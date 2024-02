LÉNYEG: Fico két kézzel tömi pénzzel a minisztereinek a zsebét, az ellenzék meg második nekifutásra el tudott harmincig számolni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szinte nincs olyan hét, hogy ne röppenne fel valami "érdekesség" a Szlovák Nemzeti Párt háza tájékáról. Ez nagyban összefügg azzal is, hogy milyen alakok gyülekezete a legkisebb kormánypárt. Persze, magát az SNS vezetőjét sem kell félteni. Sőt. Andrej Danko a kis színes hírek nagybani előállítója.

Matečná visszatért

A nemzetiek első embere most nem produkálta magát, csak a kalapjából előhúzott egy ismerős arcot, és azt mondta, nesztek, itt egy új államtitkár a környezetvédelmi tárca vezetésébe. Így hát Gabriela Matečná volt földművelési miniszter töltheti be harmadikként ezt a pozíciót, mert Tomáš Taraba miniszter mellett két ilyen rangú csúcshivatalnok már szorgoskodik. Az SNS az ártatlanság vélelmére hivatkozva azt is mondja, hogy az újra aktivált politikus kinevezésének nincs semmi akadálya. Mert az, hogy a korábbi minisztersége idején elburjánzott a korrupció, az nem zavarhatja a mostani hatalmat. Amelyik éppen egy olyan "reformot" próbál keresztül vinni a parlamenten, ami alapján kesztyűs kézzel bánnának a megvesztegetési ügyletek résztvevőivel. De amíg jogszabály nem tiltja a piszkos múlt felhánytorgatását, azt gyorsan jegyezzük meg, hogy Matečná neve is gyakran felmerült, amikor Szlovákia történetének egyik legnagyobb korrupciós esete, az úgynevezett Állattenyésztő-ügy még foglalkoztatta a bűnüldöző szerveket. Az említett affér arról szólt, hogy a nemzetiekhez bekötött egyik oligarcha különböző projektek sikeres " menedzselését" árulta a saját hoteljének egyik átalakított szobájában, ahol a miniszter asszony is megfordult. Ám Matečná mindezt azzal magyarázta, hogy a befolyásos üzletember nagy híve az SNS-nek és csak egyengette a kommunikációs feladatokat. Az ellenzéki sorokban fel is kapták néhányan a fejüket a hír hallatán. A kereszténydemokraták és a liberálisok sem felejtették el, hogy az exminiszter pályafutását botrányok övezték, ami meg szöges ellentétben áll a hozzáértő kormányzásra vonatkozó ficói ígéretekkel.

Dől a lé

A szlovák kormányfő a kabinetje tagjainak valószínűleg azt is megígérte, majd adandó alkalommal megtömi a zsebüket pénzzel, és ehhez bizony tartotta is magát. Kedden derült ki, hogy egy csapásra szinte megduplázza a kormány a tagjai havi juttatását. Pontosabban a költségtérítést növelte sokszorosára, ami azonban a lényegen nem változtat: az eddigi mintegy 5 ezer euró helyett a miniszterek csaknem 9 ezer eurót vihetnek haza. Ezzel jól jártak a derék politikusaink, mivel ez a fajta járandósság adómentes. Robert Fico ebben a kérdésben annyira határozott álláspontot képviselt, hogy pár napja előre jelezte, kész kezelni ezt az elfogadhatatlan állapotot, amikor is a kormánytagoktól nagy teljesítményt követel, meg gyakori régiós látogatásokat, és a másik oldalon meg az egyszerű parlamenti képviselők jobban keresnek náluk.

Csapó kettő, felvétel indul

Mostantól tehát a kulturális miniszter is több eurót vihet majd az ausztriai kuckójába, mert Fico szerint megérdemli. De sokak szerint már ideje lenne fenékbe billenteni az SNS-es politikust, aki egyáltalán nem való a tárca élére. Az ellenzéki erők is így gondolják, csak a nagy igyekezetükben elsőre, hétfőn elbaltázták a dolgokat. Ugyanis a miniszter elleni bizalmatlansági indítványhoz a szükségesnél kettővel kevesebb, azaz csupán 28 támogatói aláírást adott le a Progresszív Szlovákia és az SaS. De sebaj, gondolhatták a liberális pártok vezetői, egy ilyen adminisztratívnak becézett hiba bármikor becsúszhat, és mára kiköszörülték a csorbát. Kedden egyenesen 36 képviselő áldásával kopogtattak be Peter Pellegrini házelnök irodájába, hogy a Hlas vezetője összehívhassa a törvényhozás rendkívüli ülését.

Tíz a komoly(talan) jelölt

Így aztán a nemzeti tanács irányítója már érdemben kell, hogy foglalkozzon ezzel az esettel. Erős a gyanú, hogy Pellegrini inkább már a kampányával bíbelődne, hiszen a kormánypártok legerősebb jelöltje ő az államfőválasztási hacacáréban. Amiben meg apróbb változás, hogy eggyel csökkent a köztársaságielnök-választás jelöltjeinek a száma, mert a házelnök kifogásolta, hogy az egyik - aránylag ismeretlen - aspiráns kevés támogatói aláírást gyűjtött össze. Ezért mindössze tízen szállnak harcba az államfői székért. Köztük az a Štefan Harabin is, akinek éppen két nappal az elnökválasztás első fordulója után bíróság elé kell állnia. A rendszerint képtelen butaságokat terjesztő mečiarista illetőnek azért kell felelnie, mert két évvel ezelőtt a közösségi oldalán helyeselte az oroszok katonai konfliktusát, illetve gyűlöletre és nemzetiségi alapú diszkriminációra uszított. Az külön szomorú, hogy ennek a szerencsétlennek tűnő flótásnak népes rajongótábora van, de legalább azt ígéri, hogy ha nem jutna túl az első fordulón, követőinek azt tanácsolja, a második körben maradjanak csak otthon. És most az egyszer igaza is van. Ebből lehet a legkevesebb baj.

Sidó Árpád