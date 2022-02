LÉNYEG: Évekre befagyasztották a villanyszámláinkat, és a Covid már egyre kevésbé szólhat bele az életünkbe 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A két pártelnök most az egyszer egy irányba mutat (TASR)

Egészen príma események történtek szerdán. Sikerült befagyasztani egy mindenkit érintő árat, aztán már látni a járványügyi intézkedések végét és nem kell bevándorlókat sem Szlovákiába csalogatni, hiszen Boris Kollár háremjének tagjai teleszülik a Kárpát-medencét.

"Rezsibefagyasztás"

Három éven keresztül, egészen 2024 végéig nem változik a villany ára a háztartások számára, függetlenül attól, hogy mi történik a világpiacokon. Erről Igor Matovič pénzügyminiszter, Richard Sulík, a gazdasági tárca vezetője, valamint a Szlovák Villamosművek képviselői egyeztek meg, akik bemutatták az energiaválságnak fityiszt mutató megoldást. Az történt, hogy a kormány megígérte a villamosműveknek, hogy visszavonja a többletnyereségét érintő különadót, erre meg láss csodát, kiokoskodták, kisfogyasztói szinten mit lehetne kezdeni az egyre növekvő energiaárakkal. A kabinet egymilliárd eurót szeretne megspórolni a háztartásoknak, számításaik szerint ugyanis az elkövetkező években 80 százalékkal nőhetnek a költségek. A pénzügyér nem ment a szomszédba egy kis túlásért, rögtön azt nyilatkozta, hogy Európa-szerte irigyelni fogják a nyomott árakon működő szlovákiai háztartásokat.

Enyhítés a láthatáron

A házvezetések felvillanyozott lakói pedig külön pezsgőt bonthatnak a hónap végén, mert február 28-tól meg megkezdődik a járványellenes óvintézkedések fokozatos enyhítése. Megszűnik az összes "O"-betűvel kezdődő rezsim, ami azt jelenti, hogy nem tesznek majd különbséget azok között, akiket már beoltottak, illetve akik eddig messziről kerülték a vakcinát. A nyitvatartási időket kitolják, éjfélig maradhatnak nyitva a szolgáltató egységek, továbbá a járványügyi szempontból kockázatosnak ítélt rendezvényeket is többen látogathatják, mint eddig. És aztán egy hónappal később meg már tényleg olyan világba csöppenhetünk, mint amilyen az két évvel ezelőtt lehetett. A miniszterelnök szerint március végétől visszatérhetünk a pandémia előtti állapothoz. Megszűnnének a létszámkorlátozások, a nyitvatartási időbe sem szólna bele senki sem, és módosítanák a maszkviselés szabályait is, ami meg aztán tényleg egyet jelentene azzal, hogy mindkét kezünkkel beintünk a koronavírusnak.

Közel a csúcshoz

Szóval ilyen kedvezőek a kilátások éppen akkor, amikor a szakértők szerint még csak közeledünk az omikron hatásának csúcsához, ami egy-két napon belül köszönthet be. Ez az omikron nem semmi: ebben a menetben volt eddig a legtöbb fertőzött, valamint a legmagasabb napi esetszám, és a pozitivitás is rekordot döntött, de szerencsére a kórházak leterheltsége nem öltött drámai méreteket. A mostanra már ismertnek nevezhető járványmatematikus arra figyelmeztet, hogy bár úgy tűnhet, a megbetegedések száma fokozatosan csökken, a fertőzés esélye ezen a héten a legnagyobb a járvány kezdete óta. A Covid legújabb variánsa összesen 2 millió embert fertőz meg az országban.

Öt év kell a kettőshöz

Közben a parlamentben is zajlanak az események, és a képviselők hosszú halogatás után nekiláttak a kettős állampolgárság mesterségesen felkorbácsolt témájának a rendezéséhez. A honatyák persze nem vádolhatóak azzal, hogy sikerült kifogástalanul rendezni a kérdést, de most éppen ennyire tellett. A szlovák törvényhozás bár enyhítette a 2010-ben alaposan átalakított állampolgársági törvényt, de még mindig nem szerezhető meg korlátozások nélkül más ország személyi igazolványa, így a magyarországié sem. Öt év ott-tartózkodás szükséges ugyanis ahhoz, hogy „büntetés nélkül” lehessünk kettős állampolgárok. A Szövetség rögtön el is mondta a véleményét, és természetesen elutasítja ezt a módosítást. Ők csak a 2010 előtti állapotokhoz való visszatérést tartják elfogadhatónak. Emiatt a magyar párt arra kéri a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt, mert az szerintük alkotmányellenes.

Egyre népesebb a Család Vagyunk

Az viszont nem ütközik semmilyen szabályba, legfeljebb az ésszerűség íratlan regulájába, hogy valakinek tíz különböző nőtől legyen egy tucat gyermeke. Így viszont, hogy ez legális, Boris Kollár, a parlament elnöke büszkén várhatja sorrendben tizenkettedik gyermekének a megszületését. Ha ez a tempó így megy tovább, a Család Vagyunk nevezetű pártja lassan "önerőből" a törvényhozás örökös tagja lehet, hiszen elég lesz annyi, hogy az egyre terebélyesebb rokonság majd beszavazza az országházba a családvagyunk-alapító atyát.

Sidó Árpád