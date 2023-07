LÉNYEG: Elérkeztünk egy olyan korszakba, amikor tilos megmondani az igazságot egy maffiózóról?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Trópusi hétvége elé nézünk, 40 Celsius fok közelében vegetálhat majd a népesség. Legalábbis a meteorológusok szerint. Meglátjuk majd, beválik-e a jóslás. Ha nem, megkapjuk majd a mindenhez is jobban értő közönségtől, hogy „ennyit tudtok”. Mindezt persze utólag. De egyébként a lét minden szegmensében így működik ez. A politikától a hadiszakértésen, békepropagandán át egészen a zabhegyezésig bezárólag. Nem igaz?

Kik érzik magukat a csúcsok csúcsán?

Itt van mindjárt kemény példaként pártok választási preferenciáira szakosodott közvélemény-kutató cégek munkája. Az eredményekben érdekelt politikusok között alig akad alany, aki képes tárgyilagosan viszonyulni az épp aktuális eredményekhez. Tessék csak megfigyelni, ha az adott pártnak kedvez a felmérés eredménye, máris a csúcsok csúcsán érzik magukat az érintettek. Ha viszont a parlamenti küszöb alá mérnek egy-egy pártot, akkor politikusaik enyhébb esetben szakszerűtlen pontatlansággal, de akár célirányos csalással is képesek megvádolni a felmérést végző cégeket.

Nézzük a legfrissebb kutatást, amit az NMS Market Research Slovakia tett közzé. Szerintük Robert Ficóék 20,6 százalékkal végeztek volna az első helyen. A második helyen a Progresívne Slovensko végzett 15,6 százalékot gyűjtve, a harmadikon pedig a Hlas-SD 11,4 százalékkal. Bekerülne továbbá a parlamentbe a Republika (10,4 százalék), az OĽaNO (6,9 százalék), a KDH (5,7 százalék) és a Sme rodina (5,3 százalék).

A parlamenten kívül maradna viszont az SaS (4,7 százalék), SNS (4,6 százalék), a Szövetség (3,4 százalék), a ĽSNS (2,9 százalék), a Demokrati (2,8 százalék) és a Modrí, Most-Híd (1,2 százalék). Kevesebb mint egy százalékot gyűjtene az SDKÚ-DS (0,7), a KSS (0,5) és a Magyar Fórum (0,4).

Lassul az infláció

Na, de hol van még szeptember vége, a parlamenti választások napja… Miközben a Statisztikai Hivatal szerint júniusban 10, 8 százalékosra taksálta az inflációt. Ami ugyan még mindig kétszerese az eurozónában mért áremelkedésének, de csak a fele a magyarországinak…

Jó hír, hogy májushoz képest már nem nőtt az élelmiszer ára, a Statisztikai Hivatal pontosan 0 százalékos hóközi áremelkedést mért. Ilyenre legutóbb tavaly augusztusban volt példa. A 9 termékcsoport közül ráadásul 5-ben árcsökkenést mutattak ki. Májushoz képest 1,7 százalékkal esett a tej, a tejtermékek és a tojás ára, a kenyér 0,4 százalékkal, a zöldség 1,4 százalékkal lett olcsóbb. A legnagyobb árcsökkenést az olajok és zsírok esetében mutatták ki, ezeket a termékeket 3,5 százalékkal kaptuk olcsóbban júniusban a májusi értéknél. A hús és a gyümölcs azonban még mindig drágult, az előbbi ára 0,7 százalékkal, az utóbbié pedig 6,1 százalékkal emelkedett. A benzin csaknem 20 százalékkal olcsóbb a tavalyinál.

Nincs többé olcsó gázolaj?

Épp az üzemanyagok esetében látszik a legnagyobb árbizonytalanság, Szakértők szerint ugyanis az elkövetkező hetekben a gázolaj jelentős drágulására lehet számíthatani.

A gázolaj ára heteken keresztül 1,40 euró körül mozgott literenként, és volt, hogy több mint 15 centes különbség volt közte és a benzin között. Június végén és július elején viszont változni kezdett a helyzet. Két hét leforgása alatt a gázolaj ára megközelítette az 1,50 eurós határt, csütörtökön pedig egyes benzinkutakon át is lépte. Mindez annak köszönhető, hogy a kőolaj ára emelkedni kezdett világszerte.

Szóval úgy néz ki, hogy nincs többé olcsó gázolaj a szlovákiai benzinkutakon. Vagy mégis lesz…?

Elérkeztünk egy olyan korszakba, amikor tilos megmondani az igazságot egy maffiózóról?

Egyébként biztosak lehetünk abban, hogy akad majd találékony politikus több is, különösen a legvadabb népbutítók fajtájából, akik az üzemanyagdrágulásból is megpróbálnak majd profitálni. Politikai ellenfeleik nyakába varrják például az esetleges üzemanyagmizériát. Akkor is ha netán megtiltják nekik!

Nézzük példának okáért Igor Matovičot, akiről köztudott, hogy bármire képes, és annak a bárminek az ellenkezőjére is. Neki konkrétan megtiltotta a bíróság, hogy sértegesse az ordas oligarchát, Jaroslav Hačšákot. Ő viszont távolról sem bírt ellenállni, hogy kijelentse, arra kíváncsi, hogy elérkeztünk-e egy olyan a korszakba, amikor tilos megmondani az igazságot egy maffiózóról, például Haščákról. Akiről egész Szlovákia előtt ott a bizonyíték, 39 órányi felvétel arról, hogyan vesztegetett meg a politikusokat, és lopta szét a közpénzeket. „Ha a bíróság ezt akarja számomra megtiltani, akkor nem tudom, milyen országban élünk" - fogalmazott.

Na most, ugyan tényleg tudjuk Matovičról, hogy kicsoda, ám ez esetben nagy valószínűséggel neki van igaza. Mert tényleg, milyen ország az, ahol bírósági úton lehet korlátozni a szólás- és véleményszabadságot…?! Pláne közérdekű, sőt köztörvényes ügyekben...

