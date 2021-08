LÉNYEG: Félmillióan lottóznának az oltásukkal, az országot pedig egyre jobb színben tünteti fel az új Covid-szemafor

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A változatosság kedvéért ismét módosított a kormány a Covid-szemaforon, az új szabályok szerint az egyes járásokban a beoltottság mértéke határozná meg a járványvédelmi intézkedéseket. Ma az is kiderült, hogy több mint 500 ezren jelentkeztek be a vakcinalottóba, és ha akarjuk, pár kattintással azt is ellenőrizhetjük, hányan kapták meg a védőoltást a szomszéd faluban.

A félcédulás Kočner és cetlijei

Bár 19 évnyi jogerős börtönbüntetést már kapott a Markíza televízió váltóinak hamisításáért, a mai napot a fegyház helyett ismét a bíróságon töltötte Marián Kočner. Ezúttal nem Ján Kuciak gyilkosságának megrendelése ügyében tette tiszteletét a lebukott vállalkozó, hanem azok miatt az elhíresült cetlik miatt, amelyeket a börtönből küldözgetett befolyásos ismerőseinek, és amelyekben felvázolta a tennivalókat, vagyis hogy kinek, mit kell tennie az ő érdekében.

A bíróságon ma megjelent Peter Tóth egykori újságíró és volt titkosszolgálati vezető is, aki szintén kapott egy csomó cédulát egykori bizalmasától. Tóth feladata az lett volna, hogy meggyőzze a szintén extitkosszolgát, Roman Osuskýt, hogy Kočner javára tanúskodjon a váltókkal összefüggésben. Peter Tóth azonban nem állt kötélnek, inkább átadta a cetliket a rendőrségnek. Ő mondta el azt is, hogy Vladimír Mitro volt titkosszolgálati igazgatónak Kočner 300-400 ezer eurót akart fizetni, ha megerősíti a váltók meglétét. A védelem egyelőre fontolgatja, hogy tanúkét beidézzék-e Robert Fico egykori kormányfőt is a cédulák ügyében.

Akárcsak Kuciakék meggyilkolásának esetében, a félcédulás Kočner ma is mindent tagadott, a per szerdán folytatódik.

Nem lesz már országos lockdown

Kedden este jóváhagyta a kormány az új Covid-automatát, amely ezentúl csak öt színben világít majd. Az egyes járások besorolására az lesz a legnagyobb hatással, hogy hol mekkora a beoltottak aránya. Ha a parlament is rábólint, nem lesz több országos lezárás még akkor sem, ha rosszabbra fordulna a vírushelyzet. A helyi intézkedéseket elsősorban az 50 év feletti személyek beoltottságának mértéke határozná meg az egyes járásokban. A javaslat pontos részletei még nem teljesen világosak, sok múlik azon, hogy a kormánypártok milyen parlamenti módosító indítványokkal változtatnak az új rendszeren. Ha azonban a kormány elé került elképzelésből indulunk ki, akkor valószínűsíthető, hogy például a Dunaszerdahelyi vagy a Szenci járás kapásból javíthatna a jelenlegi besorolásán attól függetlenül, milyenek a járványügyi mutatók ezekben a régiókban. Mindez pedig azt is jelenti, hogy ezeken a helyeken enyhébb intézkedések lépnének életbe. A részletek néhány napon belül kiderülnek.

Félmilló vakcinalottózó

Közben újabb mérföldkőhöz érkeztünk a koronavírus elleni küzdelemben: Szlovákiában már félmillióan jelentkeztek be a vakcinalottóba. Az első sorsolásra vasárnap kerül sor, kíváncsian várjuk, milyen showműsort kerekít az ebben a műfajban azért korántsem piacvezető köztévé az oltási kampány köré. Mi mindenesetre reménykedve várjuk, hogy ne legyen ultrakínos a zenei betétekkel és beoltottak nyilatkozataival feldobott sorsolási show, és hogy a változatosság kedvéért az informatikai rendszer is flottul működjön.

Igor Matovič Facebook-oldalán mindenesetre már ma megtett mindent az érzelmi húrok pengetése terén, hiszen pénzügyminiszterként természetesen ő tette közzé, hogy nem kevesebb mint 500 ezren regisztráltak az oltási lottóba. Ma megtudhattuk tőle, hogy a beoltottak nemcsak az egészségüket védik, hanem nagyon sok közpénzt is megspórolnak. „Ezért az állam nagyon szívesen megosztozik velük a megspórolt pénzen” – így Matovič. Talán nem ünneprontás megjegyezni, hogy ezt a sok milliót azért nem a sorsolás kedvéért nyomtatják, hanem valójában a saját adójukból fizetik vissza a szerencsés vakcináltaknak.

Már böngészhető az oltottsági térkép

Mától elérhető a Szlovákiai Városok Uniója által létrehozott honlap, amelyen az egyes városok és a falvak átoltottsága is kikereshető.

Az adatokat böngészve kiderül, hogy a Dunaszerdahelyi járás településeinek például Csallköznádasd mutathat példát, ugyanis itt oltották be a legtöbb lakost, a község 56 százalékát. A lista másik végén kullog például Cakó a Rimaszombati járásból, ahol még alig haladta meg a 3 százalékot a teljesen beoltottak aránya. És hogy mire jó mindez? Az érdekességen és az összehasonlítás lehetőségén kívül például arra, hogy a polgármesterek jobban fel tudják mérni az oltási helyzetet és a teendőket. Az persze valószínűtlen, hogy egy ilyen interaktív térkép érdemben hozzájárulhat az oltási kedv növekedéséhez, a településekre lebontott statisztika mindenesetre egy újabb dícséretes kezdeményezés.

Juhász László