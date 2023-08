LÉNYEG: Fico csak a börtönt akarja megúszni, és vidáman átengedné a Csallóközt Magyarországnak?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Robert Fico (Facebook)

Szép csendesen folyik a visszaszámlálás, és most már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az új parlament megválasztásáig. De ez annyira nem érződik a kampány hőfokán, kicsit mintha megtört volna az eddig sem túl eszeveszett lendület. Ezt teheti az, ha a normálisnak tartott hétköznapokat augusztus végén két államünnep veszi közre. Most még az alkotmány napján innen, meg a szlovák nemzeti felkelésen túl vagyunk, aztán már tényleg rázedíthetnének a pártok és a jelöltek, mert ez így lassan kezd unalmassá válni.

Újabb exminiszter kavarta fel a hazai állóvizet

Még szerencse, hogy vannak az országnak korábbi külügyminiszterei, akik pörgésben tartják a közéletet. Szerdán Ivan Korčok határozta el magát és jelentette be, hogy indulni fog a jövőre esedékes elnökválasztásokon, ami aztán reakcióra késztette a parlamenti bejutásra gyúró politikusokat. Csütörtökön meg Rastislav Káčerrel, Korčok utódjával jelent meg egy terjedelmes interjú, ami mellett nem lehet csak úgy szó nélkül elsomfordálni. Az exminiszterről eddig is lehetett tudni, hogy - enyhén szólva - nem egy átlagos Fidesz-rajongó, akinek esetleg a lakása legszentebb pontján fel van állítva egy díszes Orbán-oltár. Káčer egyáltalán nem bálványozza a magyar kormányfőt, de ettől még szereti Magyarországot, amit sosem kritizált. Magyargyűlölettel amúgy sem lehetne őt vádolni, elvégre magyar gyökerekkel rendelkezik, és ezt csak a gyökerek nem akarják tudatosítani. És most szerinte eljött az ideje, hogy megtörje a csendet.

Úgy tenne Orbán, mint az oroszok?

Káčer úgy véli, a nemzetieskedő "hejszlovákok" csodálattal pislognak fel Orbán és Putyin diktatúrájára, bár mindketten veszélyeztetik Szlovákia államiságát és szuverenitását. A nemzeti szenvedélyek szítása érdeke a magyar miniszterelnöknek, és ezért is osztja meg a szlovákiai magyar pártokat. Ha meg balhé lenne a két ország között, akkor a NATO sem védene meg minket. Vagyis őket. Azaz senkit sem. Mert ez egy olyan konfliktus lenne, ami két tagállam között zajlik, és mások is nehezen tudnák kibogozni, kinek a pártján van az igazság. Így meg könnyen el lehetne intézni az egészet azzal, hogy elvégre a magyar és a szlovák egyformán problematikus népség. Ilyen helyzetben meg megeshetne egy fillérekbe kerülő titkosszolgálati műveletet, amikor is a vidékünkön lángra kapna a magyar zászló, meg megkéselnének egy polgármestert, és hirtelen éles konfliktus robbanna ki. Ebből meg Nyugaton azt szűrhetnék le, hogy a szlovákok közönséges nacionalisták, az itteni magyarok meg a szenvedő fél, és ezért Budapestnek meg kell védenie őket. Azaz minket. Tehát pont úgy történnének a dolgok, ahogy azt az oroszok is tették az ukrajnai Donbaszban. Ebben az egész szerepjátékban Robert Fico főleg a saját büntetlenségére játszana, aki meg akarja úszni a börtönt, ami a feltételezések szerint az általa a korábbi években kiépített maffiaállam működtetése miatt fenyegeti őt. Közben meg fütyülne Dunaszerdahelyre, vidáman átengedné a csallóközi régiót Magyarországnak, hogy a maradék országában basáskodjon tovább. Legalábbis így gondolja a szlovák exdiplomata. Érdekes eszmefuttatás ez, meg aztán meredek is, amit csak fokoz, hogy Káčer hozzátette azt is, a tegnap az államfői posztra bejelentkező Ivan Korčok is attól tart, van ebben a spekulációban valami.

Kik léptetnék ki Szlovákiát a NATO-ból?

Az is megér egy misét, miként látják Szlovákia polgárai az imént idézett interjúban a Kárpát-medencében senkinek sem segítő katonai szövetségnek feltüntetett Észak-atlanti Szerződés Szervezetet. Mert ahogy mindenről, erről is készült felmérés. Az ország lakosainak túlnyomó többsége - valószínűleg a szomszédban gyilkolászó ruszkik miatt is - úgy gondolja, hogy a leendő kormánynak nem kellene javasolnia az ország NATO-ból való kilépését. Az ellenkezőjét mindössze 20 százaléknyian vallják. Ez utóbbi csoportba az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők tartoznak, akik - minő meglepetés! - jellemzően a Republika, az SNS, a Smer és a Sme rodina szavazói bázisát alkotják.

Üzent az államfő

Nekik, meg másoknak is üzenetet intézett a köztársasági elnök, aki azt kívánja, hogy a parlamenti választások előtti maradék egy hónap a politikai versengésről, ne pedig a háborúzásról szóljon. Zuzana Čaputová szerint fontos, hogy a pártvezetők megfontolják minden szavukat, mert a hazugság, az ellenségeskedés, a gyűlölet, amit egyesek munkamódszerként alkalmaznak, nem érnek véget a híradóban, hanem átterjednek az egész társadalomra. És voksoljunk is bárhogyan szeptember végén, a lakosság egy része tuti, hogy elégedetlen lesz, viszont a választások után is megy tovább az élet, szóval próbáljunk meg normálisak maradni, hangzik az államfő intelme.

Kevesebben lettünk az országban

És ha megfogadjuk a tanácsát, talán egy kicsit jobb hely lesz Szlovákia, ahonnan nem akarnak majd annyian elköltözni, ahogyan azt sokan teszik mostanáig. Ezért is van az, hogy nagyon lassan, de csökkenni kezdett Szlovákia lakosságának a száma. A statisztikai hivatal adatai alapján elmondható, hogy annyival többen haltak meg, mint születtek, hogy a különbséget nem tudta teljes mértékben kompenzálni az ide hivatalosan bevándorló emberek mennyisége.

Sidó Árpád