LÉNYEG: Fico Čaputová segítségét kéri, hogy ne lélegezhessenek fel a nemi erőszaktevők, de az erről szóló törvényt jól eldugta

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Még mindig nem kézbesítették a szlovák államfőnek a múlt héten elfogadott botrányosra sikeredett "reformcsomagot". A Büntető Törvénykönyvnek arról a módosításáról van szó, amin hosszú hetekig rágódtak a parlamentben, és amit az ellenzék torkaszakadtából lehurrogott, mert szerinte az a kormányhoz közel álló bűnözőket mosdatja tisztára. Aztán a jogszabály elfogadásának a napján az is kiderült, az új rendelkezések nem csupán a korrupcióval szemben lesznek elnézőek, hanem általuk sokkal hamarabb elévülnek majd a nemi erőszaktevők bűnei is. Akkora zajt csaptak a hatalommal szembenálló erők, hogy aztán Robert Fico is kezdett kijózanodni. Fel is szólította Zuzana Čaputovát, hogy ha már a Btk.-módosítását úgy is meg akarja torpedózni, a vétójában majd legyen olyan szíves javasolni, hogy a képviselők második nekifutásra tegyék lehetővé, hogy az élet meg a család és a fiatalkorúak elleni bűncselekmények esetében hosszabb ideig nyomozhassanak a hatóságok. A miniszterelnök meggyőződése, hogy a koalíció ebben az esetben jó fej lenne, és nem söpörné le az asztalról az elnök megjegyzéseit, hanem érdemben foglalkozna például a nemi erőszak elévülési idejének meghosszabbításával.

Hol van az a fránya törvény?

Persze, ehhez az egészhez az is kellene, hogy az államfő végre kezébe vehesse ezt az undorítóra sikeredett jogszabályt, amelyre a kormánypárti többség a múlt héten bólintott rá a törvényhozásban. Pedig az elnöki palotában már nagyon várják a "csomagot". Čaputová a parlamenti szavazás után előre jelezte, mérlegelni fogja az összes rendelkezésére álló törvényi lehetőséget, hogy megakadályozza a módosítás életbe lépését. De egyelőre még nem tehet konkrét lépéseket, mert előtte még Ficónak is oda kellene firkantani az aláírását a dokumentum aljára, azonban ennek oka van, hogy ezt még nem tette meg. Erről is beszélt kedden a liberális SaS szakavatott embere, a korábbi igazságügyi miniszter. Mária Kolíková úgy látja, a kormányfő azért nem ragadott tollat, mert nem akar az államfőnek megfelelő teret biztosítani, hogy időben gyakorolhassa jogköreit, és ne legyen mód arra, hogy az Alkotmánybíróság kellő időben foglalkozhasson a törvénnyel. Magyarul, Fico húzza az időt, hogy a taláros testület ne tudja elmondani a véleményét a vérlázító törvénnyel kapcsolatban, és így az március közepén hatályba léphessen. És amennyiben akár egy napra is hatályos lesz ez a bűnben fogant a jogszabály, akkor a Smer holdudvarához tartozó korrupt gazemberek fellélegezhetnek. Ezt látja az ellenzéki Progresívne Slovensko meg a kereszténydemokraták is, akik szokatlannak nevezték a halogató közjátékot. Úgy tűnik számukra, hogy a kormánykoalíció egy piszkos politikai játszmába kezdett az egész országgal, aminek egyetlen célja, hogy büntetlenséget biztosítson a saját embereinek. Ám akárhogyan is lesz, ezek a pártok a fejleményektől függően készek országszerte további tüntetéseket szervezni, hogy a polgárok kifejezhessék dühüket és csalódásukat a hatalom "gazembermosdató" hozzáállásával szemben.

Šimkovičová leválthatatlan

Meg persze amiatt is, hogy még mindig a sokakkal gonoszkodó, - ugyanakkor a bugyutácska szerepet is hitelesen játszó - Martina Šimkovičová töltheti be a kulturális miniszteri pozíciót. Mert a leváltásáról még kedden sem tárgyalhatott a nemzeti tanács. Ugyanis kevés képviselő bukkant fel az ülésteremben, így a parlament határozatképtelen maradt. A házelnök már jelezte is, hogy ez az érdekfeszítőnek számító programpont átkerül a következő rendes ülésszak programjába. A minisztere SNS-es elvtársa kedden meg is pendítette, hogy az ügyben a kormánypártoknak nem kellene továbbra is obstrukciót alkalmazniuk, egyszerűen lezajolhatna az ülés, amin meg elhangozhat az, aminek el kell hangzania. csak nem ártana, ha maga az érintett tisztviselő is jelen lenne. Tudniilik Šimkovičová éppenséggel nincs Szlovákiában, mivel egy ideje már halaszthatatlan munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Arab Emírségekben. Reméljük, hogy ott napfény járja át a szívét, Pozsony meg addig legyen türelemmel.

Elpárolognak az egyszerű emberek

És lehetőleg ne izgágáskodjon, ahogyan azt teszik az Igor Matovič pártjának egyszerű emberei. Mert most ez utóbbiakkal kapcsolatban felröppent a hír, hogy a Slovensko nevezetű mozgalom néhány jeles képviselője megunta a nagyfőnök szeszélyeit, és egymás után lépnek le a szervezetből. Nem tetszik nekik a vezetőség hozzáállása, meg a jelöltlista önkényes összeállítása, ráadásul azzal sincsenek kibékülve, hogy a mozgalom elszigetelődött. Matovičékat az ellenzék többi pártja levegőnek nézi, és még a tömegtüntetésekre sem adnak nekik meghívót. A távozók azt vetik a négy évvel ezelőtti választások nyertesének szemére, hogy az elmúlt egy évben az OĽaNO-t egyre inkább a populizmus, a konfliktuskeresés és a politikai üzletelés jellemezte. Kérdés, a nagyszombati hordószónok miként reagál erre a fejleményre. De az egészen vicces lenne, ha Matovič ezt is az állandó bűnbakja, - Richard Sulíknak az - aknamunkájára fogná.

Sidó Árpád