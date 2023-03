LÉNYEG: Ez a Matovič addig nem nyugszik, amíg minden szavazónak a kezébe bele nem nyom 500 eurót

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Vannak még csodák! Itt, nálunk, Szlovákiában is. Ha nem lennének, akkor a védelmi minisztérium nem tájékoztathatott volna csütörtökön arról, hogy már Ukrajnában van az első négy MiG-29-es vadászgép, amit a kormány keleti szomszédunknak ajándékozott. Több hetes huzavona után végre átadtunk pár gépet az ukránoknak, hogy a megtámadottak eredményesebben tudjanak védekezni az orosz terjeszkedő politikával szemben. Még az sem zavaró, hogy a védelmi tárca vezetője már szinte kampányol ezzel a kérdéssel. Mert azért nehéz másként felfogni Jaroslav Naď szavait, miszerint Szlovákia a jó oldalon áll, és ezzel a gesztussal nagybetűkkel írtuk be magunkat a modern világtörténelembe, amelyben az időben történő segítségnyújtásról, az őszinte szolidaritásról esik szó. A miniszter megérdemli a tapsot, főleg, ha az említett gépek helyett tényleg egy tucatnyi helikoptert kapunk Amerikából.

A Slovanft nem tejel annyit, amennyi Matovičnak kellene

Naď egykori párttársa, Igor Matovič is már javában gyúr a szeptemberi választásokra, de az OĽaNO vezetője nem az ukrán fronton villog, inkább pénzt szórna az emberek közé. Úgy tűnik, mindent megtesz azért, hogy keresztül vigye pár hete kiagyalt tervét, hogy minden voksát leadó választópolgár zsebébe belegyömöszöljön 500 eurót. A legerősebb kormánypárt vezetője azt is kijelentette, amennyiben nem megy át a választási részvételért járó 500 eurós jutalomról szóló javaslata, készen áll arra, hogy bevesse a B vagy akár C tervét is. Mert az OĽaNO meggyőződése, hogy ezt a szenzációs ötletét „mindenáron“ véghez kell vinni. És már az érvelés is megvan, hogy részben honnét lenne rá pénz. A Slovnaft profitjára kivetett adót most éppen 70 százalékra emelték, emiatt meg Matovič szerint az állam 500 millió euróhoz jut. Ez viszont édeskevés ahhoz képest, hogy mondjuk 3 millió szavazó megkaphassa a jussát. Ha abból indulunk ki, hogy 2020-ban hozzávetőleg ennyien vettek részt a választásokon, akkor másfél milliárd euróra lenne szükség szeptember végén. Már a Sme rodina nevezetű kormánypártban is morognak az ennyire populista felvetés miatt. Boris Kollárék azt mondják, ha Matovič nem tudja letenni az asztalra a javaslatot, hogy honnan venne ennyi "kenőpénzt", akkor nincs értelme arról beszélni, hogy támogatnák-e az elképzelést.

Hamran egyre optimistább

Közben az országos rendőrfőkapitány szerint jól halad a nyomozás Daniel Tupý 2005-ös gyilkosságának ügyében, annak ellenére, hogy csütörtökön minden további nélkül szabadon engedtek nyolc, az üggyel kapcsolatban letartóztatott gyanúsítottat. Ettől még Hamran István az ügyben megszólaló politikusoknak azt üzeni, hogy legyenek visszafogottabbak, mert nem ismerik a részleteket. Ő meg annyira képben van, hogy egyre derűlátóbb. Amit meg ma megtudhattunk, az az, hogy a rendőrség összesen tíz embert tartóztatott le, vagyis ketten még mindig a zsaruk vendégszeretetét "élvezik". A letartóztatásban lévő személyekről azonban Hamran nem árult el semmit, azt azonban odabökte az okoskodó képviselőknek, hogy ha érdekeltek vagyunk a jogállamiság kiépítésében, akkor az ilyen kulcsfontosságú bűnügyeket fel kell deríteni.

Leszerepelt a szlovák jelölt

Azt sem ártana feltérképezni, hogy a szlovák hatóságok milyen jelölteket küldenek az uniós testületekbe. Mert az tényleg ciki, ha a "kiválasztottak" az európai porondon leszerepelnek. Most legújabban itt van a sokáig SaS-es politikusként szereplő Martin Klus, aki gondolt egyet, hátat fordított a pártjának és bejelentette, az Európai Számvevőszékben tudja elkézelni magát. A kormány biztosította is a hátszelet, de az Európai Parlament illetékes bizottsága azt javasolta a plenáris ülésnek, hogy ne hagyja jóvá a szlovák jelölt tagságát az általa kiszemelt poszton. Ebből most akkora botrány kerekedett, hogy Zuzana Čaputová államfő fel is kérte a kormányfőt, hogy vonja vissza Klus jelölését. Eduard Heger meg azt mondja, a korábbi külügyi államtitkárnak viselnie kell a következményeket a parlamenti meghallgatásával kapcsolatban, ahol aztán senki sem tette le a voksát mellette. A miniszterelnök szerint ez a szavazás meg magáért beszél, és a végeredmény mindent eldöntött. Szegény jelöltünk mögül mindenki elfogyott.

Sidó Árpád