LÉNYEG: Fico agyonveri a többieket, a szlovák zsaruk meg inkább elhúznak délre, hogy mentsék a tökeiket

Nem gyakran fordul elő, hogy egy közvélemény-kutató cég egy hét leforgása alatt kettő felmérést is közzétesz, de ezúttal így történt. A Median SK a közszolgálati RTVS megbízásából ismét kikutatta, hogy népszerűségileg hányadán állnak a választásokon induló pártok. Magyar szempontból sajnos már egy ideje eléggé egyhangúak ezek a kutatások, annyira megcsapant a dél-szlovákiai választókra összpontosító politikai szervezetek támogatottsága. Az okokat most hagyjuk is, bár biztosan nem tett jót az ügynek, hogy egy megrögzött hazudozó OLaNO-szökevény felkarolásával szétverődött a gondosan összerakott nagy magyar egység. Ám az ilyen „luxust” azért is engedhetünk meg magunknak, mert mostanság még a legnácibb szlovák pártok sem a mi vérünkre szomjaznak.

Ficóék toronymagasan vezetnek

Ettől még elég lehangoló, hogy a Robert Fico vezette Smer rajongótábora egyre csak duzzad, és már 21 százalék felett jár a populista baloldal. Jó négy százalékponttal lemaradva őket követik a progresszív liberálisok, akik 2020-ban néhány száz szavazat híján megtorpantak a parlamenti küszöb előtt. A „jóreményű” Peter Pellegrini hangja elcsuklóban, örülhet a Hlas, ha ilyen trend következtében tíz százalék feletti eredménnyel jut be a törvényhozásba. A szalonfasiszták aránylag jó teljesítményére most ne is vesztegessünk időt, bár lehet, hogy Ficónak szeptember után nagy szüksége lesz rájuk. A „nagycsaládosok” Sme rodináján meg mintha nem lehetne fogást találni, hét százalék jutna nekik. Derülhet ki bármi is Boris Kollár előző életéről, híveit nem zavarja, hogy a pártelnök majdnem bottal veri a gyengébbik nem képviselőit. Az SaS viszont olyan alacsonyan köröz, hogy ha esetleg berepülnek a nemzeti tanácsba, a vezérük biztatása nélkül is kiinnák örömükben a bárpultot. A kereszténydemokraták sem tennének másképpen, főleg, mert már egy ideje a parlamenten kívül imádkoznak a bejutás reményében, bár az utóbbi időben mintha beakadt volna a mutatójuk 6 százaléknál. Igor Matovič baráti köre viszont semmire sem menne, ha tényleg 5,3 százalékot kapna az előrehozott választásokon, hiszen egyedüliként koalícióban indul, és ilyenkor 7 százalék a beugró.

Matovičék bizakodóak

Azonban az egyszerű embereket nem olyan fából faragták, hogy „mihaszna” felmérések miatt magasra emelt kézzel adnák meg magukat. Az OĽaNO frakcióvezetője ma azt találta mondani, arra a feladatra összpontosítanak, hogy legyőzzék a választáson Fico pártját. Elvégre a közvélemény-kutatások nem szoktak kedvezni nekik, ám a finisben mégis megkapták a bizalmat a választóktól. És ez tényleg így is van. 2020 februárjában, közvetlenül a voksolás előtt 13-15 százalékra saccolták Matovičékat, hogy aztán pár héttel később 25 százalékkal a tarsolyukban sóhajtsanak fel: jézusmária, győztünk!

Programot villantott a Szövetség

Ahogy az egy héttel korábbi mediános felmérés a hidasokat látta 2,4 százalékon, ezúttal a Szövetséges csapat kapna szinte ugyanannyit. Ami meg annyira sem dobná fel a körükben a hangulatot, mint egy halottét egy csók. Ezen próbál változtatni a magyar párt színe-java, be is mutatták csütörtökön a tömörülés programját. Elképzelésük az, hogy egy olyan kisebbségi törvényt szeretnének elfogadtatni, amelyik az egyéni jogok mellett kollektív jogokat is biztosítana a nemzeti kisebbségeknek. A párt az Alkotmány preambulumának módosítását is szorgalmazza, aminek köszönhetően a „Mi, a szlovák nemzet” megfogalmazás a „Mi, a Szlovák Köztársaság állampolgárai” formulára változna. A huhogóknak és a savanyújóskáknak innét üzenjük, hogy az igaz, hogy ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, ám drágább se, ráadásul egy szép gesztus lenne felénk.

A bíróság teszi a dolgát

A jogállamiság látszatának a fenntartása irányába meg az, hogy a Legfelsőbb Bíróság egy Boszniába menekült korrupt zsaru ügyét a vádlott távollétében is tárgyalni kezdte. A balkáni ország roppant népszerű a simlis exrendőreink körében, itt húzta meg magát az a másik jómadár is, aki kirobbantotta az elhíresült rendőrháborút. Ezek a zsernyákok menedékjogot kértek, az ottani hatóságok meg elutasították a kiadatásukat Szlovákiának. Pozsonynak meg majd erre a barátságtalan lépésre emlékeztetnie kell Szarajevót, ha komoly szinten felmerülne az ország uniós csatlakozási szándéka.

Mi történhet egy zsaruval, ha bekerül a sittre?

A lelépett korrupt kopók motivációja viszont világos: ők biztos első kézből ismernek sztorikat, mennyire népszerűtlenek a hekusok a rácsok mögött. Mert ott aztán nem kell naphosszat lóbálniuk a hímtagjukat a cellatársuk orra előtt, hogy azt a bevarrt „kollégák” tőből letépjék, ahogy azt tették a leopoldovi dutyiban is egy meztelenül lófráló elítélttel.

