koronavírusos páciensek száma, hogy áthuppanhassunk egy enyhébb fázisba. A szerdai adatokhoz képest tehát több száz kórházi beteg kigyógyulására lenne szükség, hogy a legsötétebb mezőből majd átevickéljünk az enyhébb feltételekkel csábító sötétvörösbe.

Mostantól tudjuk azt is, a keddeket fogjuk várni, mert majd mindig ezen a napon áll ki az egészségügyi miniszter a sajtó képviselői elé, hogy tájékoztasson az aktuális járványügyi helyzetről. Azért, hogy az egyes járások megtudhassák, a régiók a Covid-automata éppen melyik zónájában tartózkodnak.

Nyékvárkony példát mutatott

Addig meg gőzerővel folytatódik a lakosság ellenőrzése, hogy az emberek betartják-e a járványügyi intézkedéseket. Ez alól a Dunaszerdahelyi járás sem kivétel, az elmúlt két napban százakat kontroláltak a régióban. Nem is csoda, hogy a Csallóközben vetik be magukat a hatóság emberei, hiszen már egy ideje aránytalanul sok új fertőzöttet azonosítanak be ezen a vidéken.

Ettől a ténytől nem teljesen függetlenül a napokban a járás egyre több települése jelezte, hogy a lakosainak a biztonságosabbnak tartott részecskeszűrő védőmaszkokat - az úgynevezett FFP2 típusú reszpirátorokat - vásárol. A Dunaszerdahelyi régióban elsőként Nyékvárkony rendelte meg a helyieknek a speciális - még a brit tipusú mutációval szemben is hasznos - védőeszközt. Aztán ehhez a kezdeményezéshez egymás után több csallóközi község is csatlakozott. Nekik, és az egész ország lakosainak szól az egészségügyi miniszter bölcs tanácsa arról, hogyan kell hordani az ilyen szájmaszkot. Marek Krajčí elsősorban az erősebb szőrzetű nem képviselőihez szólt, megjegyezve, ha a férfiak simára borotvált arcra illesztik rá a reszpirátort, annak a hatékonysága felugrik 98%-ra.

Helyzet nincs, de lázadás az igen

Az Érsekújvári járáshoz tartozó Udvardon is lépett az önkormányzat, ahol a biztonságos maszkon kívül még vitamint is osztanak a polgároknak. És ez nem minden. Még egy bónusz ígéretet is tett a község vezetője arról, hogy elég volt az - amúgy is gyenge hatású - országos tesztelésből. Egyszerűen betelt a pohár. A polgármester ellentmondást nem tűrően azt nyilatkozta, a tömeges szűrés csak az egészséges lakókat veszélyezteti, ezért mostantól inkább a szakértők véleménye felé hajlik. Két hónapon keresztül le voltak terhelve az alkalmazottjai, akik az óráról órára változó utasításoknak próbáltak eleget tenni. Lehet, hogy ez az ellenállásra buzdító álláspont magával ragad másokat is, hiszen az udvardi polgi hasonló lépésre szólította fel a többi települést is. De az is igaz, hogy könnyű egy egyelőre nem létező fenyegetéssel szemben kardoskodni, hiszen nincs arról szó, hogy szerveződne egy következő országos orrpiszkálás.

Hopp, Pellegriniék pácban!

Arról viszont egyre többen elgondolkodhatnak, hogy a legnépszerűbb párt, az ellenzéki Hlas tömörülés milyen pácba keveredhet, ha bebizonyosodik, hogy az egyik elnökségi tagjának cégénél nem véletlenül razziáztak szerdán a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség kommandósai. Emiatt csütörtökön joggal panaszkodhat majd Peter Pellegrini pártelnök, hogy Žiga miatt nem aludt jól az éjszaka.

