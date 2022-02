LÉNYEG: Elkelne egy védelmi egyezmény az ellenzéki hülyeséggel szemben is

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tiszta vizet öntöttek az ukrán zászlóra (Fotó: TASR)

Már a régi rómaiak is tudták: kenyeret és cirkuszt kell adni a népnek. A szlovák parlament képviselői egyelőre a cirkuszcsinálásban jeleskednek, a kenyér árának emelkedését továbbra sem sikerült megállítaniuk.

Tisztelt helyett piroslámpás ház

De miért is foglalkoznának az egyre rohamosabb tempóban dráguló élelmiszerekkel, hiszen azzal – főleg ellenzékből – nem sokat tudnak tenni, így marad számukra a cirkusz. Idejük van rá, kényelmes parlamenti foteljeik is, így azért a havi pár ezer eurós fizetésért igazán megdolgozhatnak. Például úgy, ahogy kedden tették.

Az pedig, hogy meglehetősen primitívre és szégyenletesre sikeredett az előadás, hát istenem, volt már ilyen, meg lesz is. A törvényhozásban a cirkuszoláshoz az szolgáltatta az apropót az Oroszországba belebolondult szlovákiai ellenzéknek, hogy a Tisztelt Ház napirendjére tűzte a szlovák-amerikai védelmi megállapodást, amelyet még a múlt héten írtak alá Washingtonban. Ezt kell még ratifikálnia a parlamentnek és a köztársasági elnöknek.

Na, be is indult a showműsor a plénumban és a parlament előtti téren is. Odabenn volt minden: pfujolás, éneklés, vízzel locsolás, kiabálás, sípolás, maszkletépés, zászlófeszítés – akkora volt a kupleráj, hogy félbe is kellett szakítani az ülést. Ha valaki szörnyülködni, szórakozni vagy szégyenkezni akar, nézze meg az ülésteremben készült videót.

A törvényhozás épülete elé is összetrombitált párezer embert a Smer-SD és a Kotleba-féle ĽSNS. Többek között Kotleba is kapott egy kis könnygázt az arcába, amikor az általa felbujtott tömeg be akart törni a parlamentbe. A téren talán a kriptokommunista Ľuboš Blaha alakított a legnagyobbat, aki azt üvöltözte, hogy a köztársasági elnök amerikai ügynök, hogy a koalíciós képviselők patkánymódra elrejtőztek, és hogy majd hazaárulásért fogják őket elítélni.

Nem ördögtől való a védelmi megállapodás

Miközben az ellenzék igyekszik minél hangzatosabb lózungokkal felcukkolni az Amerika- és kormányellenes tömegeket – tegyük hozzá: eléggé sikeresen –, ezzel is hizlalva saját választóik táborát, vajmi keveset törődnek azzal, miről is szól valójában az a szlovák-amerikai védelmi keretszerződés, ami ellen oly hevesen tiltakoznak. Sejthető, hogy nem tudatlanság vagy az érdeklődés hiánya áll ennek hátterében, hanem az, hogy az ellenzéknek úgy kell az ilyen gumicsont, mint egy falat kenyér. A Szlovákiában még mindig megdöbbentően nagyarányú Moszkva-pártiság ugyanis remek táptalajt biztosít számukra ahhoz, hogy elhintsék a gyűlölet és az Amerika-ellenesség magvait, remélve, hogy ezáltal szárba szökken a népszerűségük is. (Elnézést a mezőgazdasági szóvirágokért.)

Ha ugyanis ezeknek a politikusoknak a hívei megfelelő szövegértés birtokában elolvasnák, mit is tartalmaz ez a szerződés, talán lejjebb tekernék a hangerőt. Mi is kíváncsiak voltunk, miről szól a parlament elé került megállapodás, ezért felkerestük A. Nagy Tamás biztonságpolitikai szakértőt, aki a védelmi minisztériumban készült podcastunkban elmondta, korántsem ördögtől való ez a szerződés, a legtöbb NATO-tag (Magyarországot vagy Lengyelországot is beleértve) már régen megkötötte azt Washingtonnal. Szó sincs tehát arról, hogy NATO-katonák szállnák meg az országot vagy atomfegyvereket telepítenének Királyhelmec mellé, ráadásul az ország szuverenitásának védelme kiemelten szerepel abban az értelmezési záradékban, amit szintén elfogadtak. Riportalanyunkat az is megdöbbentette, milyen ellenérveket próbált felhozni a szerződés ellen a főügyész, a podcastban azt is elmondja, miért kellett a védelmi tárcának lesöpörnie az asztalról Maroš Žilinka szakmaiatlan ellenérveit.

Főszerepben a főügyész

És ha már szó esett a főügyészről, a nap eseményeihez hozzátartozik, hogy az ellenzéki cirkuszolók helyett kedden egyértelműen Maroš Žilinka vitte el a legnagyobb reflektorfényt annak ellenére, hogy nem is hagyták őt felszólalni a parlamentben. Huszonöt oldalas beszédét végül a smeres parlamenti alelnök, Juraj Blanár olvasta fel a képviselőknek. Ebben Žilinka olyan sületlenségeket hordott össze, mint például, hogy a védelmi megállapodás előnytelenebb, mint a Szovjetunióval kötött „baráti segítségnyújtási“ szerződés 1968-ból.

Žilinkánál egyértelműen elgurult a gyógyszer, ezt már azzal is bizonyította, hogy pár hete Moszkvában ünnepelte az orosz ügyészség megalapításának 300. évfordulóját. Azt az intézményt éltette, amelyik az emberi jogok semmibevételével, politikai megrendelésre számolja fel az ellenzéket Oroszországban.

Leoltják a villanyt, mert nincs kit oltani

A parlamenti események mellett szinte felüdülésképpen hatott a hír, hogy gyakorlatilag vége a tömeges oltakozásnak Szlovákiában, hiszen olyan kevesen akarják csak felvenni a koronavírus elleni védőoltást, hogy fokozatosan megszüntetik a nagy kapacitású oltóközpontokat. Mintha az 51 százalékos átoltottsággal lenne okunk dicsekedni. Mintha nem halna bele naponta több tucat ember a koronavírus szövődményeibe. Mintha megtaláltuk volna a covid ellenszerét.

Mintha valami nagyon elromlott volna.

Juhász László