LÉNYEG: Ezt a feliratot kell keresni a boltokban, hogy a pénzünknél maradjunk, és amíg a zsaruink ilyeneket csinálhatnak, nem beszélhetünk maffiaállamról

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG.

A fejlettebb országokhoz képest még mindig gyors ütemben romlik a pénzünk, ami miatt a bérünkből kevesebbre futja, ezért aztán spórolni vagyunk kénytelenek. Az egyik társaság gyorsan meg is mérte, hogyan tudnak az embereknek takarékoskodni. Kiderült, a lakosság főleg a ruhavásárlásnál fogja vissza magát, de kevesebbet költünk mozira, színházra meg a szórakozásra is, végül sokan az üdülésről mondanak le. A többség ott tart, hogy a tartalékait éli fel, és igyekszik elkerülni a hitelfelvételt. Azt is tudjuk, hogy tavaly a lakosság 41%-a korlátozta az élelmiszervásárlását, és a felmérés szerint idén ez 51 százalékra kúszott fel.

Árplafon vagy bohóckodás?

Ez az arány talán már nem növekszik tovább. Főleg, mert a földművelésügyi minisztérium is közzétette azoknak a kiválasztott élelmiszereknek a listáját, amelyek esetében az üzletláncok garantálják a fix árat hónapokon keresztül. Mostantól a legtöbb boltban az „inflációellenes garancia“ felirattal díszített polcok lesznek a legnépszerűbbek, ahol az árstopos árcédulák kacsingatnak majd felénk. Legalábbis ezt gondolhatnánk egészen addig, amíg végig nem hallgatjuk a kormányból még tavaly kipenderült SaS érvelését. A liberálisok ugyanis azt mondják, hogy ez az árplafonos hókuszpókusz csupán az emberek félrevezetése és sima populista húzás. Richard Sulíkék szerint az üzletek olyan termékekre húzták rá az ársapkát, amelyek ára az elkövetkező hónapokban valószínűleg fokozatosan csökkeni fog. Másrészt például a sertéshús feltehetően drágulni fog, de arra meg nem vonatkozik az árak befagyasztása. Arról nem is beszélve, így az SaS, hogy teljesen nevetséges tételek is szerepelnek a listán, például a sör, a bor vagy a pizza. Az ellenzéki párt szakpolitikusa nem fejtette ki, miért baj, ha a sör nem drágul. Egy szerencséje, hogy nem Csehországban élünk, mert abban az esetben ilyen, seritalt becsmérlő megjegyzést követően semmi esélye nem lenne a tömörülésnek, hogy bejusson a parlamentbe.

Dől a zseton, egyelőre sikeres az ország

Közben meg egy pillanatra úgy tűnik, egy normálisan működő országban élünk, ahol élni tudunk az európai uniós tagságunk adta lehetőségekkel. Mert szerdai a hír, miszerint Szlovákia megkapta már a második kifizetést is az EU-s helyreállítási terv nevezetű kasszából, mert Brüsszelből hozzánk vágtak vagy 700 millió eurót. Az ország már közel a harmadát megkapta a 6 milliárd eurós csomagnak, ami jó eredmény, hiszen Szlovákia ezzel az öt legsikeresebb tagország közé tartozik az egész EU-ban. Ez tényleg szép részeredmény, csak azt is tudni, hogy a folytatáshoz néhány törvényt módosítani kell, viszont az összehangolt együttműködés nem erőssége a parlamenti pártoknak. Nehogy emiatt az elsőkből az utolsók közé csússzunk.

Jött egy tisztességes ajánlat Amerikából

De legalább a kiszuperált vadászgépeinkkel úgy tudjuk segíteni az ukránok harcát az agresszor oroszokkal szemben, hogy az még a bolondnak is megéri. Mert úgy hírlik, az Egyesült Államok tokkal-vonóval és persze félezer rakétával együtt 12 darab helikoptert ajánlott fel Szlovákiának, cserébe Pozsony meg átadja a MIG-jeit Kijevnek. A szlovák védelmi miniszter nagyon kedvezőnek tartja ezt az ötletet, ami szerinte jelentősen növelné az ország védelmi képességét. Mivel jelenleg egyáltalán nincsenek harci helikoptereink.

Lecsapott a NAKA

Vannak viszont mindenre elszánt rendőreink, akik még legalább fél éven keresztül, egészen az őszi választásokig szabadon, maffiahajlamokkal "megáldott" kormányfői felügyelet nélkül végezhetik a munkájukat. És ezt akkor ki is használják. Most az történt, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség emberei egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügy miatt egy csomó embert vettek őrizetbe, köztük a korábbi nagyszombati kerületi rendőrigazgatót, valamint a zsaruk nagyszombati járási vezetőjét. Ha szeptember végén túl sok ember érzi majd azt, hogy torkig van a mostani kormányzattal, és Robert Ficót hozzák helyzetbe, akkor az ilyen középvezetők simán megúszhatnak minden mocskos dolgot. Elég, ha beudvarolnak a Smernek. De addig még van hat hónap, azt ki kell használni. Ahogyan mondjuk a Legfelsőbb Bíróság is tette szerdán, amikor 16 év börtönre ítélte a Piťo-féle bűnbanda egy korábbi tagját egy majdnem 20 éve történt gyilkosság miatt. Amivel valamicskét rácáfolhatott az egykori országos rendőrfőkapitány napokban elejtett szavaira. A Paraméter főszerkesztőjének minapi könyvbemutatóján vendégként szerepelő Jaroslav Spišiak ugyanis arról is beszélt Dunaszerdahelyen, hogy Szlovákia a maffiának lett megalapítva.

Sidó Árpád