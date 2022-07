LÉNYEG: A Facebook ugyan leállhat, de télirevaló gázunk lehet elég még akkor is, ha kisebbségi lesz a kormányunk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Még nem emésztette meg mindenki a kormánypárti SaS szerdai ultimátumát arról, hogy a legerősebb koalíciós párt vezetője távozzon a hatalomból. De hát augusztus végéig még erre is maradhat idő.

Matovič egyelőre hallgat

Nehéz helyzetbe került Igor Matovič azzal, hogy összeférhetetlen természete miatt Richard Sulík felmondta a koalíciós szerződést. A pénzügyi tárca vezetőjének általában ami a szívén, az a száján, és hát az utóbbi két évben főleg emiatt került összetűzésbe a gazdasági miniszterrel. Most azonban mélyen kell hallgatnia, ne súlyosbítsa tovább a helyzetet. Valószínűleg ilyen megfontolás magyarázta azt a lépését is, hogy hirtelen lemondta az egyik csütörtök esti tévéműsorban való szereplését és a parlamenti frakciójának irányítóját küldte maga helyett.

Van néhány forgatókönyv, mi lesz itt

Portálunk hat forgatókönyvet vázolt fel, mi történhet szeptemberig a szlovák kormánykoalícióval. Az nem túl lehetséges, hogy Igor Matovič csak úgy lazán fejet hajt Sulíkék követelésének, és otthagyja a kabinetet. Az SaS egyszer már kikényszerítette, hogy távozzon a pozíciójából, és búcsút intsen a kormányfői bársonyszéknek, most az már sok lenne, hogy a liberálisok a miniszteri tisztségből is kipenderítsék őt. Ennél valószinűbb az, hogy Matovič majd úgy mond le, hogy közben megköveteli Sulík távozását is a gazdasági miniszteri posztról. Az is benne van a pakliban, hogy mivel az OĽaNO kiáll a vezetője mellett, az SaS kénytelen lesz kilépni a kormányból, amely így kisebbségben próbál meg működni. A kisebbségi kormányzás alapból nem ördögtől való, de azt a szlovákiai viszonyok között aligha lehetne két évig működtetni, tekintve, hogy a kabinet rendkívül instabil lenne, és sok kormánypárti képviselőnek sem tetszene, ha a végrehajtó hatalom a fasiszták „gatyamadzagján” lógna. De még az is lehet, hogy Sulíkék úgy hagyják ott a jelenlegi partnereiket, hogy ellenzékből, bizonyos feltételekkel támogatják a kisebbségi kormányt.

Pár nap, és jól állunk

Mindezt átgondolni, kiokoskodni még maradt bő félszáz napja az érintetteknek. Ám Sulík most másra összpontosít. Arra, hogy kezelje a politikai cirkuszolásnál sokkal "közérdekűbb" témát. Ilyen kérdés az, hogy az oroszok kiszámíthatatlansága miatt veszélybe került fél Európa, benne Szlovákia földgázellátottsága. A gazdasági tárca vezetője most azzal nyugtatja a lakosságot, hogy három napon belül olyan szinten állhatnak a gáztartalékok Szlovákiában, hogy ebből az energiahordozóból az előttünk álló télen még az üzemek számára is elegendő lesz. Tehát ha az oroszok pár nap múltán hirtelen el is zárnák a gázcsapokat, akkor sem állna fenn a fogyasztás korlátozásának a kockázata. Ennek egyik fő magyarázata, hogy Szlovákia energiatermelésében magas az atomenergia aránya, míg mondjuk Németországban az utóbbi években egymás után állították le az atomerőműveket.

Goodbye Facebook?

Aztán van itt még egy fenyegetés, ami a fiatalabb korosztályt hasonlóan drámaian érinti, mint a gáz nélküli helyzet az egész kontinenst. Most már komoly szinten beszének arról, hogy teljesen leállhat a Facebook és az Instagram Európában. Ez annak lenne a következménye, hogy az amerikai techóriás és az európai adatvédelmi szervezetek között évek óta jogi procedúra zajlik, és felmerült, hogy megakadályozzák a Facebook anyavállalatának, hogy a kontinensünk felhasználóinak adatait az Egyesült Államokba továbbítsák.

Már nem csak Covidunk van

Közben meg a majomhimlő is megjelent Szlovákiában. A fertőzött személyről nem sokat tudni, csupán annyit, hogy 20 és 59 év közötti páciensről van szó, akit feltételezhetően az egyik kassai kórházban kezelnek. És hogy ez mind ne legyen elég, sajnos az is kétségtelen, hogy kezd új erőre kapni a koronavírus Szlovákiában. A szerdán megvizsgáltak több mint 40 százalékáról derült ki, hogy covidos.

Sidó Árpád