LÉNYEG: Fico a Dunánál úgy érzi magát, mint hal a vízben, de Bősön még neki is leesik az álla

Rapszodikus napokat élhet mostanság a szlovák miniszterelnök. És nem csupán azért, mert az SNS miatt egy fura összetételű kormány élén áll. Robert Fico most az energiával kapcsolatos szakpolitikák okán csapong. Míg a zöld energiát kibocsátó bősi erőműnél leesik az álla, olyan csodás beruházásban gyönyörködik a Csallóközben, az Árszabályozási Hivatal ügyködése miatt meg szociális terroristákról hadovál, csak hogy elmondhassa, ő igazi nemzetmentőként nem engedi, hogy majd elszabaduljanak az árak.

Csodálatos erőmű

Csütörtökön a kormányfő népes delegáció élén ellátogatott Bősre, mert a Duna titkos szegleteit is ismerő politikust lenyűgözi Európa majdnem legnagyobb folyója, és amint kiderült, a zsilipkamrák is érdeklik a smeres főmuftit. Ő már különböző delegációkkal járt a bősi objektumnál, és állítólag a vendégei alig akartak hinni a szemüknek, amikor megcsodálták Európa egyik legjelentősebb vízerőművét. Amelyik miatt a nyolcvanas-kilencvenes években sok vita folyt a Duna két partján élő nemzetek vezetői között. Ám mostanra ez már régen lecsengett. És most már az a kész helyzet, hogy a létesítmény szabályozza a folyam vízszintjét, egyszersmind védi a környezetét az árvizektől, alacsony energiaigényű, környezetbarát szállítást is biztosít, továbbá zöld energiát termel.

Takarodjanak a terroristák

Egy másik energiahordozóval kapcsolatban viszont más a helyzet. A gáz ára miatti téma kapcsán elpattant a húr Ficónál. Az Árszabályozási Hivatal ugyanis a napokban közölte, hogy amennyiben a kormány nem lép, januárjától több mint 100 százalékkal emelkedik ennek a tüzelőanyagnak a díja a háztartások számára. Több se kellett a kabinet vezetőjének, és asztalt borított. Még mit nem! Ez a hatóság amúgy is csak egy előzetes kalkulációt tett közhírré, a szlovákiai háztartásokat feleslegesen terhelve olyan számításokkal, amelyek valójában nem is lépnek életbe. Így aztán a kormányfőtől a hivatal vezetősége megkapta, hogy egytől-egyig szociális terroristák és nincs kétsége afelől sem, hogy azért folyamodtak ilyen példátlan mértékű gázáremelést mutató modellezéshez, hogy megnehezítsék szegény Ficóék dolgát. Akiknek ez a vihar a biliben ügy tulajdonképpen jól jött, hiszen eljátszhatták az emberek védelmezőjének szerepét: kirúgták a " terroristákat" a pozíciójukból, és aztán nyugodtabb hangon arról biztosítottak mindenkit, hogy mindenki nyugodjon le, betartják a választások előtt tett ígéretüket, találnak megoldást, amellyel elkerülhető a tarifák drasztikus emelkedése.

4:3 a zsaruk javára

A belügyminiszternek viszont oka van arra, hogy kissé zaklatott legyen. Matúš Šutaj Eštok éppen tegnap úszott meg egy bizalmi szavazást a parlamentben, ma meg két zsaruval kapcsolatban döntött úgy a bíróság, hogy újra végezhetik a munkájukat. Ennek azért van jelentősége, mert az érintett rendőröket éppen a tisztogató miniszter helyezte szolgálaton kívül. A csütörtöki két ítélettel együtt így már összesen négy nyomozó esetében határozott a javukra a bíróság, három esetben pedig ezzel ellentétes megállapításra jutott. Szóval még lesz miről okoskodnia a paragrafusok ismerőinek, hogy a hasonló esetek között teljes legyen az összhang.

Darál a miniszter

Azonban a belügyminisztérium nem áll le a darálással. Legújabban az inspekciós szolgálat átszervezéséhez látott hozzá, de úgy, hogy ennek következtében több tisztviselőnek és rendőrnek távoznia kell különböző járási rendőrkapitányságokra. Holott közülük néhányan védett bejelentői státuszt élveznek, így az áthelyezéséről tájékoztatni kell a bejelentők védelmére létrehozott hivatalt. De az ilyen nüanszok nem nagyon szokták érdekelni az irhájukat féltő tisztviselőket, akik elmennek a falig, vagy tán azon is túl és aztán, ha a bíróságok a sok fellebbezést követően pár év múlva meghozzák a végső döntésüket, ők már addigra láthatatlanná válnak.

Átveszik a nők a hatalmat

Közben a szlovák törvényhozásban a legerősebb ellenzéki párt egyik képviselője személyes okokra hivatkozva megunta a gombok nyomogatását és távozott a parlamentből. A Progresszív Szlovákia honatyájának lépése meg oda vezet, hogy mivel a helyette érkező párttársa a szebbik nemet is képviseli, amint leteszi az esküt, a PS frakción belül többségbe kerülnek a nők.

Hogy ez jót tesz-e a progresszív csapattal vagy sem, egyelőre nehéz megjövendölni. Mivelhogy a szerkesztőségünk egyetlen tagja sem rendelkezik olyan paranormális képességekkel, mint a híres Baba Vanga jósnő.

