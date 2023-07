LÉNYEG: Fico körömszakadtáig védi hűséges embereit, a Szövetség viszont már akár Ficóval is kormányozna

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR (illusztrációs felvétel)

Habár a volt kormánykoalíció ellenzéke és sok volt koalíciós képviselő is azt kérte az Ódor-kormánytól, hogy csak „fűtsön és világítson” a választásig, de a kormány nem dőlhet nyugodtan hátra szeptember 30-ig. Helyre kell hozni sok olyan hibát, amit az előző kormány hagyott a mostani kabinetre, vagy megoldani olyan problémákat, amikkel a Heger-kormány egyszerűen nem foglalkozott.

Leváltották a biztosító igazgatóját, de ez nem lesz elég

Azt már tavaly ősszel is tudtuk, hogy az egészségügy kormoly bajban van, és nemcsak azért, mert az orvosok felmondani készültek. Az akkori pénzügyminiszter – emlékszünk még, Igor Matovič-nak hívták – novemberben csaknem „elengedett több ezer orvost”, csak mert nem tetszett neki az általa utált egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský által tető alá hozott megállapodás.

Végül az orvosok maradtak, a pénzügyminiszter pedig nagy nehezen decemberben megbukott, és vele együtt az egész kormány.

Már akkor lehetett tudni, hogy az Általános Egészségbiztosítónak (VšZP) komoly anyagi problémái vannak. A helyzet azóta annyira elfajult, hogy Michal Palkovič egészségügyi miniszter ma kénytelen volt leváltani Richard Strapko vezérigazgatót.

A biztosító tavaly 153 millió eurós hiányt hozott össze, idén márciusban pedig már újabb 50 millió volt a tartozása.

Palkovič szerint a menedzsment is hibás, de azt is hozzá kell tenni, hogy szakemberek már tavaly arról beszéltek, hogy az egészségügyre jóváhagyott állami támogatás egyáltalán nem lesz elég. Palkovičnak tehát nemcsak az új igazgatót, hanem egy nagy csomag pénzt is elő kell teremtenie, ami egyáltalán nem lesz könnyű, látva, hogy a Matovič-Heger kombó milyen állapotban hagyta a büdzsét Horváth Mihály jelenlegi pénzügyminiszterre.

Ficó mindent megtesz Gašpar és Kaliňák érdekében

Robert Fico ma megint sírt egy kicsit, hogy mennyire diszkriminálják őt és korábbi, ma már jobbára börtönben ülő embereit a bűnüldöző hatóságok. Ezúttal azt kifogásolta, hogy Dušan Slobodník koronatanú várhatóan feltételes szabadságvesztéssel megússza a korrupciós vádakat, mivel tanúvallomásával sok „nagyhal” leültetését elősegítette.

Ficónak ez természetesen nem tetszik, azt állítja, hogy a bűnüldöző szervek megszegnek minden szabályt, csakhogy Slobodník minél több smerest ültessen le. Slobodníknak – is – köszönhető például, hogy Dušan Kováčik speciális ügyészt már elítélte a bíróság.

Ha azonban valódi képet akarunk kapni arról, hogy Fico kiknek is akar segíteni a sajtótájékoztatón elmondott panaszáradatával, elég, ha megnézzük kik álltak mögötte: Tibor Gašpar volt országos rendőrkapitány, Robert Kaliňák, volt többszörös belügyminiszter és Marek Para, a Smerhez köthető legtöbb vádlott ügyvédje.

Simonék is bemutatták jelöltjeiket

Hétfőn Simon Zsolt és a Magyar Fórumhoz csatlakozott másik négy párt vezetői is bemutatták a képviselőjelöltjeiket a szeptemberi parlamenti választásra. Nincs meglepetés, Simon vezeti a listát, az első ötben rajta kívül még két jelöltje is van a Magyar Fórumnak. Vagyis látszik, ki a meghatározó a Magyar Fórum-ODS-RKS-Za regióny-DS választási együttműködésben.

A probléma csak az, hogy a minimálisnál is kisebb az esélyük a bejutásra, így szinte mindegy, melyik pártnak hány jelöltje van a listán. Vagyis ma annyi történt, hogy a Magyar Fórum is elmondta, jó eséllyel kiből nem lesz képviselő.

A Szövetséget már nem zavarja Robert Fico

Miközben Simonék azt mondják, se a „káosszal” – Heger, Matovič és tsa. –, se pedig a „maffiával” – Smer és a hozzá hasonló pártok – nem hajlandóak együttműködnie egy esetleges bejutás után, a Szövetség hajója már kezd irányt változtatni. A Forró Krisztián és Berényi József vezette társaság ugyan még nem törölte el a tavaly hozott elnökségi döntést, amely kizárja az együttműködésből a Smert és a szélsőségeseket, de azt mondják, majd meglátják kivel működnek majd együtt a választás után.

Vagyis Berényit már nem zavarja Robert Fico, és az sem, hogy Ficóval ma már csak a szélsőségesek akarnak kormányozni, számára úgy látszik csak az a fontos, hogy Fico egyre jobb viszonyt ápol Orbán Viktorral.

Még jó, hogy nekik sincs sokkal több esélyük az 5 százalékos küszöb átlépésére, mint Simonéknak.

Lajos P. János