LÉNYEG: Fekete ország lettünk, na de hurrá: jöhet a tavaszi iskola!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Dél-Szlovákia valamiben ismét az élre tört. Sajnos azonban ez nagyon is szomorú elsőség. Kedden kiderült, az elmúlt egy hét alatt a Galántai és a Dunaszerdahelyi járásokban találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet 100 ezer lakosra számítva.

Nemcsak a két említett dél-szlovákiai járás végzett a legrosszabbak között, az ország egésze is meglehetősen ramatyul áll. Mai hír az is, hogy az összlakosságra számítva Portugália után Szlovákiában okozza a világon a legtöbb ember halálát a koronavírus. És lehet ezért okolni a háttérhatalmakat, a kínaiakat, Soros Györgyöt, a gyíkembereket vagy Igor Matovičot: amíg mi magunk nem bírunk megülni a fenekünkön, és képtelenek vagyunk visszafogni magunkat, amíg felelőtlenül találkozgatunk és partizunk, addig nincs az a kormány, amelyik „elintézné”, hogy elkerüljön bennünket a vírus.

Ez amúgy is egyre kevésbé valószínű, hiszen a koronavírus gyorsan terjedő angliai mutációja után már itt kopogtat a jóval halálosabb dél-afrikai is, ami ellen a hírek szerint az AstraZeneca vakcinája is gyengének bizonyul.

Iskolában, szünet nélkül

Az oktatásügyi minisztérium kedden azt találta ki, hogy a tavaszi szünetben is járjanak iskolába, akik úgy érzik, a távoktatás miatt lemaradtak a többiektől. Az úgynevezett „tavaszi iskolát” az alap- és középiskolák azon évfolyamai szervezhetik meg, amelyeknek lehetőségük van a jelenléti oktatás biztosítására. És nem kell félni, az oktatási intézményeknek a tavaszi iskola megszervezése miatt keletkezett többletkiadásait is megtérítik. Vagyis az államkasszából fizetik ki azt a 100 (száz!) eurót, amit azok a pedagógusok kapnának, akik egész héten segítenek a tavaszi iskola biztosításában. Kíváncsian várjuk, hány tanár adja fel az egész éves online gürizése után az egyhetes, jól megérdemelt pihenőjét egy százasért. Annyi mindenesetre kiderült, hogy árazta be a minisztérium a pedagógusokat. Ha ezek után társadalmi megbecsülésről kezd majd beszélni valamelyik iskolaügyi főmufti, nemigen teszik ki a kirakatba, amit az emberektől kapnak.

A kormány nemcsak a rendkívül nagyvonalú, szünidőt kiváltó százeurós adománnyal igyekszik a pártjára állítani a pedagógus-társadalmat: ma bejelentették, hogy szombaton megkezdik annak a kiválasztott 40 000 pedagógusnak a beoltását, akik a jelenléti oktatást fogják biztosítani. Nem tudni, hogy jött ki ez a szám a minisztériumban, hiszen jelenleg csupán alig több mint 800 iskolában folyik rendesnek nevezhető tanítás, csak minden ötödik oktatási intézményt nyitották meg a héten. Arról pedig valószínűleg a jövő heti hírek szólnak majd, milyen kulcs szerint választják ki a beoltásra érdemes oktatókat, mert ezt még senki sem találta ki. Gyanítom, ebből is jó nagy fejetlenség lesz.

Az ellenzék már a kormányban van

Szlovákiának olyan kormánya van, melynek nincs is szüksége ellenzékre: az is része ugyanis a koalíciónak. A Matovič és Sulík közötti kiskakasviadal több felvonása után ezúttal két hölgy kapott hajba, az SaS-es Lucia Ďuris Nicholsonová nem hajlandó bocsánatot kérni Veronika Remišovától, a Za ľudí miniszterelnök-helyettesétől, az előbbi szerint ugyanis Szlovákia tényleg el fog veszíteni körülbelül egymilliárd eurónyi uniós támogatást. Remišová szerint még Fico sem hazudott ekkorát, és nincs semmi gond az uniós alapok merítésével, amit pedig Nichlsonová mond, annak az ellenkezője sem igaz. Az ügy nem is érdemel több szót, a lényeg ugyanis az, hogy az ellenzék röhög a markába, Fico pedig a tévé előtt hátradől, belemarkol a chipsbe és felbont egy üveg pezsgőt.

Nem látta valaki Suchobát?

Kedden nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Michal Suchoba ellen, aki annó banki információs rendszerek fejlesztéséből gazdagodott meg, majd a pénzügyőrségen puszi pajtások lettek a már rács mögött ülő František Imreczével, akivel együtt jártak még golfozni is. Imreczééken keresztül Suchoba cégei milliós állami megrendelésekhez jutottak. Mára Suchobának egy több millió euró értékű villája van a pozsonyi Slavín alatt, és napvilágra került róla egy hangfelvétel is, melyen a főgonosz Marián Kočnerrel éppen arról dumcsiznak, hogy Suchoba némi készpénzért cserébe segít leállítani a Kočner elleni pénzügyőrségi kutakodást. Michal Suchoba jelenleg állítólag az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik (attól, hogy hazajöjjön), így a kiadatása sem lesz sima ügy, hiszen Szlovákia és az Emirátusok között nincs kiadatási szerződés. És várhatóan nem is kapkodja majd el a hazatérését, hiszen Szlovákiában 15 éves börtönbüntetés várhat rá.

Nem szól a rádió

Végezetül egy nem meglepő, ám annál szomorúbb hír: Magyarországon folytatódik a kormánykritikus sajtó beszántása. A korábban elvérzett Origo, Népszabadság és Index után ma végre sikerült elhallgattatni a Klubrádiót is, miután évekkel ezelőtt már felszámolták a vidéki városokban fogható frekvenciáit. A rádió pert vesztett a Médiatanács határozata ellen, amellyel a kizárólag fideszes tagokból álló testület szeptemberben elutasította az adó frekvenciaengedélyének megújítását. És hogy miért? A Klubrádió bűne valóban égbekiáltó volt: két alkalommal nem adták le időre a sugárzott zeneszámokat tartalmazó listát. Hétfőtől tehát már csak interneten hallgatható Magyarország talán utolsó, kritikus hangvételű rádiója. Ha pedig ezek után valaki felteszi a kérdést, kell-e félteni a magyarországi sajtót Orbán Viktortól, a válasz: már nem.

(jéel)