LÉNYEG: Ennyi volt, mese volt: egy kudarcba fulladt kísérlet története

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ez egy régi kép, már homályos (Fotó: Paraméter)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Sic transit gloria mundi, mondhatnánk, ha lett volna bármi dicsőséges is a Szövetség eddigi tevékenységében.

Kedden kiderült, ami már egy ideje lógott a levegőben: menthetetlenül szétszakad a három platformot összefogó gyűjtőpárt, miután az MKP ragaszkodott az OĽaNO trójai falovához, Gyimesi Györgyhöz, aki ugyanazon a napon veszítette el parlamenti pótképviselői mandátumát, mint amikor sikerült szétvernie a Szövetséget.

Persze, értelmezés kérdése, hogy ki verte szét valójában a Forró Krisztián vezette tömörülést, hiszen ebben a dicstelen történetben szinte alig akad bűntelen. Néma cinkos annál inkább.

Ha Jurajunk nem spilázta volna bele magát a magyarok megmentőjének szerepébe, ha az MKP nem kapaszkodott volna olyan makacsul az oľanos díszpinty farktollába, ha a hidasok le tudták volna nyelni a Gyimesi-békát, ha az Összefogás sikeresebben lobbizott volna a belső viszályok kigyomlálása érdekében vagy ha a pártelnök nem csak a saját platformja érdekeit tartotta volna szem előtt, akkor, ahogy mondani szokták: az én mesém is tovább tartott volna.

Százalékra várva

Most azonban tényleg ki lehet tenni a VÉGE feliratot az agyament bohózattá fajult szlovákiai magyar politikai tragikomédia végére, még ha nem is állt le teljesen a vetítőgép, még ha peregnek is tovább az értelmetlenné üresedett képkockák – a lényegen ez mit sem változtat. A Híd platform tagjai elhagyják a pártot, de – emeli fel mutatóujját Sólymos László OT-elnök – nem fordítanak hátat a politikának. A Híd állásfoglalása szerint a párt csütörtökön megtartja újjáalakuló közgyűlését. Ismét megalakulhat tehát a Híd, ami talán Most-Híd lesz, talán nem. Mindenesetre egyedül nagyobb eséllyel csalogathatják fel a Hídra a szlovák politikusokat, mint amíg a Szövetség szekerét tolták.

Most, kedden este még azt sem tudni, egyedül vágnak-e neki a szeptember végi megmérettetésnek, vagy ha nem, hová próbálnak majd betagozódni a jobb sorsra, illetve jobb társaságra érdemes dobbantók. A jobbközép politikai paletta így, néhány hónappal az előrehozott választások előtt már telítődni látszik, olyan sok szabad gyök nem maradt a szlovákiai pártvonalon. Ha egyedül akarnak indulni, szinte lehetetlenre vállalkoznak: rengeteg energiára, leleményességre, ötletre és feneketlen kampánybüdzsére lenne szükség ahhoz, hogy a Híd ne 2,7 százalékon végezzen szeptember 30-án.

Körülbelül ilyen választási eredményben reménykedhet a hídtalanított ám gyimesiesült Szövetség is. Ha Forró Krisztiánék tényleg abban bíznak, hogy érdemes volt lecserélni a hidasokat egy Gyimesire, mert ő majd egyedül több szavazatot hoz a pártnak, mint amennyit a Híd összes politikusa, nos, akkor nagyot tévednek. Az a szlovmagy választó, aki az elmúlt hónapok során még nem fordult el teljesen az állandóan önmagával foglalkozó, folytonos acsarkodásban tapicskoló Szövetségtől, aligha bont pezsgőt csak azért, mert Gyimesi jött, a Híd pedig elment.

Majd Híd

A Paraméternek nyilatkozó Sólymos László frappáns példával világított rá arra, miért elfogadhatatlan számukra, hogy Berényi és Forró úgy igyekeznek hajlítgatni a párt szabályait, hogy az nekik megfeleljen. Magyarországot hozta fel példaként, amelyik még nem egyezett bele Svédország NATO-tagságába, de valószínűleg nem örülne, ha a NATO hirtelen azt mondaná, hogy Svédország felvételéhez legyen elég a többségi szavazás. Azt is megtudtuk az OT volt elnökétől, hogy az újjáélesztett Híd párt neve nagyon hasonló marad az eddigihez.

Egyelőre még csak találgathatunk, hogy Új Híd lesz-e vagy Híd Most.

Juhász László