LÉNYEG: Fico állítólag leszidta Čaputovát, de a köztársasági elnök magának kereste a bajt: ilyen suttyó politikusokkal nem kellene szóba állnia

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Paraméter

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Zuzana Čaputová megpróbálta úriemberként, korrekt politikusként kezelni Robert Ficót, de a Smer elnöke újra csak bebizonyította, hogy egy utolsó suttyó bunkó, akivel nem szabad szóba állnia egy normális embernek, de még egy normális politikusnak sem. A koalíció pedig még mindig Boris Kollárral harcol.

Fico megmutatta, hogy változott: bunkóbb lett mint volt

Az államfő úgy látja, hogy a rendőrség egyes egységei közt folyó harc, amelybe néha beszáll az ügyészség is, veszélyezteti a jogállamot, és ezt megpróbálta megbeszélni a legbefolyásosabb politikusokkal, köztük az ellenzéki pártok vezetőivel is. Hétfőn Eduard Heger kormányfővel és Robert Ficóval találkozott. Heger betartotta a köztársasági elnök kérését, hogy a megbeszélés részleteit kezelje diszkréten, amit a kormányfő be is tartott.

Fico más taktikát választott, a megbeszélés után videóüzenetben tájékoztatott arról, hogy „megszidta a köztérsasági elnököt”, mert szerinte tétlenül nézi a jogállam lebontását.

Mondta ezt azután a találkozó után, amelyen a Čaputová éppen a jogállam megóvásáról próbált vele értelmesen beszélni… Nem sikerült, de emiatt nem is igazán Ficót kell hibáztatni, mert ő ilyen, hiába vesz fel öltönyt és köt nyakkendőt, akkor is csak egy büdös bunkó marad. Nem kell vele szóba állni.

Kollárt nehéz lesz kiutálni a koalícióból

Hétfőn este ülésezett a koalíciós tanács is, amely szintén a foglalkozott a jogállam és a rendőrségen belüli belháború témájával, igaz, konkrétabb formában. Mária Kolíková elkészítette a főügyésznek túlhatalmat biztosító 363-as paragrafus módosítását, amely megengedi neki, hogy még a nyomozati szakaszban leállítsa az általa alaptalannak tartott büntetőeljárást.

A javaslat akár a koalíció bukását is eredményezheti, mivel Boris Kollár ebben látja a garanciát arra, hogy őt és a haverjait ne tartóztassa le a NAKA. Ez mutatkozott meg augusztus végén, amikor a főügyész döntése alapján kiengedték az előzetesből Peter Pčolinskýt, az SIS volt igazgatóját és Jaroslav Haščákot a Penta egyik tulajdonosát.

Kollárt azért nem lesz olyan könnyű kiutálni a koalícióból. A tanács ülése előtt ugyan elmondta, hogy csak akkor maradnak, ha teljesíteni tudják programjukat, de évente 25 ezer bérlakás felépítését ígérték, és eddig még egy sem épült. Ők azonban még mindig ott vannak.

Enyhébben büntethetik az alkalmi füvezést

A koalíciós tanács talán megkönyörül az egyszerű (könnyű)drogfogyasztókon, és enyhíti a néhány szál marihuánáért kiszabható drákói büntetéseket. Valóban túlzás, hogy egy olyan országban, ahol a fiatalok jelentős része alkalomszerűen elszív néhány szál füvet, börtönbüntetés – még ha először talán csak feltételes is – és egy életre szóló megbélyegzés legyen ennek az ára.

Fel kellene már hagyni a képmutatással, és beismerni, hogy az alkoholfogyasztás a tájainkon sokkal nagyobb probléma az alkalmi drogfogyasztásnál, és a dohányzásnak is elég súlyos következményei vannak, mégsem jár érte büntetés.

Végül csak a Duna-hidat adták át az R7-es utolsó szakaszára még várni kell

A hétvége fő eseménye lett volna az R7-es és a D4-es autópálya újabb szakaszainak átadása, legalábbis azoknka, akik délkeleti irányból közelítik meg a fővárost. Sanos csak lett volna, mert végül csak a D4-es egy rövidebb szakaszát sikerült átadni, konkrétan az Ártérinek elnevezett Duna-hidat. Egy kis mértékben ez is enyhíti a főváros útjainak leterheltségét, de a valódi könnyítés az lett volna, ha az R7-es utolsó szakaszát is sikerült volna átadni a forgalomnak.

Ugyan a kivitelező ígéri, hogy néhány napon, legfeljebb két héten belül az is megnyílik, de a kisördög azért megszólal az emberben, amikor olvassa a kivitelező győzelmi jelentésnek látszó sajtóhírét, ami mintegy 4 km autópálya átadásáról szól…

Németországban lezárult egy korszak, Svájcban pedig egy új kezdődik

A vasárnapi parlamenti választással lezárult egy korszak Németországban: Angela Merkel négyszeres kancellár visszavonul. A választási eredmények azt mutatják, hogy egy időre a a konzervatív kormányzásnak is vége, a választásokat a szociáldemokraták nyerték, és megerősödtek a zöldek és a szabad demokraták.

Igaz, a CDU/CSU még mindig a második, de legutóbbi eredményükhöz képest óriási a visszaesés.

A hétfői Lényegbe még egy lényeges külföldi hírt bele kell szorítani: Svájcban népszavazáson mondták ki, hogy a melegeknek is engedélyezni kell a házasságot. A lakosság 64 százaléka értett egyet ezzel.

Ugyan Szijjártó Péter, hiperaktív magyar külügyminiszter előtt valószínűleg még eltitkolták munkatársai ezt a hírt, mert még egy FB-posztban sem szólította fel a követőit, hogy mondjanak egy imát a Soros által megvezetett svájciak lelki üdvéért…

Végül a romló COVID-helyzet

Hétfőtől egyetlen járás maradt zöld az országban: a Dunaszerdahelyi. Ugyan fekete járások még nincsenek, de 5-ben már bordóra váltott a COVID-szemafor. Ez azt jelenti, hogy ott már este kilenctől kijárási korlátozás van életben, vagyis csak bizonyos feltételek mellett lehet éjszaka az utcán tartózkodni.

A helyzet a szakemberek szerint október végéig romlani fog, bízzunk benne, hogy legalább ez ráveszi majd a lakosság ingadozó hányadát, hogy felvegye az oltást.

Akkor talán a karácsony már újra szabadabb lehet az országban.

Lajos P. János