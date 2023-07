LÉNYEG: Fico: Hamran a belügyminiszter! Matovič: mondjon le a miniszter, aki miatt lemondott a miniszter!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Hamran István (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Végre megeredt a nyelve az országos rendőrfőkapitánynak, és így többet tudhattunk meg arról, miért is kellett szerdán távoznia Ivan Šimkónak. Hamran István azt állítja, a hivatalnokkormány távozó belügyminisztere még mielőtt elkezdett volna a Facebookon okoskodni, egy „élő” rendőrségi akcióról kért tőle tájékoztatást egy köztisztviselő jelenlétében, aki valamilyen szinten érintett volt az ügyben. A miniszter tehát behívatta a rendőrfőnököt, és a találkozón magyarázatot kért egy konkrét ügyben. Ezt az eljárást Hamran elfogadhatatlannak tartotta, és tökös zsaruként nem is volt hajlandó tájékoztatni Šimkót, ellenben erről a közjátékról beszámolt Zuzana Čaputová államfőnek és Ódor Lajos miniszterelnöknek. És csak ezután jöttek a belügyminiszter bejegyzései arról, hogy a rendőrségnek a politika irányítása alatt kell állnia. Ódor később ezért mondhatta a pár hétig tartó perpatvarral kapcsolatban, hogy Šimko közösségi hálón tett kijelentései nem a történet elejét képezték, hanem inkább annak végét.

Meggyanúsítottak egy képviselőt

Ha már szót két az országos főzsaru, azt is megpendítette, hogy a rendőrség meggyanúsította az egyik parlamenti képviselőt. Sajnos, Hamran ezzel összefüggésben nem mutatkozott szószátyárnak, és nem árult el részleteket az ügyről. Nem közölte, kiről van szó, ahogy azt sem, hogy pontosan minek kapcsán indult eljárás a honatya ellen. Annyi biztos, hogy most kézbesítik az eljárásról szóló értesítést. Az országos rendőrfőkapitány még annyit jegyzett meg, hogy azért tájékoztatnak erről az egészről, hogy világos legyen, a rendőrség úgy működik, ahogy kell, és a közérdeket védik, függetlenül attól, hogy ki ellen folyik a nyomozás.

Pellegriniék már nyüzsögnek

És még ha Martin Borguľáról, a Sme rodina emberéről is van szó, az ellenzék meghatározó pártjai, a Hlas és a Smer már hallatják is a hangjukat. Kezdjük a Smer light verziójával, Peter Pellegriniékkel. A Smerből vagy három éve kivált politikai alakulat azon nyomban aláírásgyűjtést kezdeményezett a parlament védelmi bizottsága rendkívüli ülésének összehívására, ahol a miniszterelnöktől azt akarják megkérdezni, mi is a valódi oka annak, hogy Ivan Šimkót fenékbe billentették. Pellegrini azt állítja, sem Zuzana Čaputová, sem pedig Ódor nem pontosította a miniszter távozásának okait, és ha nem érkezik magyarázat, az ügy homályban marad. Így viszont, ha a kormányfő nem akar a nyilvánosság előtt beszélni a konkrét körülményekről, ezen a zárt ülésen is elmondhatja az okokat a bizottság előtt.

Ficóék piszkos játékot lepleztek le

Robert Ficóék ennél természetesebben tovább mennek, ők már egyenesen Hamran fejét követelik. Persze, megvan erre az okuk, hiszen a rendőrség egy ideje már masszírozza a smeres fejesek intim részeit, mert azt azért csak kevesen képesek hirtelen elfelejteni, hogy a Fico és bandája nevéhez kötődik az állam foglyul ejtése, azaz a politikába bevont maffimódszerek elterjedése. A Smer egyenesen parlamenti határozattal akarja arra kötelezni a belügyminisztérium vezetésével megbízott kormányfőt, hogy váltsa le a rendőrfőkapitányt. Fico szerint ugyanis az államfő azzal, hogy visszahívta a minisztert, átadta Hamrannak a belügyi tárca irányítását és így akarják elvégezni az ellenzék elleni piszkos munkát. Na meg persze befolyásolni a választásokat. A ficói tétel így hangzik: Hamran a belügyminiszter, aki egyértelműen Matovič embere, és az államfő meg piszkos játékot játszik.

Uncsi a normalitás

Mennyivel unalmasabb ennél a normálisabb politikai szereplők viselkedése! Mert a közvélemény-kutatásokban rendre dobogós helyen mért Progresívne Slovensko párt számára csak egyszerűen elfogadhatatlan a rendőrségre gyakorolt mindenféle politikai nyomás. Jaroslav Spišiak - Hamran főkapitányi elődje - nyilatkozott erről, aki történetesen a PS listáján indul a szeptember végi előrehozott választásokon. Az 1999-es tízes mészárlás idején a dunaszerdahelyi járási rendőrfőnök posztját betöltő képviselőjelölt számára fura, hogy a Hlas és a Smer azonnal kiállt a szerencsétlen kijelentéseket produkáló Šimko mellett, és az sem zavarja őket, hogy eddig bírálták a hivatalnokkormányt, azt állítva, hogy a zsaruság politikai irányítás alatt senyved.

De Matovič tud még cifrábbat

Azonban Igor Matovič is érzi, helyzet van, neki is kell egy nagyot mondania. Elvégre pár perc figyelem neki is jár! A még mindig a legerősebb parlamenti frakcióval rendelkező politikai bohóc úgy gondolja, a belügyminiszter távozása nem elég, takarodjon az agrárminiszter is. Aki történetesen ott volt Šimko irodájában, amikor a belügyér behívta Hamrant elbeszélgetni a földművelésügyi minisztériumban zajló rendőrségi eljárással kapcsolatban. Szóval az OĽANO vezetője Jozef Bírešt penderítenék ki a kabinetből, mert szegény Šimkonak miatta kellett lemondania, és még a rendőrfőkapitányt kínos helyzetbe hozta.

Ennél kínosabb persze majd csak az lehet, ha az agrárágazatért felelős minisztert tényleg menesztenék, és ezáltal ez a tárca is Ódor Lajos kezébe kerülne.

Sidó Árpád