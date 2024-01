LÉNYEG: Fico elárulta, Orbánt miért szeretik Szlovákiában a nagyon egyszerű emberek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Állítólag évek óta várt Orbán Viktor arra, hogy miniszterelnökként fogadhassa Robert Ficót Budapesten. Ez a boldog pillanat most kedden meg is történt.

A nagy egyetértés

Teljes volt az egyetértés a magyar-szlovák kormányfői találkozón, ahol Orbán és a szlovák kollégája minden alapvető kérdést hasonlóan ítélt meg. Ficót szinte könnyekig meghatotta, hogy partnere fellobogóztatta Budapestet a szlovák delegáció tiszteletére. Ám ez nem is csoda, mivel szerinte Magyarország nagyon jól megérti Szlovákiát, amit rögtön ellenpontozott azzal, hogy bezzeg másnap már rossz idők várnak rá, hiszen a svájci Davosba vezet az útja, ahol ilyen pazar fogadtatásra nem számíthat. Mert a tudjukkik már besorolták őt az úgynevezett „piszkos tizenkettő” csoportba. Ahol meg pár komcsi meg autoriter politikus társaságához kellene jó arcot vágnia.

Orbán népszerűsége

De ma még a baráti Magyarországon fejthette ki a szlovákiai magyarok odaadó barátja, hogy szembe kell szállni azzal a politikával, hogy megbélyegzik azokat, akik nem értenek egyet az egyetlen „helyes állásponttal”. Fico meggyőződése, hogy Orbán nagyon népszerű Szlovákiában az egyszerű emberek körében. Azért, mert állítólag harcol az országa nemzetállami érdekeiért, megvalósítja, amit a választóinak ígért, és védi az országa szuverenitását. Imígyen dicsérte tegeződve Fico Orbánt, majd megvillantotta „ kisebbségbarát” oldalát is. Számára mindegy, hogy kinek milyen a nemzetisége, mivel mindenkinek ugyanolyan problémái vannak, és a kormány kötelessége, hogy Szlovákia minden lakosát ugyanúgy kezelje. Fico nem hagyta ki az orosz agresszióval kapcsolatos butaságait sem, mintha Putyin háborúja inkább az Egyesült Államok felelőssége lenne. A mellette álló Orbán meg győzött nem visszaemlékezni arra, hogy 2008-ben miket mondott akkor, amikor Moszkva Grúziától rabolt el területeket. Akkor ugyanis a Fidesz első embere még arról elmélkedett, hogy vajon olyan világ köszönt-e ránk, amiben a nyers erőpolitika sikereket érhet el a világban, vagy pedig a nemzetközi közösség elég erős, bölcs és megfontolt lesz ahhoz, hogy világossá tegye: hiába érzi valaki újra megerősödve magát, mint például Oroszország, az nem jelenti azt, hogy fönnálló konfliktusait olyan módon rendezheti el, amely elfogadhatatlan a 21. század emberi életet és méltóságot tiszteletben tartó világában. Orbán ezen szavai máig igazak, csak sajnos a magyar kormányfő már nem vállalja fel ezeket, inkább úgy tesz, mintha Magyarország a Gazprom legvidámabb barakkja lenne.

Jókora nulla

Azonban Szlovákiai is vígkedélyű ország, mégpedig önerőből. Persze, annyi kellett a jó hangulathoz, hogy Andrej Danko visszatérjen a nagypolitikába, ám ez a szeptemberi választásoknak köszönhetően megadatott az országnak, és az SNS vezetője a koalíció részeként ripacskodik megállás nélkül. Azt azonban ismerjük el, amit a múlt héten tett, hogy kocsijával nekiütközött egy jelzőlámpának, majd gyorsan hazahajtott és elbújt a rendőrök elől, ekkora performanszt már régen követett el a koalíciós tanács oszlopos tagja. Aki csak 15 órával később trombitált bele a szondába és az így kénytelen volt egy nagy nullát mutatni. De sebaj, hiszen itt van a belügyet igazgató Matúš Šutaj Eštok, a Hlas embere, ő meg megígérte, hogy nyilvánosságra hozza a parlament alelnökének közúti balesetével kapcsolatos vizsgálat részleteit. Ehhez csupán az szükséges, hogy a lezárják a rendőrségi eljárást, és aztán állítólag minden kiderül arról, mi hogyan történt. Még a térfigyelő kamerák felvételeit is megkaphatjuk, hogy eloszoljon minden a gyanú. Például az a feltételezés, hogy Danko kevésbé szereti a piát, mint a nemzetiek korábbi vezetője, Ján Slota. A miniszter még azt is közölte, ha a zsaruk mulasztottak, felelősségre fogják vonni őket. Ám ha a politikai partner Danko hibázott, akkor vállalnia kell a felelősséget. Ami meg egyet jelenthet azzal, hogy elkezd szétzilálódni a három pártból összeeszkábált koalíció. Hiszen nehéz elképzelni, hogy Danko őszintén elnézést kér, és úgy vonul vissza a háttérbe, hogy mérgében nem töri a bútorokat. Hogy a korábban dédelgetett álmáról, arról, hogy indulna az államfőválasztáson, ne is beszéljünk. Ám az megjósolható, hogy Peter Pellegrinit még párszor megizzasztja az olyan kérdésekkel, amik a szintén az elnöki posztra pályázó pártelnök szexuális irányultságát firtatják. Még alig három hónapos ez az október második felében összehozott szlovák kabinet, de olyan az ábrázata, mintha a tagjai már évek óta nyírnák egymást.

Megtörték a vétót

De a kormányt alkotó három párt még együttműködik, mert bár csekély többséggel, ám a törvényhozás kedden megtörte Zuzana Čaputová elnöki vétóját és útjára bocsátotta a hatásköri törvényt. Ennek értelmében a nemzeti párt még kap egy új tárcát, amelyik az idegenforgalommal és sporttal kapcsolatos kérdésekkel szeretne foglalkozni. Ám Dankóék öröme nem lehet végtelen, mert a nemzeti tanácsba már befutott az az ellenzéki javaslat is, amelyik alapján rendkívüli ülést kellene összehívni, hogy kitárgyalják a képviselők: milyen ország az, ahol a parlament SNS-es vezetője egy baleset kapcsán hülyét csinálhat a rendőrökből.

