LÉNYEG: Fasiszta támadt rá a legnagyobb hatalmú szlovákiai magyarra, aki néma csenddel égeti Fico neosztálinista bohócát

Fotó: TASR

Második napja szedi darabjaira a parlament az "új" kormány programját, hogy aztán majd csütörtökön szavazhasson róla. Bár a voksolás eredményét már előre sejtjük, hiszen nem növelhető a pártok népszerűsége azáltal, ha valaki beáll egy normálisan gondolkodó, a politikai bohóckodástól tartózkodó kabinet mögé. Mostanság inkább arra mutatkozik kereslet, ha valaki bűnbakot kreál, amit meg szügyig belemárt valami béna összeesküvés- elméletszerűségbe. Az ilyen átlátszó gagyiságra Ódor Lajosék alkatilag képtelenek, ők inkább a jegyzőkönyvnek diktálják, hogy hol tart az ország és mire van lehetősége. A kormányprogram vitájába egy csomó képviselő jelentkezett be, és ez azért is érthető, mert a szeptemberi választások előtt ez már az utolsó lehetőségek egyike, hogy a politikus benne legyen a tévében.

Mindenki Ódorról beszél

A várakozásokkal ellentétben a pálmát a hivatalnokkormány feje, Ódor Lajos vitte el. Mert a miniszterelnök egyrészt egy elegáns villámjelenetet rendezett az országgyűlésben, másrészt meg a nemzetisége kapcsán mindenki róla beszél. Meg arról a büdös fasisztát alakító nacionalista képviselőről, aki szerint nincs rendben, hogy Ódor magyar nemzetiségűként Szlovákia kormányfője lehet. Mert hogy az ország történelmében most először fordul elő, hogy a miniszterelnök nem az államalkotó többséget képviseli, és a kotlebás fajankó, aki a nevének "s" betűjét ugyanazzal a németes es-cé-hával írja, ahogy mondjuk Rudolf Schuster is, meg nem tudja elképzelni, hogy mondjuk Magyarországon a legfőbb közjogi méltóságok egyike az ott élő szlovák kisebbségből kerüljön ki. Mert az a torz lelkületű balfék szerint ellentétben állna a többség demokratikus kormányzásával, amelyben logikus, hogy a legmagasabb funkciókat a többségi képviselők töltik be.

Előbújt egy fasiszta a parlamenti padokból

Kapásból a komáromi gimiben érettségizett Ódor védelmére kelt az egyik legnormálisabb SaS-es képviselő, és fasisztának nevezte a magyarellenessége mellett szaporán sorosozó kollégája gondolatmenetét. És tényleg óriási szégyen, hogy 2023-ban olyan képviselő ülhet a parlamentben, aki képes betámadni a miniszterelnököt a nemzetisége miatt. De nem ő volt az egyetlen szlovák politikus, aki védelmébe vette a miniszterelnököt. Mikuláš Dzurinda mellett elítélte a kotlebás alak megnyilvánulását a Progresszív Szlovákia elnöke is. A harmadik legnépszerűbb párt vezetője ironikusan meg is jegyezte, a szélsőséges képviselő olvasatában a közjogi méltóság valószínűleg csak fehér, heteroszexuális szlovák lehet, aki egészen a 9. században tevékenykedő Pribináig tudja visszavezetni a családfáját. Azonban Michal Šimečka nem tartja normálisnak, hogy a 21. században a pozsonyi parlamentben hülyeségeket beszélő fasiszta képviselők üljenek.

Blaha térdel és szeret

Na nem mintha a neosztálinista süsük törvényhozási jelenléte teljesen kóser lenne. Pedig ilyen figurák is ülnek ott, történetesen a Robert Fico vezette párt színeiben. Ilyen szerzet például Ľuboš Blaha is, akire ha váratlanul rárontanánk a kérdéssel, kit istenít a leginkább, nem tudna választani a pártelnöke, Lenin vagy Putyin között. Ő bizony naphosszat előttük térdelne, annyira szereti ezeket. De mondjuk Ódort nem annyira, ezért aztán a kormányprogram vitájában egymás mellé rakta a szokásosan zagyva gondolatait, amire a kormányfő a Monty Python-i humorral reagált, és alázta porig Fico emberét.

Mindent legyűr az infláció

Közben meg kiderült, májusban 11,9 százalékra csökkent az infláció, ami két százalékponttal alacsonyabb az áprilisi 13,8-nál, és sokkal kisebb a magyarországi 20 százalék feletti drágulásnál. A pénzromlás lefékeződését a szakemberek az üzemanyagárak jelentős csökkenésével hozzák összefüggésbe. És bár Szlovákiában az elmúlt 20 évben most nőnek a legjelentősebb mértékben a fizetések, már zsinórban az ötödik negyedévben fordult elő, hogy ezt az infláció mégis legyűrte.

Most már csak abban bízhatunk, hogy az árdrágulás kis hazánkban már majdnem annyira népszerűtlen, hogy az elkötelezett hívők egy csoportja kiimádkozza a pénzhígulás eltűnését is, ahogy egyesek Trencsén környékén a német Rammstein együttes koncertje elmaradását próbálták kieszközölni az égieknél.

Sidó Árpád