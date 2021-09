LÉNYEG: Ferenc pápa a testvériség terjesztését hirdette Pozsonyban, de a szlovák rendőrséget ez nem hatotta meg, folytatódik a belháború

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Zsúfolt programja volt Ferenc pápának Pozsonyban, a budapesti rövid látogatásával ellentétben talált időt a politikusokra, Pozsonyban egyenként találkozott a köztársasági elnökkel, a házelnökkel és a miniszterelnökkel is. Bízzunk benne, hogy Kollár nem sokat beszélt … A pápalátogatást is beárnyékolta azonban a rendőri szervek között folyó háború újabb állomása. Az országban pedig már csak 10 járás zöld.

Ferenc pápa: egyre nagyobb szükség van a testvériségre

A köztársasági elnöknél folytatta a vasárnap megkezdett szlovákiai látogatását hétfőn Ferenc pápa. Példamutatónak nevezte Csehszlovákia konfliktusmentes szétválását, majd hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb szükség lesz a testvériségre, hogy támogathassuk az egyre fontosabb szerepet betöltő integrációt.

Míg Budapesten egy rövid audiencián egyszerre fogadta az ország politikai vezetőit, Orbán Viktort és Áder Jánost – Kövér László házelnököt pedig inkább otthon hagyták –, addig Pozsonyban mindenkivel egyenként találkozott a pápa. Délután a zsidó hitközség vezetőivel találkozott, az 1969-ben lebontott neológ zsinagóga helyén együtt gyújtottak gyertyát a holokauszt áldozataiért.

Ferenc pápa szerint sok „elnyomó jelentette ki: Isten velünk, de ők voltak azok, akik nem voltak Istennel”.

A Szentatya az antiszemitizmus minden formáját elítélte.

A pápa még két napig itt lesz Szlovákiában, kedden keletre, Kassára és Eperjesre látogat, szerdán pedig Šaštínban tart szentmisét, majd délután utazik vissza a Vatikánba.

Dúl a belháború a rendőrségen belül

Ferenc pápa látogatása mellett azonban a nap híre mindenképpen a rendőri szervek közti harc folytatódása, ami legnagyobb krimiírókat is megszégyenítő módon alakul.

Hétfőn reggel a NAKA több vizsgálótisztjét is letartóztatta a rendőrség belső ellenőrzési hivatala (ÚIS), majd délután a saját – ideiglenes – igazgatójukat, Peter Scholtzot is bevitték.

A vád ellenük hatáskörrel való visszaélés. A letartóztatott rendőrök valamennyien a Tisztítótűz akcióban vettek részt, és a korábban kiszivárgott dokumentumok alapján feltehetően azzal gyanúsítják őket, hogy a vád érdekében „egyeztették” a tanúk – legtöbbször maguk is „bűnbánó” bűnözők – vallomásait.

Már Roman Mikulec belügyminiszter is arról beszél, hogy „piszkos játék folyik a háttérben”, aminek már áldozatul esett Roman Kovařík korábbi országos rendőrfőkapitány is. Az pedig már tényleg megdöbbentő, hogy délután az ügyész utasítására a belső ellenőrzés emberei tartóztatták le saját, tavasszal ideiglenesen kinevezett főnöküket, Peter Scholtzot.

A rendőrség – és az ügyészség – sajnos jó úton van afelé, hogy teljesen lerombolják az emberek még megmaradt bizalmát is.

Várjuk a NAKA válaszát, de szinte biztosak lehetünk benne, hogy abban sem lesz köszönet. Valóban nincs irigylésre méltó helyzetben Hamran István, akit múlt héten nevezett ki ideiglenes rendőrfőkapitánynak Mikulec.

Már csak 10 járás zöld

Hétfőtől Szlovákia nagy részében újra megtapasztalhatják a világjárvány okozta korlátozásokat, az ország túlnyomó részén már narancssárga vagy piros riasztás van érvényben. Mindössze 10 járás maradt korlátozások nélkül, de várható, hogy ez a szám jövő héten is csökkenni fog.

A korlátozásokat a piros járásokban élők már valóban érzékelik, a beoltatlanok, ha negatív tesztjük sincs, akkor nem mehetnek étterembe vagy kávézóba, és még azok teraszán sem ülhetnek.

Az oltási program azonban rendkívül lassan halad, vasárnap mindössze 192 ember kapta meg az első adagot. Igaz, hétvégente mindig kevesebben kapnak vakcinát, mint egy átlagos hétköznap, sajnos azonban már egy átlagos hétköznapon is csak alig egy-kétezer ember oltatja be magát.

Sajnos úgy látszik, hogy beigazolódik majd a szakemberek jóslata, hogy csak a harmadik hullám felfutása esetén várható, hogy megélénkül majd az oltási kedv is. Már most is látszik, hogy az oltások jó hatékonysággal – még ha nem is teljes mértékben – védenek a fertőzéstől, és ami még fontosabb, a kórházba kerüléstől.

A vasárnapi 54 fertőzöttnek csak 4 százaléka volt beoltva, a kórházban ápolt 177 ember közül pedig csak mintegy 12 százalék kapta meg az oltást.

Lajos P. János