LÉNYEG: A felháborodott – és beoltatlan – ingázók lezárták a határokat, az MKP pedig zsákutcába jutott a feltételeivel

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Rendesen felhergelte a határon át ingázókat a kormány azzal, hogy előbb lezárta a kisebb határátkelőket, majd pedig szigorú intézkedéseket vezetett be a be nem oltottak számára. Elszakadt a cérna, az országban tucatnyi helyen vették blokád alá a felháborodott emberek a határokat. A naponta ingázók számára valóban durva intézkedés, hogy minimálisan 5 nap karanténba kellene vonulniuk, ha nincsenek beoltva, és haza akarnak jönni Szlovákiába. Ilyen szigorú korlátozás akkor sem volt érvényben, amikor naponta száznál is többen haltak meg a koronavírus miatt. Igaz, akkor még nem volt oltás sem, vagy csak korlátozott számban volt elérhető, most viszont már van elég.

Az oltás szabadság! Kár, hogy hiányzik az oltási kampány

Nem lehet azonban egyszerűen azt mondani, hogy aki nem oltatja be magát az most megszívta, vessen magára. Az állam is ludas abban, hogy ilyen magas az oltást elutasítók aránya Szlovákiában.

Nem elég, ha a rendőrség hetente leleplez két, az oltások káros hatásairól szóló álhírt, és erről posztol a Facebookon, vagy az egészségügyi minisztérium megmutatja, hogy az ortodox kommunista, a smeres képviselő Ľuboš Blaha milyen hülyeségeket terjeszt az oltásokról.

A rossz kommunikáció nemcsak a Szputnyik V behozatalánál mutatkozott meg, jellemző az oltás egész időszakára. Valójában nincs, nem is volt oltási kampány, az emberekhez jobbára csak a korlátozásokról szóló hírek jutnak el. Ilyen helyzetben az észérvek gyakran nem használnak. Hiába beszélnek arról, hogy ha nem lesz társadalmi szintű védettség, és újra tele lesznek a kórházak, akkor az is meghalhat ellátatlanság miatt, akit nem is Covid miatt kellene kórházban kezelni. Mert egyszerűen nem lesz szabad kapacitás, és egy enyhébb szívinfarktusban is meghalhat a beteg.

Az államnak jogában áll védenie magát, de nem így kellene

Igaza van azonban Krčméry professzornak is, aki szerint az államnak jogában áll megvédenie magát attól, hogy a vírus új, fertőzőbb variánsait behurcolják az országba.

De ehhez is jobb kommunikáció kellene, és enyhébb eszközök: ne azzal fenyegessék az embereket, hogy elveszítik állásukat vagy naponta tesztelhetik magukat saját pénzen.

Sokkal jobb motiváció lenne, ha az oltottaknak adnának olyan kiváltságokat, amivel ma még nem élhetnek, például azzal, hogy létszámkorlátozás felett beengednék őket focimeccsre, koncertre vagy színházba. És az is biztosan sokat segítene, ha az ilyen szigorú intézkedéseket nem egyik napról a másikra vezetnék be.

Oltás regisztráció nélkül

A kormány rossz oltáspolitikáját mutatja az is, hogy azok is nehezen kapnak oltást, akik szeretnék beoltatni magukat. A megyéknek kell elérhetőbbé tenni az oltóanyagot, ők jöttek rá, hogy ha előzetes regisztráció nélkül is oltanak, tömegeket tudnak bevonzani az oltóközpontokba. Ezen a hétvégén már Dunaszerdahelyen is lesz erre lehetőség. És ez csak egy kis lépés, ha közelebb vinnénk az oltást az emberekhez, ha a háziorvosok, a gyerekorvosok is olthatnának, sokat javulna az oltási statisztika.

Az MKP zsákutcába vitte a Szövetséget

Úgy tűnik, hogy az MKP zsákutcába manőverezte magát a néhány hete elfogadott pluszfeltételekkel: a Híd és az Összefogás nem hajlik arra, hogy engedjen az ultimátumnak. Ha kitart a két párt, Forró Krisztiánéknak nem igazán lesz más lehetőségük, minthogy visszavonják a tárgyalások lezárása után kitalált új feltételeiket, amelyeket partnereik – jogosan – zsarolásnak élhetnek meg.

A Hídnak és az Összefogásnak már le kellett nyelnie azt a békát, hogy az MKP 50 százalékos hatalmat kap az új párt fölött, talán nem illő még utólagos feltételekkel is hergelni őket.

Ha pedig igaz az a híresztelés, hogy kielégítetlen személyes ambíciók állnak az MKP követeléseinek hátterében, akkor az MKP-nak tényleg rükvercbe kellene kapcsolni, ha valóban akarja a Szövetséget.

Egyre közelebb kerülnek Ficóhoz a nyomozók

Már Robert Fico neve is felbukkant Ludovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetőjének vallomásában. Úgy látszik, hogy Makó, aki most éppen a volt speciális ügyész ellen tett vallomást a bíróságon, komoly fejfájást okozhat Ficónak és utódjának, Peter Pellegrininek is. Ha igaz amit Makó mondott, ha Fico tényleg „feladatokat” adott Makónak, akkor nincs messze, amikor a nyomozók Ficót is vádlottként hallgathatják ki.

Lajos P. János