LÉNYEG: Fico annyira ideges, hogy zavarodottságában páros lábbal szállt bele az Alkotmánybíróság elnökébe

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG.

Fotó: TASR

Eddig tartott ki Robert Fico önmérséklete. Egy hét elteltével azonban kifakadt a szlovák miniszterelnök és kedden páros lábbal szállt bele az Alkotmánybíróság elnökébe. Mert az általa vezetett testületnek volt merészsége belepofázni a smeresek "maffiacsomagjába", és megakadályozta az új Büntető Törvénykönyv életbe lépését. Persze Fico annyira nem gyagyás, hogy a bírák konkrét döntését kritizálta volna, amivel felfüggesztették a hatalom közeli embereket felmentő Btk.-s módosítás hatályosságát. Fico inkább azt szajkózza, hogy valakinek vállalnia kell a felelősséget azért, hogy a hivatalos bejelentésnél a sajtó hamarabb értesült a határozat tartalmáról.

Az új államfővel elvégeztetné a piszkos munkát

A kormányfő szerint egyértelmű, hogy az Alkotmánybíróságról valaki tájékoztatta a „kormánnyal ellenséges médiát”, és ez még soha nem fordult ez elő ebben a republikában. Mintha ez érdemben bármit is változtatna a helyzeten, tehát azon, hogy a koalíció parlamenti többsége fércmunkát végzett. Ám a miniszterelnök most nagyon ad a részletekre, és annyira bepöccent, hogy ha módjában állna, ripsz-ropsz, leváltaná a "szivárogtató" taláros testület vezetőjét. Még jó, hogy az ilyen lehetőség az kizárólag államfő jogkör, és a smeres tótumfaktum van annyira realista, hogy nem feltételezi Zuzana Čaputováról, hogy ilyen lépésre szánná el magát. Viszont úgy véli, az új elnöknek ezt a lépést haladéktalanul meg kellene tennie. Itt jegyeznénk meg gyorsan, hogy éppen ezért is fontos, a pár héten belül esedékes választásokon ne Fico táskahordozója, a könnyen becsicskuló Peter Pellegrini nyerje el a legfőbb közjogi tisztséget, mert akkor félő, hogy minden úgy alakul, ahogyan azt Vladimír Mečiar politikai utódja kívánja. Attól meg az isten mentsen minden közepesnél normálisabban gondolkodó honfitársunkat.

Nem bambák a bírák

A haverjainak büntetlenséget kiharcolni igyekvő, és ebben a törekvésében eddig sikertelennek tűnő Fico komoly arcot erőltetve magára arra is magyarázatot vár, miért tért el az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatától, és még azelőtt döntött a törvény hatályának felfüggesztéséről, hogy az megjelent volna a Törvénytárban. Mert erre az esztelen felvetésére a kézenfekvő válasz biztosan "nem" jutott eszébe, hogy pont az ő emberein múlik az új jogszabály kihirdetése. De ők meg azzal vannak elfoglalva, hogy direkt húzzák az időt, hogy nehezítsék az alaptörvény betartása felett őrködő bírák feladatát. Akiknek szerencsére nem sikerült túljárni az eszén. A kassai testület jogtudorai mindkét szemükkel látják, Fico bármilyen gusztustalanságra hajlandó, hogy a "reformja" ne szenvedjen csorbát, ezért a múlt héten megjelent határozatukban emlékeztették Boris Susko smeres igazságügyi minisztert, hogy tárcavezetőként alkotmányos kötelessége a felfüggesztésről szóló döntés "időben történő" közzététele. A törvény értelmében így a szaktárcának két hete van az alkotmánybírósági állásfoglalás kihirdetésére. Azaz azt március 15-ig kell megjelentetni, tehát még mielőtt az elfuserált, és menet közben is javítgatott "reformcsomag" hatályba lépne.

Elüldözték a Globsecet

Ez a Fico-féle rezsim nem csupán az Alkotmánybíróságnak ment neki, hanem ellenséges hozzáállásával kiűzte az országból a legismertebb hazai rendezésű nemzetközi konferenciát is. A biztonságpolitikai körökben világszerte ismert Globsec már megerősítette, hogy az idei rendezvényüknek most először nem Pozsony, hanem Prága lesz a házigazdája. Fico korábban diplomáciai sikerként jellemezte a Globsecet, később viszont hűséges bólogató Jánosával, az SNS-es Andrej Dankóval együtt már szapulta.

Kočner és a 2 ezer eurót érő becsülete

Az Európai Bíróság is talált valamit Szlovákiában, amit kritizálni lehet. A luxemburgi testület úgy látja, törvénysértő módon kerültek nyilvánosságra Marian Kočner mobiltelefonjának adatai Ján Kuciak újságíró és menyasszonya meggyilkolását követően. Így aztán mese nincs, kártérítést kaphat egy másik ügy miatt 19 évre börtönbe varrt figura. Aki ettől a most neki ítélt 2 ezer eurótól nem fogja örömében a fenekét a földhöz vágni, hiszen amíg szabadlábon "tevékenykedett", gyengébb napján is többet zsebelhetett be ennél az összegnél a minden lében kanál vállalkozó. De az azért kész röhej, hogy a bíróság azt állapította meg a hétpróbás börtöntöltelékről, hogy a mobiljából kinyert információk törvénytelen feldolgozása sértette Kočner zavartalan családi élethez fűződő jogait, és ártott „jó hírének és becsületének”. Mintha ez utóbbival bármikor is rendelkezett volna.

Sidó Árpád